Бен Афлек проговори за смъртта на родителите си, починали през месец

Бен Афлек загуби двамата си родители в рамките на два месеца. Баща му Тимъти почина през април на 76 години, а майка му Крис – през юни на 83 години.

В интервю за GQ актьорът разказа как последователните загуби са променили начина, по който гледа на детството си, семейството и собственото си бъдеще.

„Това е голяма година в живота“, каза Афлек. Той обясни, че смъртта на родителите му го е накарала да мисли за собствената си смъртност, за трите си деца и за начина, по който иска да прекара оставащото си време.

„Оценяваш родителите си по различен начин и мислиш за собствената си смъртност, за живота си и за децата си“, заяви актьорът. По думите му човек започва по-ясно да усеща колко кратък е животът и че не разполага с неограничено време, за да подреди всичко около себе си.

Афлек определи Крис като „изключителна и смела“ жена. Той каза, че смъртта ѝ го е накарала да оцени още по-дълбоко живота и личността ѝ. Крис Афлек е починала след заболяване от рак на панкреаса.

„Често краят на живота не е изпълнен с мъдрост и разрешение. Нещата, които не си оправил, си остават неоправени“, каза актьорът. Той допълни, че родителите му са имали дълъг живот, но цитира думите на майка си, че дори 83 години са ѝ се сторили недостатъчни.

Крис и Тимъти Афлек са се оженили в началото на 70-те години, а през 1984 г. са се разделили. Двамата имат двама синове – Бен и Кейси Афлек.

Смъртта на Тимъти остана непублична в продължение на месеци. Кейси Афлек съобщи за нея през септември по време на Международния филмов фестивал във Венеция, докато говореше за филма си „Компания“. Тогава той каза, че продукцията е посветена на родителите му, защото е загубил и двамата през същата година.

Бен Афлек има три деца от бившата си съпруга Дженифър Гарнър – Вайълет, Серафина и Сам. В интервюто той не посочи конкретен план за промяна на ежедневието си, но свърза преживяното с желанието да използва по-смислено времето си с близките.