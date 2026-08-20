Астрономи засякоха най-бързата звезда в Млечния път

Телескоп е засякъл най-бързата известна звезда в Млечния път, която се движи с огромна скорост около свръхмасивната черна дупка в центъра на нашата галактика, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Звездата, която е с около 50 процента по-масивна и пет пъти по-ярка от нашето Слънце, се движи със скорост от 25 000 километра в секунда (или 100 000 пъти по-бързо от търговски самолет), докато обикаля около централната черна дупка на Млечния път, наречена Стрелец А* (Sgr A*). Скоростта ѝ се равнява на повече от 8 процента от тази на светлината, пояснява БТА.

„Тази звезда наистина е изключително бърза“, казва астрономът Стефан Гилесен от Института „Макс Планк“ за извънземна физика, цитиран от Асошиейтед прес.

Никоя друга звезда в нашата галактика или другаде не е била засичана с подобна скорост, отбелязва Ройтерс.

Meet S301: the fastest star in the Milky Way, and the first that might finally tell us how fast our galaxy’s central black hole is spinning.



Deep in the heart of the Milky Way, a tiny star is hurtling around Sagittarius A*—the four-million-solar-mass black hole that anchors our… pic.twitter.com/OJF6I0KYKq — Black Hole (@konstructivizm) August 20, 2026

Звездата, наречена S301, също така орбитира около черната дупка на по-близко разстояние, отколкото учените са наблюдавали досега, като завършва една пълна обиколка само за 8,7 години. Тя използва гравитацията на черната дупка, за да се движи по-бързо, без да падне в нея.

Гилесен и колегите му са открили звездата в данни, събрани от Много големия телескоп (Very Large Telescope, VLT) на Европейската южна обсерватория в пустинята Атакама в Чили. Резултатите от изследването им са публикувани в сп. „Нейчър“.

Около тази гигантска черна дупка в непосредствена близост обикалят стотици звезди, които се влияят от нейната гравитация. Учените са картографирали орбитите на около 50 от тях. Новата звезда се намира 10 пъти по-близо от предишния рекордьор, което означава, че тя също усеща ефектите от въртенето на черната дупка.

В центъра на почти всяка голяма галактика се крият свръхмасивни черни дупки. Те представляват изключително плътни обекти с толкова силна гравитация, че нищо – дори светлината – не може да им се изплъзне, поради което за учените е изключително трудно да разберат какво се случва вътре в тях.

Изследването на звезди като S301 може да помогне на астрономите да измерят тези загадъчни свойства, включително скоростта на въртене на свръхмасивната черна дупка. Съвременните телескопи помагат да бъдат откривани по-бледи звезди, които преди това са убягвали на наблюденията, така че е възможно да има дори по-бързи такива, които тепърва предстои да бъдат засечени.

Смята се, че черните дупки се въртят – и то толкова силно, че усукват самата тъкан на пространството и времето около себе си. Потвърждаването на това въртене обаче е трудно, тъй като черните дупки не излъчват и не отразяват светлина, което ги прави невидими. Учените могат да наблюдават тяхното въртене единствено чрез ефекта, който то оказва върху пространството около тях.