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Хакери откраднаха профилите на "Мис Силикон": от Мариана Маринова

Хакери откраднаха профилите на "Мис Силикон": от Мариана Маринова

27 Септември, 2026 10:22 364 3

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След няколко седмици ще се проведе големия финал на конкурса

Хакери откраднаха профилите на "Мис Силикон": от Мариана Маринова - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Онлайн екшън се разигра около конкурса "Мис Силикон" броени седмици преди големия му финал. Организаторката Мариана Маринова алармира в социалните мрежи, че е изгубила достъп до официалните профили на надпреварата, след като недоброжелател е хакнал страниците и е сменил паролите им, пише "Хотарена".

Неприятната изненада дошла само ден след края на кастинга за тазгодишното юбилейно издание на „Мис Силикон“. По думите на Маринова всичко започнало още през нощта, когато получила предупредителни имейли за опити за смяна на паролите.

„През нощта получих имейли, че някой се опитва да смени паролите. Нямам никаква идея кой е зложелателят, но в момента се опитвам да разбера“, разказва организаторката, която е блокирана отвсякъде.

Когато опитала да влезе в електронната поща на конкурса, Маринова установила, че паролата вече е сменена. Последвала проверка на профилите в Instagram и Facebook, но там я очаквала същата неприятна изненада – достъпът също бил изгубен.

Така Мариана Маринова на практика се оказала отрязана от основните канали, чрез които комуникира с кандидатките за короната.

Ситуацията е особено неприятна заради момента, в който се случва – непосредствено след кастинга, когато в официалните акаунти и електронната поща се намира информацията, изпратена от желаещите да участват, което подбуди брюнетката да предупреди възможно най-бързо участничките.


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  • 1 Трол

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    Горките хакери.

    10:22 27.09.2026

  • 2 Тончо

    3 0 Отговор
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  • 3 Тази

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