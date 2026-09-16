Личният номер на Мeган Маркъл изтекъл в мрежата от родителски групов чат

Личният телефонен номер на Меган Маркъл е бил разпространен извън родителска WhatsApp група, към която херцогинята на Съсекс се присъединила непосредствено преди първия учебен ден на децата си във Великобритания. Случаят е предизвикал опасения за сигурността на семейството, съобщава The Sun.

44-годишната Меган Маркъл се включила в груповия чат вечерта преди принц Арчи и принцеса Лилибет да започнат занятия в новото си училище. Други родители я приветствали с кратки съобщения, а бившата актриса от „Костюмари“ отговорила: „Здравейте, майки! Благодаря за топлото посрещане. Много съм щастлива, че съм част от тази общност.“

Впоследствие участник в групата направил екранна снимка на разговора, на която се виждал и личният телефонен номер на Меган Маркъл. Кадърът започнал да се препраща многократно, превръщайки случая в потенциален проблем за сигурността на херцогинята.

Инцидентът идва непосредствено след друго решение, свързано със сигурността на семейството. Принц Хари и Меган Маркъл преместиха 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет от първоначално избраното британско училище само два дни след началото на занятията.

Според Hello! причината не е била свързана със самото училище. Ежедневното пътуване в натоварен трафик е създало практически затруднения за сравнително малкия охранителен екип на семейството.

„Решението децата да сменят училището беше взето след разговор със семейния екип по сигурността относно практическите аспекти на настоящата организация“, заяви представител на херцога и херцогинята на Съсекс.

Източник на изданието твърди, че училището е било предварително проверено от охраната, но екипът не е успял реално да изпробва маршрута в условията на сутрешния и следобедния трафик.

„Наистина е жалко, защото те много харесаха училището, децата и техните родители“, посочва източникът.

Междувременно се очаква принц Хари и Меган Маркъл да преминат през нова официална оценка на риска след завръщането си във Великобритания. Според The Telegraph британският комитет RAVEC, който разглежда въпросите за охраната на членове на кралското семейство и други високопоставени личности, е поискал подробности за новото им ежедневие и придвижване.

Принц Хари от години води спор за нивото на полицейска защита, което семейството му получава във Великобритания след оттеглянето му от задълженията на работещ член на британското кралско семейство през 2020 г.

Темата за сигурността отново се преплете с дългогодишния дебат около отношението на принц Хари и Меган Маркъл към личния живот. През последните дни херцогинята публикува няколко редки семейни кадъра в Instagram след завръщането им във Великобритания.

В едно от видеата се виждат принцеса Лилибет, която кара велосипед, принц Арчи, който тича до нея, както и принц Хари по време на разходка с лодка и риболов с децата.

Публикациите предизвикаха критики от кралски коментатори. Кинси Скофийлд определи решението да бъдат показвани лични семейни моменти като противоречащо на стремежа на двойката към повече неприкосновеност.

„Ако личното пространство наистина е приоритет, най-ефективната стратегия е проста: спрете да показвате семейния си живот пред милиони непознати“, заяви тя пред Page Six.

Меган Маркъл публикува нови семейни кадри и по повод 42-рия рожден ден на принц Хари. Във видеото присъстват моменти на херцога на Съсекс с Арчи и Лилибет, включително кадър, на който той целува дъщеря си.

„Той просто е най-добрият. Честит рожден ден, любов моя“, написа Меган Маркъл към публикацията.

Изтичането на личния ѝ телефонен номер обаче поставя нов практически проблем пред семейството именно в момент, когато организацията на охраната им във Великобритания отново е под официален преглед.