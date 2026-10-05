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Дара търси следващия си хит след „Евровизия“
  Тема: Известни личности

Дара търси следващия си хит след „Евровизия“

5 Октомври, 2026 13:15 387 10

  • дара-
  • евровизия 2026-
  • bangaranga-
  • саня армутлиева-
  • virginia records

Певицата още не е представила нов сингъл след победата с „Bangaranga“

Дара търси следващия си хит след „Евровизия“ - 1
Кадър: YouTube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Победата на DARA с „Bangaranga“ донесе на България първия ѝ триумф на „Евровизия“, но след най-силния момент в кариерата ѝ певицата все още не е представила нов сингъл. Според публикация на „Хотарена“ тя продължава да работи по музика, но трудно избира песен, която да последва успеха във Виена.

Източници на медията твърдят, че DARA е слушала различни предложения, записвала е и е експериментирала, но често се е отказвала от готови идеи. Една песен ѝ звучала твърде обикновено, друга не била достатъчно запомняща се, а трета не отговаряла на очакванията, които сама си поставяла. Тези твърдения не са потвърдени публично от певицата.

След победата очакванията са нараснали

Забавянето идва в период, в който интересът към DARA е най-големият в досегашната ѝ кариера. Според „Хотарена“ бившата ѝ продуцентка Саня Армутлиева е искала нов сингъл да излезе скоро след конкурса, за да бъде използвана инерцията от победата.

Самата Армутлиева потвърждава, че екипът ѝ е планирал бързо развитие на международния успех. „Приоритет беше колкото се може по-бързо енергията от тази екстремно позитивна случка да бъде превърната в моментално начало на международна кариера за DARA“, казва тя в интервю за „24 часа“, цитирано от „Флагман“.

По думите на Армутлиева планът е включвал международен екип, букър и агент, нов албум, сесии в Стокхолм и участия на големи фестивали. Била е резервирана и дата за концерт в „Арена София“, а паралелно е започнала работа по следващия сингъл.

Нов етап след раздялата с Virginia Records

На 1 септември DARA обяви, че прекратява близо десетгодишното си партньорство с Virginia Records и Саня Армутлиева. Певицата не посочи конкретна причина и представи решението като начало на нов професионален период.

„Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока“, написа DARA.

Армутлиева заяви, че е била подготвена за раздялата и не определи избора на певицата като грешка. „Времето ще покаже. Имаше и различни други опции, които са не по-малко естествени“, каза тя.

Според „Хотарена“ след раздялата професионалните ангажименти на DARA се координират от съпруга ѝ Ервин чрез компанията „СтарШи Глобал“. В новата структура влизат концертите, записите, рекламните ангажименти и авторските права.

Засега няма официално обявена дата за следващ сингъл. Потвърдено е, че DARA продължава самостоятелно след победата на „Евровизия“, а дали новият ѝ екип ще ускори музикалните проекти, предстои да стане ясно.

Източник: hotarena.net


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Хитттт

    6 0 Отговор
    Извел е Дельо говеда.

    13:17 05.10.2026

  • 2 Гоуемо търсене

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    Ще падне!!!

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    Мангаранга.

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    Предлагам да се казва - ТУТУРУТУ ...

    13:21 05.10.2026

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    Значи се потвърждава мнението на хиляди,че е некадърна!

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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дара Без

    3 0 Отговор
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    13:22 05.10.2026

  • 8 88888888888

    5 0 Отговор
    един кавър да напраи на "Изкарай, Даро, говедата" или да пита Саня за нови идеи !

    13:24 05.10.2026

  • 9 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Тази е една певица ужасссс

    13:28 05.10.2026

  • 10 Анонимен

    2 0 Отговор
    Освен да си пусне брада не виждам как по друг начин ще развие успеха си. Впрочем и това вече се изчерпа.

    13:36 05.10.2026