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Почина съпругата на Майкъл Флетли, Нийв
  Тема: Известни личности

Почина съпругата на Майкъл Флетли, Нийв

7 Октомври, 2026 09:40 697 2

  • майкъл флетли-
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  • lord of the dance-
  • riverdance-
  • ирландски танци

52-годишната ирландска танцьорка е издъхнала в дъблинска болница след продължително боледуване

Почина съпругата на Майкъл Флетли, Нийв - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Майкъл Флетли скърби за съпругата си Нийв, която е починала на 52-годишна възраст след продължително боледуване. Тя е издъхнала в дъблинската болница „Бийкън“, съобщи представител на семейството. Причината за смъртта не е обявена публично.

Новината е съобщена от самия Флетли в социалните мрежи. Той е публикувал архивни кадри от сватбата им и снимка със сина им Майкъл Сейнт Джеймс, придружени от послание към почитателите.

„Сърцето ми е разбито. Загубих красивата си съпруга Нийв и най-добрия си приятел. Моята прекрасна спътница, с която бяхме заедно две десетилетия, отиде при Господ в рая“, написа Флетли.

Той определи Нийв като „най-любящата майка, съпруга и човек“ и помоли последователите си да запазят семейството му в мислите и молитвите си.


Танцьорка от „Riverdance“ и „Lord of the Dance“

Нийв е родена в графство Мийт и сама изгражда кариера на ирландска танцьорка. Когато е на 17 години, тя заема четвърто място на Световното първенство по ирландски танци.

По-късно става част от състава на „Riverdance“, включително по време на историческото представяне на спектакъла на Евровизия през 1994 г. След това участва в мащабните продукции на Майкъл Флетли „Feet of Flames“, „Celtic Tiger“ и „Lord of the Dance“, където изпълнява главната роля на Сирша.

През последните години Нийв продължава да помага за организацията на турнетата на съпруга си, като работи с дизайнери и танцьори въпреки здравословните си проблеми.

Две десетилетия заедно

Любовта между Майкъл и Нийв започва през 2006 г. Двамата сключват брак в графство Корк по-късно същата година, а през 2007 г. се ражда синът им Майкъл Сейнт Джеймс.

Флетли неведнъж е посочвал, че съпругата му е била неговата най-голяма опора, включително по време на личната му битка с рака. След кончината ѝ семействата Флетли и О'Брайън са благодарили на медицинския персонал на болница „Бийкън“, както и на близките и почитателите, изпратили съболезнования.

Източник: woman.bg


Ирландия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ааааааа

    0 0 Отговор
    Това защо трябв ада ни интересува?! Вие добре ли сте?! А пралеля му как е, миссюрки?!

    11:00 07.10.2026