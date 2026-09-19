България иска 8 млн. чуждестранни туристи годишно

България си поставя цел броят на чуждестранните туристи да достигне около 8 милиона до 2029 г., каза министърът на туризма Илин Димитров, цитиран от БТА и Министерството на туризма. По думите му това е част от по-широката цел секторът да расте по-устойчиво и да носи по-голям принос за икономиката.

В основата на амбицията е тенденцията от последните години: по данни на Министерството на туризма през 2025 г. в България са регистрирани 4 140 353 чуждестранни туристи, а общият брой туристи е достигнал 9 504 275. Това означава, че за една година чуждестранните посетители са се увеличили с 9,8 на сто спрямо 2024 г., посочва ведомството.

Какво показват данните

Според публикуваните от министерството статистически данни 2025 г. е била най-силната за сектора по брой туристи и приходи до този момент, а от януари до септември 2024 г. страната е посрещнала рекордните 10,7 милиона чуждестранни посетители. В същото време в официалните материали се подчертава, че целта е България да се утвърди като целогодишна дестинация, а не само като лятна.

Министерството на туризма посочва още, че работи за по-активно привличане на гости от ключови пазари, сред които Германия, Полша, Румъния, Турция и Япония. В отделни изявления на ведомството през лятото на 2026 г. се говори за визова облекченост, по-добра въздушна свързаност и насочени промоционални кампании като инструменти за постигане на целта.

Целта до 2029 г.

Идеята България да стигне 8 милиона чуждестранни туристи не е нова. Още през юли 2026 г. Илин Димитров заяви пред БТА, че правителствената цел е броят на гостите от чужбина да се удвои спрямо равнището от около 4 милиона и да достигне близо 8 милиона до края на мандата.

Тогава министърът свърза очаквания ръст с повече полети, по-активна реклама и работа по конкретни пазари. Според него България има потенциал да увеличава туристопотока, ако подобри достъпа и видимостта си на основните външни пазари.

Към момента официално потвърдената картина е, че секторът се движи нагоре, а целта от 8 милиона чуждестранни туристи е поставена като политическа и икономическа задача за следващите години.

Източници: БТА, Министерство на туризма, Национален статистически институт