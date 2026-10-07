Шефът на Клиниката по равматология в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив е направила самопризнания

Началникът на Клиниката по равматология към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив проф. Мариела Генева - Попова е направила самопризнания по случая с източването на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщи пред журналисти наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов преди заседанието в Окръжния съд по мярката за неотклонение на трима от обвинените за схемата. Попова ще напусне Клиниката и се очаква да бъде освободена от поста декан на Медицинския факултет в Медицинския университет в Пловдив.
Единият задържан, на 82 години, тази сутрин е освободен с мярка "подписка" заради влошеното му снощи здравословно състояние. Мъжът е с две онкологични заболявания, каза Пехливанов и допълни, че няма как да остане в ареста.
Към този час адвокатите на началника на Клиниката по ревматология проф. Мариела Генева - Попова и Адриан Белов, счетоводител в Медицински център „Артмед“ и съпруг на дъщерята на Попова, се запознават с материалите по досъдебното производство. Държавното обвинение иска тяхното постоянно задържане. В началото на заседанието прокурорът и защитата поискаха делото да се гледа при закрити врата, но съдът определи, че няма основание за това.
Към наказателна отговорност са привлечени шестима души, а за срок до 72 часа са задържани трима. Останалите трима са с парична гаранция от 3 до 5 хил. евро. Повдигнатото обвинение е за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за над 3 млн. евро. Предвиденото наказание е от три до 15 години лишаване от свобода и конфискация на имущество.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фактъ
Коментиран от #7
15:57 07.10.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
15:57 07.10.2026
3 А бе
15:59 07.10.2026
4 Христо М.
16:00 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гошо
До коментар #1 от "Фактъ":Шефката на ревматологията ше го отнесе Това със сигурност Не ми стана ясно обаче тоя 82 годишният с двете онко заболявания за какво са го подпънали
Коментиран от #15
16:09 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Съгласен
"Титли, титли, титли,
пълна кола с ритли."
Едно да знаете, колкото повече са буквичките пред имената им, толкова по-крадливи са, по-арогантни и неморални. И при бай Тоша беше така. Казвам го от собствени наблюдения.
Не бих искал да засягам почтените, каквито е имало и все още се срещат.
16:14 07.10.2026
10 Шапкаря
16:15 07.10.2026
11 ту-туу
16:16 07.10.2026
12 Мдаа
16:17 07.10.2026
13 Ужас!
16:19 07.10.2026
14 ЛЕСНО Е ДА АРЕСТУВАШ ЛЕКАРИ
Коментиран от #18
16:19 07.10.2026
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #7 от "Гошо":Бил е в играта Получавал е част от пая
16:26 07.10.2026
16 Браво бе ,
16:26 07.10.2026
17 ......-
16:27 07.10.2026
18 Едното няма нищо общо с другото.
До коментар #14 от "ЛЕСНО Е ДА АРЕСТУВАШ ЛЕКАРИ":И Боко ,и Лиши,и голяма част от лекарите ,крадат като не видели.
16:28 07.10.2026
19 БеГемот
16:32 07.10.2026
20 Горски
16:35 07.10.2026
21 Бг гражданин
16:44 07.10.2026
22 Доктор Менгеле
16:45 07.10.2026
23 РАВМА
16:50 07.10.2026
24 Кратунков
16:51 07.10.2026