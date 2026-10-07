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Тони Блеър предупреди Анди Бърнам да не влиза в коалиция със „Зелените“

Тони Блеър предупреди Анди Бърнам да не влиза в коалиция със „Зелените“

7 Октомври, 2026 15:33, обновена 7 Октомври, 2026 15:39 531 4

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Бившият британски премиер разкритикува партията на Зак Полански заради определянето на ционизма като расизъм

Тони Блеър предупреди Анди Бърнам да не влиза в коалиция със „Зелените“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият британски премиер от Лейбъристката партия Тони Блеър предупреди Анди Бърнам да не влиза в коалиция със „Зелените“, след като формацията определи ционизма като расизъм. Блеър отправи остра критика към партията на Зак Полански, обвинявайки я, че е „пресякла опасна граница“. Това предаде „The Independent“, цитирана от News.bg.

Според Блеър решението на „Зелените“ на практика означава, че мнозинството от евреите във Великобритания са обявени за расисти. По думите му партията вреди на палестинската кауза, която твърди, че подкрепя.

Бившият премиер посочи, че в Лейбъристката партия има представители, които могат да бъдат привлечени от т.нар. прогресивна „червено-зелена“ коалиция. Той обаче подчерта, че подобно политическо сътрудничество крие сериозни опасности.

Критики към резолюцията на „Зелените“ отправи и главният равин сър Ефраим Мирвис. Според него приетият на годишната конференция на партията текст представлява заплаха както за британските евреи, така и за самата Великобритания.

Председателят на „Амнести Интернешънъл“ Санди Рутвен напусна партията, като заяви, че тя не успява да се противопостави на предразсъдъците в собствените си редици.

Израел също обвини „Зелените“, че чрез текста легитимират „унищожаването на държавата Израел“, определяйки документа като явно антисемитски. Израел забрани на лидера на формацията Зак Полански да влиза в страната.

Междувременно скорошно проучване на YouGov показва, че Лейбъристката партия е на път да се превърне в най-голямата политическа сила, но няма да разполага с възможност да управлява самостоятелно.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммм

    7 0 Отговор
    Този е най-големият изр0д в политиката. Той накара да бомбардират Югославия деца с обеднен уран. Изкарал 4 мандата премиер на Великобритания. Пълен мошеник!

    Коментиран от #3

    15:48 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ......-

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хммм":

    РеПтилиус натуралис.

    15:59 07.10.2026

  • 4 Тезита

    0 0 Отговор
    Тони Блеър заслужава най-малко уважение! Три деца направи на Даунинг стрийт, докато другите англичани спяха!

    16:58 07.10.2026

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