Откриха скъпите часовници, откраднати от дома на Киану Рийвс през 2023 година (ВИДЕО)

Чилийските власти съобщиха, че са върнали на Федералното бюро за разследване (ФБР) шест ценни часовника, откраднати от канадския актьор Киану Рийвс, месеци, след като са открити при полицейска акция, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Сред вещите е и гравиран „Ролекс“ на стойност най-малко 9500 долара.

ФБР се ангажира да ги върне на Рийвс, който е най-познат с ролите си в „Матрицата“ и „Джон Уик“. От чилийската прокуратура заявиха пред репортери, че актьорът е разпознал часовниците, които били откраднати от дома му в Лос Анджелис при серия кражби през декември 2023 г.

