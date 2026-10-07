Пеевски: Нещата са чудовищни по всички министерства

На първи тур никой няма да подкрепим, след това ще мислим. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски по повод президентските избори.

"Темата с мантинелите не им е удобна, защото са силно забъркани (ПБ) на високо ниво", каза още той и призова медиите да се заровят във всички съветници на Радев.

"Тепърва ще има много случаи, които ще изнасяме, нещата са чудовищни по всички министерства", каза той.

"Впечатлен съм от г-жа Йотова - за първи път вчера стана президент или започна да става президент, след като “премиерът - президент" и забрани да свика Консултативен съвет за национална сигурност(КСНС), тя реши да го свика", заключи той.