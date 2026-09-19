Тери Хачър не е била на среща от седем години

Тери Хачър разкри, че не е излизала на среща от седем години. Звездата от „Отчаяни съпруги“ призна, че се чувства „все по-необвързана“, докато повечето от най-близките ѝ приятелки вече са омъжени, предава Dir.bg.

61-годишната актриса разказа, че последната ѝ връзка е продължила шест месеца и е била с британец, с когото се запознала, докато работела в Лондон.

„Преминавам през живота с отворено сърце и никога не бих казала „никога“, но не излизам на срещи. Не ходя по срещи и не търся такива“, сподели Хачър в интервю.

Актрисата призна, че дори самата тя трудно вярва колко дълго е минало от последната ѝ среща.

„Не съм била на среща от... Не мисля, че преувеличавам, ако кажа седем години. Имам огромен кръг от прекрасни приятели. Повечето от най-близките ми приятелки ги познавам от поне 30 години и повечето са омъжени.“

Хачър е била омъжена два пъти

Тери Хачър е била омъжена два пъти. През 1988 г. тя се омъжва за Маркъс Лайтхолд, но бракът им продължава само около година.

През 1994 г. актрисата се омъжва за Джон Тени, с когото се разделя през 2003 г. Двамата имат дъщеря Емерсън, която днес е на 28 години.

Междувременно Хачър се подготвя за следващата си голяма роля. Тя ще се превъплъти в емблематичния образ на модната шефка Миранда Пристли в сценичната постановка на „Дяволът носи Прада“ в лондонския Уест Енд.

Популярността идва с „Отчаяни съпруги“

Актрисата за първи път привлича вниманието на публиката през 1984 г., когато е мажоретка на отбора по американски футбол „Сан Франциско Фортинайнърс“.

След това започва да получава малки телевизионни роли. Популярността ѝ обаче идва с „Отчаяни съпруги“.

От 2004 до 2012 г. Хачър играе Сюзън Майер в продължение на осем сезона.