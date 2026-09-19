10 държави за спонтанна ваканция: Къде най-често резервират туристите в последния момент

Докато някои хора планират ваканцията си месеци предварително - с резервирани самолетни билети, хотел, ресторанти и дори програма по дни, има и друг тип пътешественици. Те предпочитат да оставят всичко за последния момент и да решат къде ще почиват едва когато датата наближи.

Ако принадлежим към втората група, ново проучване показва кои са най-подходящите дестинации за подобен тип спонтанно пътуване. Изследването разглежда ваканциите, при които настаняването е резервирано само до седем дни преди пристигането.

Компанията за управление на хотелски системи Sirvoy анализира данни от своята мрежа от независими хотели, къщи за гости, хостели и ваканционни имоти, за да установи къде по света хората най-често резервират място за нощувка в последния момент.

За целта е изчислен делът на местата за настаняване, резервирани в рамките на седмицата преди пристигането, както и процентът на резервациите, направени буквално в последния момент – в деня преди или в самия ден на пристигането.

Резултатите показват, че сред 10-те най-популярни дестинации за спонтанни пътувания има четири европейски държави – Норвегия, Финландия, Нидерландия и Швеция. Първите места в класацията обаче са заети от доста по-далечни и екзотични дестинации. Начело са Тайланд, Филипините и Австралия.

„Пътуващите все повече приемат спонтанността, когато планират следващата си ваканция. Във всяка от дестинациите в топ 10 повече от половината резервации за настаняване са направени в рамките на седем дни преди пристигането“, коментира пред Euronews Никлас Линдерборг, главен директор „Клиенти“ в Sirvoy.

Ето кои са държавите, които най-често се превръщат в дестинация за онези, които обичат да пътуват без дълго предварително планиране.

1. Тайланд – 74.8% резервации в последната седмица

Лятото постепенно си отива, а с него и желанието за още малко слънце и топлина. Затова едва ли е изненада, че именно Тайланд оглавява класацията за най-популярна дестинация за почивка в последния момент.

Цели 74.8% от резервациите за места за настаняване в страната са направени в рамките на седем дни преди пристигането, а при 56.8% от тях туристите са действали буквално в последния момент – в деня преди или в самия ден на настаняването.

Ако идеята за спонтанно пътуване до Тайланд ви изкушава, има една важна подробност. В момента страната е в разгара на мусонния сезон. Това означава, че високите температури и по-ниските цени могат да вървят ръка за ръка с доста сериозни валежи.

2. Филипините – 71.7%

На второ място са Филипините – още една азиатска дестинация, която очевидно привлича туристи, готови да стегнат куфара си почти в движение.

71.7% от резервациите за настаняване там са направени в рамките на седмицата преди пристигането. И тук обаче времето трябва да се има предвид – дъждовният сезон вероятно ще продължи поне до октомври.

Това едва ли е достатъчно, за да откаже напълно авантюристите, особено когато става дума за страна с тропически острови, плажове и впечатляваща природа.

3. Австралия – 61.2%

Докато в Европа есента постепенно започва да напомня за себе си, в Австралия настъпва пролетта. В Сидни например температурите вече се движат в приятните 20 и повече градуса, което прави страната особено примамлива за спонтанно бягство.

61.2% от туристите, които резервират места за настаняване в Австралия в последния момент, могат да се насладят на приятното време, градската култура, плуването и сърфа.

4. Мексико – 59.7%

На четвърто място е Мексико – страна, която предлага сериозна комбинация от история, култура, кухня и впечатляващи плажове.

59.7% от резервациите за настаняване са направени в рамките на седем дни преди пристигането. Тоест, ако сутринта ни хрумне идеята за Мексико, очевидно не сме единствените, които обичат да оставят решенията за ваканцията за последния момент.

5. Нова Зеландия – 58.3%

Съседката на Австралия заема петото място, като 58.3% от резервациите са направени в рамките на седмицата преди пристигането.

И тук причината не е трудно да бъде открита – Нова Зеландия е известна с впечатляващите си природни пейзажи и е дестинация, която може да предложи нещо през цялата година.

Планини, езера, национални паркове, крайбрежия и безброй възможности за приключения я правят особено привлекателна за хората, които предпочитат преживяванията пред строгия график.

6. Индонезия – 55.8%

За шестото място се връщаме отново в Азия. В Индонезия 55.8% от резервациите са направени в последния момент.

И това също не е особено изненадващо – страна, която включва дестинации като Бали, предлага толкова разнообразни възможности за почивка, че вероятно за някои туристи е достатъчно просто да намерят свободен билет и да решат останалото по пътя.

7. Норвегия – 53.8%

След шест екзотични дестинации класацията започва да се връща към Европа. Норвегия заема седмото място, като 53.8% от резервациите са направени по-малко от седмица преди пристигането.

При 39.1% от туристите решението е било още по-спонтанно – те са резервирали мястото си за нощувка в деня преди пътуването или направо в деня на пристигането.

Фиордите, планините, северното сияние и огромните възможности за активности на открито явно са достатъчна мотивация да не се чака прекалено дълго.

8. Финландия – 53.3%

Финландия заема осмото място с 53.3% резервации, направени в рамките на седмицата преди пристигането. При 31.8% от пътуванията туристите са резервирали в деня преди или в самия ден на настаняването.

Страната е особено интересна за любителите на природата и активния туризъм, а през различните сезони предлага напълно различни преживявания – от дълги летни дни до снежни зимни пейзажи и възможност да се наблюдава северното сияние.

9. Нидерландия – 52.3%

На девето място е Нидерландия, където 52.3% от резервациите са направени в рамките на седмицата преди пътуването.

33.9% от туристите обаче са били още по-спонтанни и са резервирали мястото си само ден преди пристигането или направо в деня на пътуването.

Амстердам, каналите, музеите, велосипедните маршрути и възможностите за разходки из градове и природа правят страната подходяща както за кратко бягство, така и за по-дълга ваканция.

10. Швеция – 51.9%

Последното място в топ 10 е за Швеция. 51.9% от всички резервации за пътувания в страната са направени в последния момент, а при 30.9% туристите са оставили избора на хотел или друго място за настаняване до деня преди пристигането или до самия ден на пътуването.

Швеция е от местата, в които природата, дизайнът и начинът на живот сякаш са измислени да вървят заедно. Страната впечатлява с огромните си гори, хиляди езера и архипелази, но и с градове като Стокхолм, където модерната архитектура и скандинавският минимализъм се срещат с вековна история.

Източник: Lifestyle.bg.