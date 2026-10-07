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Шефът на Клиниката по равматология в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив е направила самопризнания

Шефът на Клиниката по равматология в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив е направила самопризнания

7 Октомври, 2026 15:51 1 272 24

  • мариела генева - попова

Единият задържан, на 82 години, тази сутрин е освободен с мярка "подписка" заради влошеното му снощи здравословно състояние. Мъжът е с две онкологични заболявания

Шефът на Клиниката по равматология в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив е направила самопризнания - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началникът на Клиниката по равматология към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив проф. Мариела Генева - Попова е направила самопризнания по случая с източването на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщи пред журналисти наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов преди заседанието в Окръжния съд по мярката за неотклонение на трима от обвинените за схемата. Попова ще напусне Клиниката и се очаква да бъде освободена от поста декан на Медицинския факултет в Медицинския университет в Пловдив.

Единият задържан, на 82 години, тази сутрин е освободен с мярка "подписка" заради влошеното му снощи здравословно състояние. Мъжът е с две онкологични заболявания, каза Пехливанов и допълни, че няма как да остане в ареста.

Към този час адвокатите на началника на Клиниката по ревматология проф. Мариела Генева - Попова и Адриан Белов, счетоводител в Медицински център „Артмед“ и съпруг на дъщерята на Попова, се запознават с материалите по досъдебното производство. Държавното обвинение иска тяхното постоянно задържане. В началото на заседанието прокурорът и защитата поискаха делото да се гледа при закрити врата, но съдът определи, че няма основание за това.

Към наказателна отговорност са привлечени шестима души, а за срок до 72 часа са задържани трима. Останалите трима са с парична гаранция от 3 до 5 хил. евро. Повдигнатото обвинение е за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за над 3 млн. евро. Предвиденото наказание е от три до 15 години лишаване от свобода и конфискация на имущество.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фактъ

    10 8 Отговор
    Ще ги пуснат . Това е предизборна димка . И всичко ще си върви постарому.

    Коментиран от #7

    15:57 07.10.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 1 Отговор
    Здравето и живота на всеки български гражданин е гарантирано от КОНСТИТУЦИЯТА Злоупотребилите с парите на НАРОДА да получат сурово наказание Да живее демокрацията

    15:57 07.10.2026

  • 3 А бе

    5 1 Отговор
    Да не е лекарят който рекламира по ТВ - ужас

    15:59 07.10.2026

  • 4 Христо М.

    10 1 Отговор
    Ами то и стоматолозите го правят. То, като че ли даже от тях тръгна. А от касата що не размърдат малко специалността? Студентите кандидатстват или кардиология или ендокринология, като че с това се изчерпва цялата медицина в света.

    16:00 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гошо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фактъ":

    Шефката на ревматологията ше го отнесе Това със сигурност Не ми стана ясно обаче тоя 82 годишният с двете онко заболявания за какво са го подпънали

    Коментиран от #15

    16:09 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Съгласен

    9 0 Отговор
    Бай Радой някога:
    "Титли, титли, титли,
    пълна кола с ритли."
    Едно да знаете, колкото повече са буквичките пред имената им, толкова по-крадливи са, по-арогантни и неморални. И при бай Тоша беше така. Казвам го от собствени наблюдения.
    Не бих искал да засягам почтените, каквито е имало и все още се срещат.

    16:14 07.10.2026

  • 10 Шапкаря

    10 0 Отговор
    Голямо крадене! Така ги учеше вожда.

    16:15 07.10.2026

  • 11 ту-туу

    11 0 Отговор
    И да проверят колко фалшиви телк-ове са дали

    16:16 07.10.2026

  • 12 Мдаа

    12 0 Отговор
    Като точеше касата не беше ли с онкологични заболявания.Да го питаш на тая възраст за каквао са му тези пари.

    16:17 07.10.2026

  • 13 Ужас!

    12 0 Отговор
    Тая жена е лекар...И съвършен престъпник в същото време. И цялото си семейство забъркала в гавната. Какви времена, какви нрави...

    16:19 07.10.2026

  • 14 ЛЕСНО Е ДА АРЕСТУВАШ ЛЕКАРИ

    0 6 Отговор
    Трудно се оказва за Румен Лъжеца да арестува Боко и Шиши.

    Коментиран от #18

    16:19 07.10.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гошо":

    Бил е в играта Получавал е част от пая

    16:26 07.10.2026

  • 16 Браво бе ,

    8 0 Отговор
    С две онкологични заболявания и с толкова сили за мушингии, а в ареста му зле. Бре , железен старец, работи на 82 години.

    16:26 07.10.2026

  • 17 ......-

    2 0 Отговор
    Карта за всеки пациент и онлайн да се вижда всички манипулации извършени и платени от Ямата (касата).

    16:27 07.10.2026

  • 18 Едното няма нищо общо с другото.

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЛЕСНО Е ДА АРЕСТУВАШ ЛЕКАРИ":

    И Боко ,и Лиши,и голяма част от лекарите ,крадат като не видели.

    16:28 07.10.2026

  • 19 БеГемот

    1 0 Отговор
    Какви гадове с по два рака пред гроба и крадът кат разпрани...

    16:32 07.10.2026

  • 20 Горски

    6 0 Отговор
    Май ще внасяме лекари и медицински персонал от Афганистан и Занзибар. С тези скандали и пропаганда срещу здравната система в България само ще цъфнем и вържем. Вместо болните им пациенти, в главите им само пари. Един лекар на първо място трябва морал да има. Като го няма, никакъв лекар не е. Да върви на пазара да пробутва развалени домати вместо здрави, явно за това ще става.

    16:35 07.10.2026

  • 21 Бг гражданин

    3 0 Отговор
    Не ги пускайте ще избягат,после гони михаля .и абонатните лъжци ще развиват теории и легенди по тв. студията....

    16:44 07.10.2026

  • 22 Доктор Менгеле

    5 0 Отговор
    Колеги кво да ги прайш, дерат на живо в скотобойните наречени болници

    16:45 07.10.2026

  • 23 РАВМА

    0 0 Отговор
    Я дайте пак - каква е тази клиника по "равматология". Човек да се чуди за травматологията ли става въпрос или за ревматология.

    16:50 07.10.2026

  • 24 Кратунков

    0 0 Отговор
    Новата министърка ще ги сложи на мястото им. Доста са откраднали от здравето на народа.

    16:51 07.10.2026

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