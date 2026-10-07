Почина съпругата на Майкъл Флетли, Нийв

Майкъл Флетли скърби за съпругата си Нийв, която е починала на 52-годишна възраст след продължително боледуване. Тя е издъхнала в дъблинската болница „Бийкън“, съобщи представител на семейството. Причината за смъртта не е обявена публично.

Новината е съобщена от самия Флетли в социалните мрежи. Той е публикувал архивни кадри от сватбата им и снимка със сина им Майкъл Сейнт Джеймс, придружени от послание към почитателите.

„Сърцето ми е разбито. Загубих красивата си съпруга Нийв и най-добрия си приятел. Моята прекрасна спътница, с която бяхме заедно две десетилетия, отиде при Господ в рая“, написа Флетли.

Той определи Нийв като „най-любящата майка, съпруга и човек“ и помоли последователите си да запазят семейството му в мислите и молитвите си.

Танцьорка от „Riverdance“ и „Lord of the Dance“

Нийв е родена в графство Мийт и сама изгражда кариера на ирландска танцьорка. Когато е на 17 години, тя заема четвърто място на Световното първенство по ирландски танци.

По-късно става част от състава на „Riverdance“, включително по време на историческото представяне на спектакъла на Евровизия през 1994 г. След това участва в мащабните продукции на Майкъл Флетли „Feet of Flames“, „Celtic Tiger“ и „Lord of the Dance“, където изпълнява главната роля на Сирша.

През последните години Нийв продължава да помага за организацията на турнетата на съпруга си, като работи с дизайнери и танцьори въпреки здравословните си проблеми.

Две десетилетия заедно

Любовта между Майкъл и Нийв започва през 2006 г. Двамата сключват брак в графство Корк по-късно същата година, а през 2007 г. се ражда синът им Майкъл Сейнт Джеймс.

Флетли неведнъж е посочвал, че съпругата му е била неговата най-голяма опора, включително по време на личната му битка с рака. След кончината ѝ семействата Флетли и О'Брайън са благодарили на медицинския персонал на болница „Бийкън“, както и на близките и почитателите, изпратили съболезнования.

Източник: woman.bg