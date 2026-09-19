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България иска 8 млн. чуждестранни туристи годишно
  Тема: Икономика

България иска 8 млн. чуждестранни туристи годишно

19 Септември, 2026 18:10, обновена 19 Септември, 2026 18:14 411 11

  • туризъм-
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  • българия-
  • икономика

Министърът на туризма заяви, че целта е броят на гостите от чужбина да се удвои до 2029 г.

България иска 8 млн. чуждестранни туристи годишно - 1
Снимка: Министерство на туризма
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България си поставя цел броят на чуждестранните туристи да достигне около 8 милиона до 2029 г., каза министърът на туризма Илин Димитров, цитиран от БТА и Министерството на туризма. По думите му това е част от по-широката цел секторът да расте по-устойчиво и да носи по-голям принос за икономиката.

В основата на амбицията е тенденцията от последните години: по данни на Министерството на туризма през 2025 г. в България са регистрирани 4 140 353 чуждестранни туристи, а общият брой туристи е достигнал 9 504 275. Това означава, че за една година чуждестранните посетители са се увеличили с 9,8 на сто спрямо 2024 г., посочва ведомството.

Какво показват данните

Според публикуваните от министерството статистически данни 2025 г. е била най-силната за сектора по брой туристи и приходи до този момент, а от януари до септември 2024 г. страната е посрещнала рекордните 10,7 милиона чуждестранни посетители. В същото време в официалните материали се подчертава, че целта е България да се утвърди като целогодишна дестинация, а не само като лятна.

Министерството на туризма посочва още, че работи за по-активно привличане на гости от ключови пазари, сред които Германия, Полша, Румъния, Турция и Япония. В отделни изявления на ведомството през лятото на 2026 г. се говори за визова облекченост, по-добра въздушна свързаност и насочени промоционални кампании като инструменти за постигане на целта.

Целта до 2029 г.

Идеята България да стигне 8 милиона чуждестранни туристи не е нова. Още през юли 2026 г. Илин Димитров заяви пред БТА, че правителствената цел е броят на гостите от чужбина да се удвои спрямо равнището от около 4 милиона и да достигне близо 8 милиона до края на мандата.

Тогава министърът свърза очаквания ръст с повече полети, по-активна реклама и работа по конкретни пазари. Според него България има потенциал да увеличава туристопотока, ако подобри достъпа и видимостта си на основните външни пазари.

Към момента официално потвърдената картина е, че секторът се движи нагоре, а целта от 8 милиона чуждестранни туристи е поставена като политическа и икономическа задача за следващите години.

Източници: БТА, Министерство на туризма, Национален статистически институт


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да , ама

    12 0 Отговор
    те не искат !

    18:15 19.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чукче - Наблюдател

    8 0 Отговор
    По нощите, през горите на турската граница ли ще дойдат туристите?

    18:19 19.09.2026

  • 4 Асоциация на таратора по света и о нас

    5 1 Отговор
    След като вудяха цените на таратора 7 милиона предпочетоха Крим

    18:26 19.09.2026

  • 5 сандо

    2 0 Отговор
    ИСКАМ 8 МИЛИОНА ЧЕХКИНИ....

    18:27 19.09.2026

  • 6 Какво като иска!

    3 0 Отговор
    Няма проблем, това недоразумение ще й осигури 8 милиарда!

    18:28 19.09.2026

  • 7 Кирчо

    3 0 Отговор
    Може и 20 милиона да дойдат, но трябва да върнете цените поне от началото на 2000 г. С това темпо на покачване, скоро ще си ядете сами сготвеното. Айде успех в печалбарството.

    Коментиран от #10

    18:32 19.09.2026

  • 8 ричи алибега иска

    3 0 Отговор
    ДАЙТЕ МИ ПАРИ!

    18:40 19.09.2026

  • 9 Тя може и

    3 0 Отговор
    80 милиона да иска. По интересно е кой ще се излъже да дойде. Особено на лайноморието.

    18:40 19.09.2026

  • 10 мутроресторантьор

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кирчо":

    ама ниe зимаме помощи от държавата и пак щи земем парите нали се сещаш?

    18:42 19.09.2026

  • 11 С тези цени 😄

    6 0 Отговор
    Вече не сме евтина дестинация. Предпочитат Турция и Гърция, където е по-евтино, плажовете се чистят с машини, бистра вода, хотелите нямат тръби за фекални води в морето. Нямат мазут по плажа, следят танкерите и има контрол. Само с искане, не става..

    18:46 19.09.2026

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