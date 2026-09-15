Децата на принц Хари смениха училището заради заплахи

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Първият учебен ден може да Ви напомни колко много се променяме всеки път, когато позволим на новото знание да разшири представите ни. Подходящо е да потърсите информация, да започнете да изучавате интересна тема или просто да поговорите с човек, който вижда света различно. Една идея може неочаквано да свърже минал опит с бъдеща възможност. Привечер емоциите ще бъдат по-силни и лесно можете да придадете прекалено голямо значение на обещание, план или очакване. Оставете вдъхновението да Ви води, но не настоявайте още сега да знаете докъде точно ще Ви отведе.

Водолей (21.01 - 19.02) Атмосферата на 15 септември може да Ви вдъхнови да погледнете на ученето не като на задължение, а като на начин да отворите нови врати пред себе си. Оригиналното мислене ще бъде едно от най-силните Ви предимства и ще Ви помогне в професионален или личен въпрос. Важна цел може да придобие по-голямо значение и да събуди силна амбиция. Към привечер обаче не измервайте успеха само чрез признанието на другите и не си поставяйте прекомерни изисквания. Напредъкът ще бъде по-устойчив, ако оставите резултатите да говорят сами за Вас.

Козирог (23.12 - 20.01) Покрай учениците, цветята и усещането за ново начало може да се замислите за собствените си цели през идващите месеци. Контакт с приятел, колега или група хора ще Ви помогне да видите възможност, която досега не сте разглеждали. Бъдете отворени към нестандартните предложения, без да изоставяте добрата си преценка. Привечер общите планове могат да станат прекалено амбициозни или някой да очаква повече, отколкото реално можете да дадете. Ясно определените граници ще запазят и отношенията, и плановете Ви устойчиви.

Стрелец (23.11 - 22.12) Началото на учебната година може да събуди желание да се върнете към знание, умение или тема, която отдавна Ви привлича. Неочакван разговор ще Ви даде нова гледна точка и може да Ви срещне с идея, която си струва да проучите. Наред с външното оживление обаче ще имате нужда и от известно време насаме, за да подредите собствените си мисли. Към вечерта не позволявайте на прекаления оптимизъм да Ви убеди, че всичко трябва да се случи веднага. Една добре избрана следваща стъпка ще бъде по-ценна от множество грандиозни намерения.

Скорпион (24.10 - 22.11) Силното Ви присъствие ще се усеща и трудно ще останете незабелязани сред оживлението на този първи учебен ден. Подходящо е да насочите енергията си към лична цел, която изисква решителност и постоянство. В отношенията обаче чувствата могат да бъдат крайни и ще бъде важно да различавате истинската близост от желанието да получите пълна сигурност. Привечер самоувереността може да Ви подтикне към прекалена реакция или към решение, което утре ще изглежда ненужно категорично. Запазете силата си за онова, което действително заслужава да бъде променено.

Везни (24.09 - 23.10) Срещите, разговорите и празничното настроение около 15 септември могат да Ви припомнят хора или мечти от собствените Ви ученически години. Същевременно мисълта Ви ще бъде насочена напред и ще намирате оригинални решения с необичайна лекота. Въпрос, свързан с пари или лични ценности, може да предизвика по-силна реакция, отколкото предполага ситуацията. Не позволявайте на страха да изгубите нещо да определя решенията Ви. Привечер бъдете умерени с разходите и обещанията, особено ако са продиктувани от моментно въодушевление.

Дева (24.08 - 23.09) Новата учебна година е подходящо напомняне, че развитието не приключва с училището и винаги има какво ново да бъде усвоено. Любопитна информация или неочаквана идея може да промени начина, по който гледате на близък проблем. Ще разполагате и с необходимата енергия да приложите наученото на практика, вместо само да го обмисляте. Следобед бъдете внимателни с многото ангажименти, защото лесно можете да подцените колко време изисква всеки от тях. Завършете започнатото и не превръщайте желанието за съвършен резултат в ненужно претоварване.

Лъв (24.07 - 23.08) Първият учебен ден ще Ви напомни колко силно всяко ново начало променя атмосферата в дома и ежедневието. Семейните въпроси ще изискват повече внимание, а чувствата около тях могат да бъдат значително по-дълбоки, отколкото показвате. Интересен разговор ще Ви помогне да погледнете по нов начин на ситуация, която сте смятали за окончателно решена. Привечер оптимизмът може да Ви накара да обещаете повече или да реагирате прекалено щедро на нечие желание. Малко умереност ще Ви позволи да запазите доброто настроение, без после да съжалявате за прибързано решение.

Рак (22.06 - 23.07) Училищното оживление може да събуди особено силни чувства, спомени или вълнение, свързани с децата и семейството. Ще разполагате с достатъчно енергия да помогнете, да организирате необходимото и да бъдете опора на хората около Вас. Наред със задълженията си оставете място и за нещо творческо или просто приятно. Към привечер емоциите могат да станат по-силни и лесно да поискате повече внимание, отколкото другият е способен да даде в момента. Радвайте се на хубавото, без да превръщате очакванията в условие за него.

Близнаци (22.05 - 21.06) Звукът на училищните звънци сякаш ще даде символично начало и на Ваш собствен период на учене, любопитство и нови идеи. Ще бъдете особено находчиви и можете да откриете нестандартно решение там, където другите виждат само познатите възможности. Работата и ежедневните задачи обаче ще изискват съсредоточеност, затова не позволявайте интересните отклонения да Ви разсеят напълно. Привечер може да надцените времето или силите, с които разполагате. Оставете част от задачите за утре, вместо да превръщате продуктивността в състезание със себе си.

Телец (21.04 - 21.05) Празничното оживление около първия учебен ден може да Ви върне към спомени или да Ви накара да се замислите какво ново искате самите Вие да научите. Отношенията ще бъдат важна тема и ще усещате много ясно както близостта, така и неизказаното напрежение. Не настоявайте да получите сигурност чрез контрол или категорични обещания. Свежа идея може да Ви помогне да намерите по-различен подход към практичен или финансов въпрос. Към вечерта не преувеличавайте значението на моментните емоции и избягвайте ненужните крайности.