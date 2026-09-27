Хакери откраднаха профилите на "Мис Силикон": от Мариана Маринова

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Въпросът кое си струва усилията Ви може да бъде особено важен сутринта. Не става дума само за пари, а и за време, внимание и енергията, която влагате в различни хора и занимания. Подредете приоритетите си спокойно и без чувство за лишение. Следобедът Ви връща по-добро настроение и желание да се погрижите за себе си. Привечер е подходящо да направите нещо полезно за тялото, дома или ежедневието си, което ще Ви помогне да започнете новата седмица по-леко.

Водолей (21.01 - 19.02) В началото може да сте по-пестеливи на думи и да предпочетете да наблюдавате, преди да изразите мнение. Ако разговорът стане твърде сериозен, не бързайте да доказвате позицията си. Понякога паузата Ви помага да кажете точно онова, което има значение. По-късно общуването се оживява и става значително по-приятно. Привечер среща или разговор с важен човек може да Ви донесе оптимизъм и да Ви покаже нова възможност в отношенията.

Козирог (23.12 - 20.01) Семейна или домашна отговорност може да зададе по-сериозен тон на сутринта. Не се опитвайте сами да държите всичко под контрол, особено ако има хора, които могат да споделят товара. Следобедът носи повече лекота и постепенно Ви става по-лесно да се отпуснете. Привечер може да се появи решение на въпрос, свързан с общи средства, доверие или помощ от друг човек. Позволете си да приемете подкрепа, вместо винаги да бъдете този, който я дава.

Стрелец (23.11 - 22.12) Не всичко, което Ви носи радост, трябва да бъде спонтанно. Сутринта може да усетите ограничения около личен план, творчество, любов или време с децата. Вместо да се разочаровате, намерете по-реалистичен начин да направите желаното. По-късно настроението става значително по-свободно. Привечер е чудесно време за разходка, културно преживяване, учене или разговор, който Ви отваря нова перспектива. Позволете си да завършите седмицата с нещо, което разширява света Ви.

Скорпион (24.10 - 22.11) Може да Ви се наложи да започнете неделята с няколко задължения, които не търпят отлагане. Не претоварвайте програмата си и не се наказвайте, ако не успеете да направите всичко. Важното е да подредите най-същественото. Следобедът постепенно Ви връща повече енергия и амбиция. Привечер е възможно да получите признание, подкрепа или усещане, че сте на правилния път. Използвайте този импулс, за да си поставите една ясна цел за следващата седмица.

Везни (24.09 - 23.10) Отношенията изискват зрялост и търпение, особено ако между Вас и друг човек има неизяснена тема. Сутринта някой може да бъде по-дистанциран или категоричен и да Ви накара да се почувствате ограничени. Не се опитвайте да възстановите хармонията на всяка цена. По-късно ще бъде много по-лесно да намерите общ тон. Привечер приятели, съмишленици или една добра идея могат да Ви извадят от прекалената сериозност и да Ви върнат усещането, че има повече от един път напред.

Дева (24.08 - 23.09) По-дълбока тема може да изисква внимание – доверие, общ ангажимент или чувство, което не искате повече да оставяте настрана. Сутринта е по-подходяща за реалистична преценка, отколкото за емоционални решения. Ако нещо Ви тежи, опитайте да го назовете ясно. Следобедът става по-лек и Ви помага да видите по-широката картина. Привечер може да намерите вътрешно спокойствие или подкрепа точно там, където не сте очаквали. Оставете си време за възстановяване.

Лъв (24.07 - 23.08) Една по-сериозна мисъл за бъдещето може да Ви занимава сутринта и да Ви накара да преразгледате план, обучение или посока. Не приемайте временното забавяне като знак, че сте избрали грешно. С напредването на деня настроението Ви се повдига и постепенно си връщате естествения оптимизъм. Привечер сте по-отворени, жизнени и готови да поемете инициатива. Добър момент е да направите нещо, което Ви вдъхновява и Ви напомня колко много зависи от собствената Ви смелост.

Рак (22.06 - 23.07) Отговорностите могат да Ви напомнят за себе си още в началото и да не Ви позволят напълно да се отпуснете. Някой може да очаква от Вас повече, а това да Ви накара да почувствате натиск. Не влизайте в защитна позиция – направете онова, което реално зависи от Вас, и оставете останалото. По-късно идва повече увереност и усещане, че усилията Ви се забелязват. Привечер е добър момент да си позволите нещо приятно или да поговорите за идея, която може да подобри материалната Ви сигурност.

Близнаци (22.05 - 21.06) Общите планове може да се развиват по-бавно, отколкото сте очаквали, и сутринта да Ви се наложи да проявите повече търпение към другите. Не настоявайте някой да вземе решение само защото Вие сте готови. По-късно обстановката се раздвижва и комуникацията става много по-приятна. Привечер може да получите добра новина, покана или идея, която Ви връща ентусиазма. Подходящо е да се видите с приятели или да обсъдите бъдещ проект без да се опитвате още да решите всички подробности.

Телец (21.04 - 21.05) По-тихото начало може да Ви помогне да разберете какво вече няма смисъл да носите със себе си. Не е необходимо да споделяте всяка тревога веднага – понякога е по-полезно първо сами да подредите усещанията си. Следобедът постепенно носи повече лекота и желание да се върнете към хората и живота около Вас. Привечер домашната среда или срещата с близки може да Ви донесе много топлина. Подходящо е да приключите неделята с нещо, което Ви дава усещане за сигурност и спокойствие.