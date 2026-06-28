Хари и Меган на семейна ваканция в Европа

Принц Хари и Меган Маркъл са на семейна ваканция в Европа заедно с децата си — принц Арчи и принцеса Лилибет, докато около планираното им завръщане във Великобритания през юли се появяват нови въпросителни.

Семейството на херцога и херцогинята на Съсекс възнамерява да пътува до Обединеното кралство следващия месец за серия от ангажименти, свързани с едногодишното обратно броене до игрите „Инвиктус“ през 2027 г. в Бирмингам. Ако пътуването се осъществи, това ще бъде първото посещение на Арчи и Лилибет във Великобритания от 2022 г., когато те бяха в страната за платинения юбилей на кралица Елизабет II.

По информация на People първоначалните планове на семейство Съсекс остават непроменени, въпреки публикации в британски медии, че Хари преосмисля пътуването заради отказ на искането му за полицейска охрана, финансирана от британските данъкоплатци.

Темата за сигурността от години е една от най-чувствителните за херцога на Съсекс. След като той и Меган се оттеглиха от ролята си на работещи членове на кралското семейство през 2020 г., Хари загуби автоматичното право на държавна охрана при посещенията си във Великобритания. Оттогава защитата му се разглежда индивидуално, а самият той неведнъж е заявявал, че не смята страната за безопасна за семейството си без адекватна защита.

Очаква се Хари и Меган да имат публични ангажименти, свързани с „Инвиктус“, но Арчи и Лилибет няма да участват в официални събития. В програмата на херцога са предвидени прояви около игрите в Бирмингам, посещение на Националния изложбен център, срещи с фондацията „Инвиктус“, както и ангажименти с благотворителни организации, с които той работи от години.

Бъкингамският дворец вече е предложил на Хари и семейството му настаняване в кралска резиденция по време на визитата. Това би им осигурило защита в рамките на самия имот, но не решава въпроса за придвижването им извън него и за частните им ангажименти.

Едно от най-обсъжданите възможни събития около пътуването е евентуална среща между крал Чарлз III и внуците му. Монархът не е виждал Арчи и Лилибет на живо от 2022 г. Според британски медии именно подобна среща е една от причините визитата да се разглежда като важен момент в отношенията между Хари и баща му.

Не е изключено семейството да посети и Алторп — родовото имение на семейство Спенсър, където е погребана принцеса Даяна. Темата е особено символична, тъй като на 1 юли тя щеше да навърши 65 години.

Въпреки това несигурността около охраната може да промени плановете в последния момент. Британски източници твърдят, че Хари е притеснен от риска децата му да бъдат преследвани от папараци още при пристигането си. Затова той обмисля всички възможни варианти, включително дали Меган и децата изобщо да пътуват с него.

На този етап няма официално съобщение, че визитата е отменена. Но случаят отново показва, че въпросът за сигурността остава основна пречка пред по-честите посещения на семейство Съсекс във Великобритания — и пред евентуалното сближаване с кралското семейство.