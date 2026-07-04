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"Хъбъл" направи спираща дъха СНИМКА на блестящия звезден куп "Полилей"

"Хъбъл" направи спираща дъха СНИМКА на блестящия звезден куп "Полилей"

4 Юли, 2026 19:42 632 7

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  • наса

Десетки хиляди звезди блестят в звездния куп "Полилея"

"Хъбъл" направи спираща дъха СНИМКА на блестящия звезден куп "Полилей" - 1
Снимка: NASA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Космическият телескоп „Хъбъл“ на NASA и ESA показа древен обитател на нашата галактика - кълбовиден звезден куп – струпване от десетки хиляди до милиони звезди, здраво свързани помежду си под действието на гравитацията.

В нашата галактика са известни повече от 150 кълбовидни звездни купа, въпреки че вероятно съществуват и други, които все още не са открити, тъй като са скрити зад облаци космически прах или сред изключително гъсти звездни полета, пише NOVA.

Този кълбовиден звезден куп – NGC 6723, наричан понякога и „Полилеят“ (Chandelier Cluster) – напълно оправдава прякора си, защото блести с безброй светлинки. Само че всяка една от тези „крушки“ всъщност е отделна звезда, намираща се на около 27 000 светлинни години от Земята, в съзвездието Стрелец.

Кълбовидните звездни купове като NGC 6723 съдържат едни от най-старите звезди в Млечния път. Възрастта им често надхвърля 10 милиарда години, а някои от тях са почти толкова стари, колкото самата Вселена. Астрономите смятат, че тези звездни купове са сред първите структури, формирали се в нашата галактика – вероятно милиарди години преди образуването на тънкия диск от звезди, в който днес обикаля и нашето Слънце. Въпреки това точният механизъм на тяхното възникване все още не е напълно изяснен.

Първоначално учените са смятали, че всички звезди в един кълбовиден куп са се образували едновременно, по време на един-единствен епизод на звездообразуване. Ако това беше така, всички звезди в купа щяха да бъдат на една и съща възраст и да имат еднакъв химичен състав. Благодарение на наблюденията на телескопи като „Хъбъл“ обаче изследователите вече знаят, че тези на пръв поглед прости звездни системи имат много по-сложна история, отколкото се е предполагало.

„Хъбъл“ за първи път наблюдава NGC 6723 в рамките на амбициозна програма, посветена на разкриването на свойствата на кълбовидните звездни купове в Млечния път (програма №10775, ръководител: Сараджедини). В нея учените използват телескопа, за да изследват 65 кълбовидни звездни купа във видима и близка инфрачервена светлина. Получените данни позволяват да бъдат проучени както възрастта на тези купове, така и процесите, при които масивните звезди постепенно потъват към центъра на звездния куп, а по-леките се придвижват към неговите периферии.

По-късно, в рамките на друга наблюдателна програма (№13297, ръководител: Пиото), учените отново насочват „Хъбъл“ към много от същите звездни купове, включително и към NGC 6723. Този път те използват уникалната чувствителност на телескопа към ултравиолетовата светлина, за да открият фините различия в химичния състав на звездите и да определят разликите във възрастта между тях.

При NGC 6723 изследователите откриват доказателства за два последователни периода на звездообразуване, като вторият е настъпил 634 милиона години след първия. Разбира се, определението „близко един до друг“ е относително – 634 милиона години са миг в сравнение с възрастта на звезден куп, който съществува повече от 10 милиарда години.

Благодарение на тези открития астрономите постепенно се доближават до разбирането как и кога са се формирали кълбовидните звездни купове. А наблюденията на „Хъбъл“ на тези своеобразни небесни полилеи, какъвто е NGC 6723, продължават да осветяват пътя към този отговор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Пеевски например е един бушон, който се е взел за кристален полилей!

    19:45 04.07.2026

  • 2 Форбс неудачниците

    2 1 Отговор
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    19:46 04.07.2026

  • 3 Хората изпращат телескопи

    2 3 Отговор
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    Ама от Без- аналогови пи ДЕРИ..,толкоз
    Хахахаха

    Коментиран от #5

    19:49 04.07.2026

  • 4 Помак

    1 0 Отговор
    Красив космос ...много са валнувам от фантастика ,космос ,полети до други планети ...давайте повече такива

    19:56 04.07.2026

  • 5 А ти

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хората изпращат телескопи":

    И другите паветници ползвате най умопомрачителното изобретение на ЕС - бъркате си в носовете с капачки от бутилки!

    20:09 04.07.2026

  • 6 Елизабет Цветанова баламурника

    0 0 Отговор
    Като не му приех приятелството на царя толкова много врати ми се отвориха и всичките в квартал факултета и Христо Ботев 🤭🥳

    Коментиран от #7

    20:23 04.07.2026

  • 7 Смех и подигравки

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    🤣🤣🤣🤣🤣🤣всички те подиграват кахъркски балък 🥳🥳🥳🥳

    20:27 04.07.2026