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Децата на Светлана Василева и Златка Райкова тръгнаха заедно на училище (СНИМКИ)

Децата на Светлана Василева и Златка Райкова тръгнаха заедно на училище (СНИМКИ)

16 Септември, 2026 13:31 1 098 16

  • първи клас-
  • първокласник-
  • светлана василева-
  • златка райкова-
  • деца-
  • училище

Анелия и Благой са първолаци в едни и също училище

Децата на Светлана Василева и Златка Райкова тръгнаха заедно на училище (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Децата на Светлана и Златка Райкова вече са първолаци – и то не къде да е, а в първото частно училище с китайски език „Евлоги и Христо Георгиеви“, предава Шоу Блиц.

Двамата звездни наследници прекрачиха училищния праг заедно вчера на 15 септември, а любопитното е, че изборът на родителите им е паднал върху едно от по-нестандартните учебни заведения в столицата.

„Анелия и Благой ще бъдат не само в едно и също училище, но и в един клас“, похвали се щастливата Светлана Василева. Училищният звънец обаче няма да събира само Анелия и Благой. Светлана е записала и големия си син Добромир в същото елитно училище, но тази година той ще бъде предучилищна група - двойна радост за русата майка.

Китайското училище очевидно се радва на интерес и сред други известни родители. В него учат и децата на попфолк звездата Фики Стораро. Така първият учебен ден събра в един училищен двор наследниците на няколко добре познати лица от родния шоубизнес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 смок

    19 1 Отговор
    Мъного добъре,ама Златка и Светлана също трябва да тръгнат на училище.За да учат китайски и да пеят на китайски на китайците в Китай.

    Коментиран от #5

    13:34 16.09.2026

  • 3 Вътю

    18 0 Отговор
    Не ни интересува!

    13:35 16.09.2026

  • 4 честен ционист

    18 1 Отговор
    Божинката и Джизъса трябва да си отворят заедно една книжарница.

    13:35 16.09.2026

  • 5 Боата

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "смок":

    Те не пеят те свирят.

    13:36 16.09.2026

  • 6 червена лампа

    6 1 Отговор
    Китай налива милиарди долари годишно за прокарване китайско влияние в цял свят.

    13:37 16.09.2026

  • 7 Е така е

    3 10 Отговор
    в живота на богатите и красивите.
    Еххххх....

    13:40 16.09.2026

  • 8 Учител

    4 2 Отговор
    Тези съм ги учил и двете, и съм ги скъсвал от изпити! А не си вземе контролното - поправителен!

    13:48 16.09.2026

  • 9 Ужас след ужас

    11 0 Отговор
    Парвенющина и развала се прокламира навсякъде , новини за убийства зрелищни катастрофи, инфантилни ТВ предавания с много елементарни и странно изглеждащи… водещи, за какво говорим изобщо тук в тази Родина АААА???!!!!

    13:49 16.09.2026

  • 10 Като

    14 0 Отговор
    гледам по - голямата част от децата , в държавно училище трудно ще ги избутат , виж в частно - да !

    13:52 16.09.2026

  • 11 ......па

    12 2 Отговор
    Тези ,,звездни,, родители труженички и чалгари само уронват реномето на китайското училище.

    13:52 16.09.2026

  • 12 Далавера

    6 0 Отговор
    Сигурно защото е безплатно. Това е китайска политика на пропаганда. Не е чудно, че редом до тях са рометата.

    13:55 16.09.2026

  • 13 Голяма новина

    3 0 Отговор
    Засрамете се!

    14:26 16.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Успех

    0 2 Отговор
    Правилен избор. В държавните училища само цигани и наркоманчета.А,учителите алкохолици и проститутки. За това масово децата са прости!

    14:38 16.09.2026

  • 16 Добре е

    2 0 Отговор
    двете също да тръгнат на училище, че да се пообразоват и научат на граматика!
    Иначе, новината е от световна важност!

    14:50 16.09.2026