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Пеевски: Нещата са чудовищни по всички министерства

Пеевски: Нещата са чудовищни по всички министерства

7 Октомври, 2026 10:10 831 24

  • делян пеевски-
  • сигнали-
  • министерства

"Темата с мантинелите не им е удобна, защото са силно забъркани (ПБ) на високо ниво", каза още той и призова медиите да се заровят във всички съветници на Радев

Пеевски: Нещата са чудовищни по всички министерства - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На първи тур никой няма да подкрепим, след това ще мислим. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски по повод президентските избори.

"Темата с мантинелите не им е удобна, защото са силно забъркани (ПБ) на високо ниво", каза още той и призова медиите да се заровят във всички съветници на Радев.

"Тепърва ще има много случаи, които ще изнасяме, нещата са чудовищни по всички министерства", каза той.

"Впечатлен съм от г-жа Йотова - за първи път вчера стана президент или започна да става президент, след като “премиерът - президент" и забрани да свика Консултативен съвет за национална сигурност(КСНС), тя реши да го свика", заключи той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 За съжаление е прав...

    5 17 Отговор
    Точно така е навсякъде. Където и да погледне човек само батаци. И тия бяха знаещи и можещи като ни лъжеха на изборите, а се оказаха неграмотни, крадливи неможачи.

    Коментиран от #14

    10:15 07.10.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 2 Отговор
    МИНИСТЪР ПЛАМЕН ПЕТРОВ ОТ НДСВ И ЯХТАТА КРАЙ МОНАКО
    НАЗНАЧАВА 23 ГОДИШНИЯ СТУДЕНТ ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЗА ШЕФ НА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
    .... ТОЯ Е НАЗНАЧЕН ЗА КЛОУН В ДПС :)

    Коментиран от #17

    10:17 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Моряка

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Да, да":

    Колега,разбрах тънкия ти намек.Уви,на кой касапин ще са нужни тези отпуснати сланини?Единствено Прасето може да отслабне,ако отиде на хранилка при бай Ставри.Но при тези негови прокурори и съдии- едва ли.

    Коментиран от #22

    10:26 07.10.2026

  • 14 Евроатлантик

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "За съжаление е прав...":

    Човече, ти сериозно ли се връзваш на Шиши???? Как така очакваш за 4 месеца да се оправят нещата съсипвани над 35 години? Ти сериозно ли ? При положение, че съдебната система, все още е тяхна ( на Шиши и Боко). Чак сега започна смяната на властта и в съдебната система. Те точно от това най- много се страхуват и искат да бутнат правителството, за да си осигурят личен комфорт....!

    Коментиран от #20

    10:26 07.10.2026

  • 15 Госあ

    5 1 Отговор
    крушовската стрина, кокорин и крушарския ентелект явно са разочаровали шефа, та и той започва да грухти 😄

    10:29 07.10.2026

  • 16 Даа

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "ШЕФА":

    Не лъжи, човече!!! Ще видиш, че на балотажа, отново ГЕРБ- ДПС ще подкрепят ПП, ДБ.. Както ги подкрепиха на балотажа за кмет на София. Сглобкаджии сър!

    10:29 07.10.2026

  • 17 Моряка

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Назначи го,без да има диплома,по нареждане на Царя.А пък майка му Ирена,активиска на Царя,Стана шеф на Тотото.Нали помните,как в два поредни тиража шестиците се спечелиха от едни и същи числа.Скандалът се потули.

    10:32 07.10.2026

  • 18 Някой

    6 1 Отговор
    Щото до сега всичко по министерствата е било супер! Особено в тези, държани от ДПС!

    10:35 07.10.2026

  • 19 Анонимен

    2 4 Отговор
    Тук е прав радевите служебници смятат че ще векуват и някой ги е излъгал че са безнаказани

    10:38 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Моряка":

    ТУК СА ОСТАВЕНИ САМО ГНУСОТИИ И НАГЛОСТИ ОБИДИ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА НИ ЗАЩО

    10:42 07.10.2026

  • 23 Хмм

    1 1 Отговор
    разбира се, че са трагични, няма охрана, няма специален паркинг, няма специален офис, 6% на изборите, няма сграда в центъра, 2% рейтинг, електоратът се топи

    10:46 07.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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