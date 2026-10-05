Дара търси следващия си хит след „Евровизия“

Победата на DARA с „Bangaranga“ донесе на България първия ѝ триумф на „Евровизия“, но след най-силния момент в кариерата ѝ певицата все още не е представила нов сингъл. Според публикация на „Хотарена“ тя продължава да работи по музика, но трудно избира песен, която да последва успеха във Виена.

Източници на медията твърдят, че DARA е слушала различни предложения, записвала е и е експериментирала, но често се е отказвала от готови идеи. Една песен ѝ звучала твърде обикновено, друга не била достатъчно запомняща се, а трета не отговаряла на очакванията, които сама си поставяла. Тези твърдения не са потвърдени публично от певицата.

След победата очакванията са нараснали

Забавянето идва в период, в който интересът към DARA е най-големият в досегашната ѝ кариера. Според „Хотарена“ бившата ѝ продуцентка Саня Армутлиева е искала нов сингъл да излезе скоро след конкурса, за да бъде използвана инерцията от победата.

Самата Армутлиева потвърждава, че екипът ѝ е планирал бързо развитие на международния успех. „Приоритет беше колкото се може по-бързо енергията от тази екстремно позитивна случка да бъде превърната в моментално начало на международна кариера за DARA“, казва тя в интервю за „24 часа“, цитирано от „Флагман“.

По думите на Армутлиева планът е включвал международен екип, букър и агент, нов албум, сесии в Стокхолм и участия на големи фестивали. Била е резервирана и дата за концерт в „Арена София“, а паралелно е започнала работа по следващия сингъл.

Нов етап след раздялата с Virginia Records

На 1 септември DARA обяви, че прекратява близо десетгодишното си партньорство с Virginia Records и Саня Армутлиева. Певицата не посочи конкретна причина и представи решението като начало на нов професионален период.

„Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока“, написа DARA.

Армутлиева заяви, че е била подготвена за раздялата и не определи избора на певицата като грешка. „Времето ще покаже. Имаше и различни други опции, които са не по-малко естествени“, каза тя.

Според „Хотарена“ след раздялата професионалните ангажименти на DARA се координират от съпруга ѝ Ервин чрез компанията „СтарШи Глобал“. В новата структура влизат концертите, записите, рекламните ангажименти и авторските права.

Засега няма официално обявена дата за следващ сингъл. Потвърдено е, че DARA продължава самостоятелно след победата на „Евровизия“, а дали новият ѝ екип ще ускори музикалните проекти, предстои да стане ясно.

Източник: hotarena.net