Новини
Любопитно »
Децата на принц Хари смениха училището заради заплахи

Децата на принц Хари смениха училището заради заплахи

15 Септември, 2026 08:42 509 4

  • принц хари-
  • деца-
  • училище-
  • заплахи-
  • лилибет-
  • арчи

Кралската охрана взе спешни мерки за сигурността на Арчи и Лилибет в Обединеното кралство

Децата на принц Хари смениха училището заради заплахи - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Децата на британския принц Хари и съпругата му Меган Маркъл бяха преместени по спешност в ново учебно заведение само седмица след началото на учебната година. Решението е продиктувано изцяло от сериозни съображения за тяхната безопасност, потвърдиха официални представители на семейството в ефира на Sky News.

7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет започнаха обучението си в елитно частно училище в края на август, след като семейството се завърна за дългосрочно пребиваване в Обединеното кралство от Калифорния. Преместването им обаче се наложило след детайлен анализ на личната им охрана и инцидент на пътя, по време на който кортежът им е бил възпрепятстван да поддържа безопасна дистанция. Оказало се, че фиксираният маршрут и тежкият трафик правят децата изключително уязвими за следене и потенциални атаки от „вълци-единаци“.

Говорител подчерта пред списание PEOPLE, че промяната няма нищо общо с качеството на преподаване или отношението на персонала в първото училище. Новата локация на учебното заведение се пази в пълна тайна, докато в съда продължава спорът на принц Хари за предоставяне на държавна полицейска защита по време на престоя му в родината


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор
    Тия най-накрая са прочели трудовете на Бацо "Едни гад0ве искат да ме тепат" 😅
    Номерца😉

    08:45 15.09.2026

  • 2 Джо

    4 0 Отговор
    Филмират се! Искат внимание и безплатна охрана! Това е!

    08:54 15.09.2026

  • 3 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор
    Лъже конярчето. От училището са му изпратили първата фактура.

    08:59 15.09.2026

  • 4 Абе

    0 0 Отговор
    Тиа що си мислат, че са некъв фактор.

    09:01 15.09.2026