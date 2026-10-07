"СкандаУ" се завръщат на сцена след близо три години пауза

След близо три години пауза „СкандаУ“ отново ще излязат пред публика. Тото и Лъчо ще възобновят общите си участия с концерт на 15 октомври по време на „Парк фест“ в Студентски град.

Новината обяви Йонислав Йотов-Тото, който в момента е водещ на „Фермата“. През 2023 г. двамата решават да се оттеглят от музикалните участия, въпреки че тогава се намират в силен период от кариерата си. Решението е взето спонтанно след тяхно общо участие.

Тото се оттеглил заради умора и нужда от време за семейството

„Казах му: „Брат, аз имам нужда от почивка“. Бях вече много изморен“, разказва Тото във видео, цитирано от „България Днес“. Той посочва, че е искал повече време за децата, семейството и подкаста си.

Йотов говори и за психологическата страна на решението. По думите му след публични събития, които са му повлияли, започнал да излиза на сцената с повече страх, отколкото с вълнение. „Толкова се бях съсредоточил тогава върху онези, които не ни харесват, че не чувах тези, които ни обичат“, казва той.

Публиката върнала желанието му да прави музика

Докато „СкандаУ“ не се изявяват заедно, двамата продължават с отделни ангажименти. Тото насочва вниманието си към своя YouTube подкаст, в който разговаря със спортисти, популярни лица, лекари, психолози и интелектуалци.

Участието му като водещ на „Фермата“ също се оказва важно за завръщането. Контактът с участниците и съобщенията от зрители го карат да осъзнае, че песните на дуета са останали значими за много хора.

„Вие сте били тук. Аз обаче не съм успявал да ви чуя. Сега обаче ви чувам“, обръща се Тото към почитателите си.

По думите му именно подкрепата на публиката е възстановила желанието му да пише и изпълнява песни. Така Тото и Лъчо решават да възобновят „СкандаУ“, а първата възможност феновете им да ги видят отново заедно ще бъде концертът на 15 октомври в Студентски град.

Източник: bgdnes.bg