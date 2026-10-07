Пеевски: Нещата са чудовищни по всички министерства

На първи тур никой няма да подкрепим, след това ще мислим. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски по повод президентските избори.
"Темата с мантинелите не им е удобна, защото са силно забъркани (ПБ) на високо ниво", каза още той и призова медиите да се заровят във всички съветници на Радев.
"Тепърва ще има много случаи, които ще изнасяме, нещата са чудовищни по всички министерства", каза той.
"Впечатлен съм от г-жа Йотова - за първи път вчера стана президент или започна да става президент, след като “премиерът - президент" и забрани да свика Консултативен съвет за национална сигурност(КСНС), тя реши да го свика", заключи той.
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6 За съжаление е прав...
Коментиран от #14
10:15 07.10.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАЗНАЧАВА 23 ГОДИШНИЯ СТУДЕНТ ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ЗА ШЕФ НА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
.... ТОЯ Е НАЗНАЧЕН ЗА КЛОУН В ДПС :)
Коментиран от #17
10:17 07.10.2026
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13 Моряка
До коментар #5 от "Да, да":Колега,разбрах тънкия ти намек.Уви,на кой касапин ще са нужни тези отпуснати сланини?Единствено Прасето може да отслабне,ако отиде на хранилка при бай Ставри.Но при тези негови прокурори и съдии- едва ли.
Коментиран от #22
10:26 07.10.2026
14 Евроатлантик
До коментар #6 от "За съжаление е прав...":Човече, ти сериозно ли се връзваш на Шиши???? Как така очакваш за 4 месеца да се оправят нещата съсипвани над 35 години? Ти сериозно ли ? При положение, че съдебната система, все още е тяхна ( на Шиши и Боко). Чак сега започна смяната на властта и в съдебната система. Те точно от това най- много се страхуват и искат да бутнат правителството, за да си осигурят личен комфорт....!
Коментиран от #20
10:26 07.10.2026
15 Госあ
10:29 07.10.2026
16 Даа
До коментар #8 от "ШЕФА":Не лъжи, човече!!! Ще видиш, че на балотажа, отново ГЕРБ- ДПС ще подкрепят ПП, ДБ.. Както ги подкрепиха на балотажа за кмет на София. Сглобкаджии сър!
10:29 07.10.2026
17 Моряка
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Назначи го,без да има диплома,по нареждане на Царя.А пък майка му Ирена,активиска на Царя,Стана шеф на Тотото.Нали помните,как в два поредни тиража шестиците се спечелиха от едни и същи числа.Скандалът се потули.
10:32 07.10.2026
18 Някой
10:35 07.10.2026
19 Анонимен
10:38 07.10.2026
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22 Анонимен
До коментар #13 от "Моряка":ТУК СА ОСТАВЕНИ САМО ГНУСОТИИ И НАГЛОСТИ ОБИДИ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА НИ ЗАЩО
10:42 07.10.2026
23 Хмм
10:46 07.10.2026
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