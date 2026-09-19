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Димитър Манолов: Не съм оптимист, че синдикати и работодатели ще се разберат за МРЗ от и над 672 евро

Димитър Манолов: Не съм оптимист, че синдикати и работодатели ще се разберат за МРЗ от и над 672 евро

19 Септември, 2026 17:50 550 17

  • димитър манолов-
  • синдикати-
  • работодатели-
  • консенсус-
  • минимална работна заплата

Президентът на КТ "Подкрепа" коментира и мерките, свързани с високите цени на горивата. Според него България е с относително ниски нива на акцизите и евентуални промени в тази посока могат да доведат до допълнителни проблеми.

Димитър Манолов: Не съм оптимист, че синдикати и работодатели ще се разберат за МРЗ от и над 672 евро - 1
Снимка: NovaNews
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата формула за определяне на минималната работна заплата не е добра. Това заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Не съм оптимист, че синдикати и работодатели ще успеят да постигнат консенсус, който да доведе до минимално възнаграждение от и над 672 евро", поясни той.

Манолов уточни, че лично не е участвал в провежданите преговори и не е следил в детайли обсъжданията, но според него в публичните коментари на политиците са допуснати „концептуални неточности“.

По думите му досега държавата и правителството са имали правомощието еднолично да определят размера на минималната работна заплата, докато синдикатите са участвали основно като консултативна страна.

При новия модел се предвижда синдикатите и работодателите първо да се опитат да постигнат договореност за размера на минималното възнаграждение. Ако не бъде постигнато съгласие, решението ще остане в ръцете на правителството, което ще трябва да определи размера в рамките на предвидения диапазон.
Манолов определи методиката, избрана от Министерството на труда и социалната политика, като неподходяща. Една от основните му критики е свързана с включването на производителността на труда като фактор при определянето на минималната работна заплата.

„Много се съпротивлявах на това вътре да пише производителността на труда“, каза Манолов.

Според него трудът има ограничен дял в крайния резултат от производствения процес и не би трябвало върху работниците да се прехвърля отговорността за всички проблеми и неудачи в производството.

По думите му би имало основание производителността на труда да бъде част от подобна формула, ако работниците участват и в разпределението на печалбата.

Манолов беше скептичен и по отношение на възможността синдикатите и работодателите да постигнат съгласие минималната работна заплата да достигне или надхвърли 672 евро.

„На теория е възможно, но на теория има много неща, които са възможни. Пък на практика се получава нещо съвсем различно. Никак не съм оптимист“, заяви президентът на КТ „Подкрепа“.

Той коментира и начина, по който според него в миналото е било постигнато съгласие между социалните партньори по темата.

„Така нареченото съгласие беше постигнато с пистолет, опрян в слепоочието на синдикатите“, каза Манолов.

Манолов коментира и мерките, свързани с високите цени на горивата. Според него България е с относително ниски нива на акцизите и евентуални промени в тази посока могат да доведат до допълнителни проблеми.

Той постави въпрос и за необходимостта от подобни мерки на фона на движението на цените на пропан-бутана.

„Цената на пропан-бутана е с намаляваща цена в сравнение с месец май. Така че защо го правят, не знам“, коментира президентът на КТ „Подкрепа“.

Манолов изрази и резерви дали предприетите мерки ще доведат до ограничаване на поскъпването на стоките и услугите.

„Бих бил прекалено голям оптимист, ако имах подобно очакване. На теория би трябвало това да е възможно да се случи. Но ние знаем в България тези неща как стават, и не само в нашата държава, разбира се“, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 до синдикалиста мошенник

    1 1 Отговор
    Над прага е неспазване на закона на Радев и е невъзможно.На лъже на Бойко послушнико!

    Коментиран от #3

    17:52 19.09.2026

  • 2 111111

    5 0 Отговор
    Едни хора си излежаха пенсията на много отговорни длъжности! Ето един!

    17:53 19.09.2026

  • 3 Така е!

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "до синдикалиста мошенник":

    Този е на хранилката на герберските крадци, начело с простата Тиква Борисов. Периодично го гушкат с парички и го активизират.

    17:55 19.09.2026

  • 4 ОБЕКТИВНО

    2 1 Отговор
    ТЕЗИ СИНДИКАТИ НА БОКО И ШИШИ , ПРОДАЖНИ И КОРУМПИРАНИ СА ЗАКРИВАНЕ ОТ СЪДЪ. НЕ ИЗЛИЗАХА ОТ САМОЛЕТА НА БОКО.

    18:00 19.09.2026

  • 5 безпартиен

    3 0 Отговор
    Профсъюзите могат да съществуват само там където заплати се изплащат от държавния и общинския бюджет! Колко членове имат работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР?А каква е заплатата на този и всички останали платени синдикалисти? Тайна ли е?Няма ли поне един журналист да зададе тези въпроси?Не,че ще получи верен отговор,но да попита поне!

    18:01 19.09.2026

  • 6 Политиците трябваше да договорят с

    2 0 Отговор
    ЕЦБ при влизането в еврозоната курса евро лев да е едно към едно
    Всичко сега е бошлаф работе

    18:04 19.09.2026

  • 7 Тодор

    3 0 Отговор
    Абе, чиче стига се гушил бе! Вие сте абсолютно непотребни! На кого трябвате! На политиците да си търият задните част с вас! Не ви ли е срам, толкова години на хранилка! Вие, кого защитавате? Уж, работника! Ама, уж! Какви са тия дмехурии 672 евро! Я, работете и живейте вие с тези пари! Смешници сте! Искайте 1000 евро, мин заплата или се махайте! Не сте нужни!

    18:05 19.09.2026

  • 8 гилотината

    1 0 Отговор
    Закрийте тия профсъюзи и заплатите ще се вдигнат.Те са в сговор с мафията за да узаконяват геноцида и мизерията и спрямо нас.

    18:06 19.09.2026

  • 9 Асоциация на таратора по света и о нас

    0 0 Отговор
    Уау ,тъкмо да си платим тока от предишния материал за тока където коментари са изключени

    18:08 19.09.2026

  • 10 Търновец

    0 0 Отговор
    Едно време мене са ме учили че заплатата е мярка за вложения труд, разбира се че производителност качество липса на трудови злополуки, по добро професионално обучение и по висока квалификация - примерно и стругар и фрезист и овладява нова техника и дава нови по сложни кобфигурации

    18:10 19.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 От няколко

    4 0 Отговор
    места сучиш , основно от олигарси , бизнесмени , работодатели и както искаш ги наричай ! Ползата за теб и за тях !

    18:11 19.09.2026

  • 13 Анонимен

    4 0 Отговор
    Гнусна подигравка регреска към работещите българи Замразиха ограбиха назначиха се грабят с пълни торби регпесията а за работещите нищо и всички мълчат и много лъжат регресията кал очерняне омраза разделение това за българите а пегресия прибира граби забогатява

    Коментиран от #17

    18:11 19.09.2026

  • 14 пффф

    1 0 Отговор
    Минималната трябва да е 1200 евро , както стоките в магазините станаха от от 3 лева на 3 евро!

    18:19 19.09.2026

  • 15 Горски

    1 0 Отговор
    Проверка на всички фирми в България за укриване на данъци. Яко се укриват данъци, хазната може да се напълни още два пъти. Не смеят да съкратят и един държавен служител. Пълни мишки. Тройно по-голяма администрация при 5 милиона население, отколкото при 9 милиона българи, а сега има компютри и автоматизация. С още пари в хазната, ще има за много по-висока минимална.

    18:25 19.09.2026

  • 16 манолчо

    0 0 Отговор
    ко са чудиш намалявайте мрз да е доволен бизнеса?

    18:35 19.09.2026

  • 17 синчето на мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    го бяха снимали с бугати за няколко милиона от банички спестени от закуска...

    18:39 19.09.2026

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