Лени Кравиц вече има свой образ като кукла Кен

Лени Кравиц вече има свой образ в света на Barbie. Рок музикантът е първият представител на музикалната индустрия, превърнат в кукла от популярната франчайз линия, предава Vesti.bg.

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Фигурата е част от колекцията Barbie Signature Kenbassadors, която отдава почит на мъже с влияние върху културата. За създаването на куклата са използвани характерни елементи от стила и сценичната визия на Кравиц, пише Loudwire.

Колекцията беше представена през 2025 г., а първият модел беше посветен на баскетболната звезда Леброн Джеймс.

„Barbie е институция и като дете не бих могъл да си представя подобно нещо. Да бъда изобразен като кукла Кен, едва вторият в историята, е чест и нещо напълно сюрреалистично“, споделя Кравиц.

Как изглежда куклата

Куклата е облечена в бронзов мрежест потник, дънки с широки крачоли и кафяви ботуши. Към визията са добавени колан с метални елементи и слънчеви очила.

Фигурата има татуировки по ръцете и дълги плитки, характерни за визията на музиканта.

„От музиката му, която не се вписва в един жанр, до смелия му личен стил, Лени използва платформата си, за да отстоява индивидуалността и да насърчава другите да правят същото“, коментира Нейтън Бейнард, вицепрезидент и ръководител на Barbie в компанията производител.

Препоръчителната цена на куклата е 70 долара.

Кариерата на Лени Кравиц

Лени Кравиц започва професионалната си музикална кариера през 1989 г. с дебютния си албум Let Love Rule.

През следващото десетилетие той се превръща в един от разпознаваемите рок изпълнители, като съчетава в музиката си елементи от рок, фънк, соул и психеделичен рок.

Сред най-популярните му песни са Are You Gonna Go My Way, Fly Away, It Ain't Over 'Til It's Over и Rock and Roll Is Dead.

До момента Кравиц има 12 студийни албума. Последният му проект Blue Electric Light излезе през 2024 г.

Освен с музиката си, той е познат и с участията си в киното. Кравиц се появява във филми като „Прешъс“ и поредицата „Игрите на глада“, където изпълнява ролята на Сина.