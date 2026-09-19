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Тери Хачър не е била на среща от седем години

Тери Хачър не е била на среща от седем години

19 Септември, 2026 10:40 665 5

  • тери хачър-
  • среща-
  • отчаяни съпруги

Актрисата признава, че не търси нова връзка, докато повечето от най-близките ѝ приятелки вече са омъжени

Тери Хачър не е била на среща от седем години - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тери Хачър разкри, че не е излизала на среща от седем години. Звездата от „Отчаяни съпруги“ призна, че се чувства „все по-необвързана“, докато повечето от най-близките ѝ приятелки вече са омъжени, предава Dir.bg.

61-годишната актриса разказа, че последната ѝ връзка е продължила шест месеца и е била с британец, с когото се запознала, докато работела в Лондон.

„Преминавам през живота с отворено сърце и никога не бих казала „никога“, но не излизам на срещи. Не ходя по срещи и не търся такива“, сподели Хачър в интервю.

Актрисата призна, че дори самата тя трудно вярва колко дълго е минало от последната ѝ среща.

„Не съм била на среща от... Не мисля, че преувеличавам, ако кажа седем години. Имам огромен кръг от прекрасни приятели. Повечето от най-близките ми приятелки ги познавам от поне 30 години и повечето са омъжени.“

Хачър е била омъжена два пъти

Тери Хачър е била омъжена два пъти. През 1988 г. тя се омъжва за Маркъс Лайтхолд, но бракът им продължава само около година.

През 1994 г. актрисата се омъжва за Джон Тени, с когото се разделя през 2003 г. Двамата имат дъщеря Емерсън, която днес е на 28 години.

Междувременно Хачър се подготвя за следващата си голяма роля. Тя ще се превъплъти в емблематичния образ на модната шефка Миранда Пристли в сценичната постановка на „Дяволът носи Прада“ в лондонския Уест Енд.

Популярността идва с „Отчаяни съпруги“

Актрисата за първи път привлича вниманието на публиката през 1984 г., когато е мажоретка на отбора по американски футбол „Сан Франциско Фортинайнърс“.

След това започва да получава малки телевизионни роли. Популярността ѝ обаче идва с „Отчаяни съпруги“.

От 2004 до 2012 г. Хачър играе Сюзън Майер в продължение на осем сезона.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    5 0 Отговор
    Кого би интересувало това?

    Коментиран от #2

    10:47 19.09.2026

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Сякаш не следи постоянно!

    10:52 19.09.2026

  • 3 Моята

    1 2 Отговор
    Любима я превъзхожда по всички направления!

    10:55 19.09.2026

  • 4 Чудно

    0 2 Отговор
    С тези големи уста, ще лапа по 3 хот дога наведнъж 😂

    11:16 19.09.2026

  • 5 Верно ли?

    0 0 Отговор
    Разплетох си чорапите....🧦

    11:49 19.09.2026