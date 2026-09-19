Най-необичайните имена, които звездите избраха за децата си

Преди дни изненадващо разбрахме, че Лейди Гага е станала майка. След това дойдоха и подробностите – че бебето е родено от сурогатна майка, че е момиче и се казва Роуз Бийн Полански. Честно казано, от екстравагантната изпълнителка очаквахме и по-необичаен избор за име, но явно поне в това е решила да бъде по-традиционна.

На този фон Меган Трейнър обяви името на детето си – Мики Муун, а второто дете на модела Елза Хоск разбрахме, че се казва Флора Блу. И по този повод решихме да съберем едни от най-необикновените или откровено странни имена, с които известни личности са кръщавали своите деца.

Подобни примери определено има много, но въпреки това все се намира по някоя нова изненада.

Илон Мъск и Grimes

X Æ A-Xii определено е сред най-шантавите имена на деца, които сме чували. Всъщност синът на Илон Мъск и Grimes първоначално се казваше X Æ A-12, след което го „прекръстиха“.

Третото дете на двойката се казва Техно Механикус, а дъщеря им е Екза Дарк Сайдриъл Мъск, наричана просто Y.

Риана и A$AP Rocky

Риана и A$AP Rocky определено успяват да ни изненадат не само с броя деца, с които се сдобиха за сравнително кратко време, но и с имената, които им дават.

RZA, Райът (в превод „бунт“) и Роки Айриш Мейърс са имената на двамата синове и едната дъщеря, които музикалната двойка има. И да – всички започват с една и съща буква, която явно е важна и сантиментална за тях.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Machine Gun Kelly определено бяха доста екстравагантна двойка, а като плод на любовта им на бял свят се появи дъщеря им Сага Блейд.

Доста необичайно име, определено. Но не и за актрисата, която има и син от бившия си съпруг, който се казва Джърни (в превод „пътешествие“).

Ким Кардашиян и Кание Уест

Ким Кардашиян и Кание Уест са още една бивша двойка, от която никога не сме очаквали нещо обикновено и традиционно.

Двамата споделят четири деца, които носят имената Норт, Сейнт, Псалм и Чикаго. Определено интересен микс от идеи, които не са случайно избрани от двамата.

Джейми Оливър

Джейми Оливър е известен най-вече с кулинарните си умения, но, оказва се, има солиден опит и в измислянето на нестандартни имена за децата си. А той има цели пет.

Те се казват Бъди Беър Морис Оливър, Дейзи Бу Памела Оливър, Петал Блосъм Рейнбоу Оливър, Ривър Рокет Оливър и Попи Хъни Роузи Оливър.

Ед Шийрън

Ед Шийрън пък е популярен с големите си хитове и прекрасните текстове на песните, които пише сам. Е, немалка доза креативност са проявили и той и съпругата му Чери Сийборн при избора на имена за децата си.

Те носят имената Лира Антарктика Сийборн и Джупитър Сийборн.

Разбира се, интересните примери далеч не се изчерпват дотук. Към тях можем да добавим още имена като Епъл, Пайлът Инспектор, Есмералда, Хевън и други.

Причините, поради които вече достатъчно популярните личности избират подобни имена, също са различни – от желание за проява на креативност и бунтарство до привличане на вниманието и извличане на дивиденти.

Източник: Lifestyle.bg.