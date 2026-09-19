Първи тийзър разкри премиерата на шестия сезон на „Под прикритие“

С наближаването на дългоочакваната премиера на шестия сезон на „Под прикритие“ вече научаваме все повече за това, което ни очаква. След като през последните седмици екипът на сериала започна да подгрява интереса на феновете, загатвайки повече за персонажите, вече можем да видим и първия тийзър.

Краткото видео повдига завесата към някои от най-напрегнатите моменти в сезона, сред които, съвсем в стила на сериала, са и зрелищни каскади и експлозии.

„Няма край. Сега почвам“, казва героят на Захари Бахаров – Иво Андонов, в началото на клипа.

Познатите герои се завръщат

Освен него, в новия сезон на сериала отново се завръщат някои от вече добре познатите лица на зрителите.

Това са Михаил Билалов като Петър Туджаров – Джаро, Мариан Вълев като Росен Гацов – Куката, Владо Пенев като Емил Попов и Кирил Ефремов като Тихомир Гърдев – Големия близнак.

Нови лица и престъпни герои

В новите епизоди обаче ще видим и много нови попълнения. Сред тях е Юлиан Вергов, който ще се превъплъти в големия престъпен бос Тони Амигото.

Радина Кърджилова ще влезе в ролята на неговата съпруга – Виктория Влашка. Велина Георгиева пък ще изиграе Карина Влашка – вероятно дъщеря на Виктория и Амигото.

Павел Иванов също се очаква да има ключово участие в шестия сезон. Неговият герой е Явор Кръстев. Колко точно важен ще бъде персонажът му за развитието на историята и кой всъщност е той, тепърва предстои да разберем.

Премиерата ще бъде в НДК

Няма обаче да ни се наложи да чакаме още дълго, тъй като вече е ясно кога ще бъде премиерата на „Под прикритие“.

В края на тийзъра става ясно, че събитието ще бъде голямо, защото ще се състои в Зала 1 на НДК. Обявената дата е 5 октомври, понеделник, от 19:30 ч.

Билетите за премиерата вече са в продажба, а по-късно през октомври се очаква шестият сезон да бъде излъчен по БНТ.