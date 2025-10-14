Новини
Любопитно »
Рядък феномен: Една от най-сухите пустини на Земята се превърна в цветна градина (СНИМКИ+ВИДЕО)

14 Октомври, 2025 19:01 924 6

Разцъфтелите цветя са покрили суровите пясъци на пустинята Атакама с цветен килим, дълъг километри

Рядък феномен: Една от най-сухите пустини на Земята се превърна в цветна градина (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: X
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сред сухите ветрове на северно Чили, между Андите и Тихия океан, се простира Атакамската пустиня – едно от най-суровите и най-сухи места на планетата. Обикновено безжизнена и обгорена от слънцето, тази година тя поднася изключителна изненада: пустинята се е превърнала в пъстра градина от диви цветя, които покриват земята като жив килим, видим от километри.

Според данни на Националната горска корпорация на Чили (CONAF) необичайно интензивните валежи през южното зимно полугодие са събудили от вековен сън хиляди семена, скрити под повърхността на пясъка. В резултат на това пустинята, която обикновено получава под 15 милиметра дъжд за цяла година, е регистрирала над 12 милиметра само през август – почти изцяло паднали в рамките на едно денонощие. Това е довело до истински биологичен взрив, какъвто се наблюдава едва веднъж на няколко години.

Сред новия цвят на живота се открояват над 200 вида диви цветя, включително редки ендемични растения, които не виреят никъде другаде по света. Между тях могат да се видят лилави и розови анемони, жълти калиандри и фини бели маргаритки, чиито цветове образуват своеобразно „пустинно море“. Биолозите отбелязват, че това изобилие от растителност привлича и десетки видове насекоми, птици и дребни бозайници, временно връщайки живота в иначе безмълвния пейзаж.

Подобно зрелище се е случило и през 2024 г., когато необичайни валежи предизвикаха по-ограничен, но също така впечатляващ цъфтеж. Тогава феноменът привлече десетки хиляди посетители от цял свят, а местните власти бяха принудени да въведат ограничения, за да предпазят крехката флора от увреждане. Тази година CONAF вече е обявила нови правила за достъп и специални маршрути за туристи, с цел да се съхрани природният баланс.

Според чилийския метеорологичен институт явлението е пряко свързано с климатичните колебания, включително ефекта Ел Ниньо, който тази година е донесъл повече влага в района на северно Чили. Учените от Астрономическата обсерватория ALMA, разположена именно в Атакама, отбелязват, че влажният въздух и редките облаци са променили дори условията за наблюдение на небето – нещо, което в обичайните сухи години се смята за едно от най-ясните в света.

Пустинният цъфтеж – познат на местните като “Desierto Florido” – обикновено продължава от края на август до ноември, като пикът му тази година се очаква да настъпи в средата на октомври. Експерти от CONAF и местните университети предупреждават, че това чудо на природата е крехко и преходно: след няколко седмици цветовете ще увяхнат, оставяйки след себе си само спомена за краткия проблясък на живот в една от най-безмилостните пустини на Земята.

Снимки от района на Копиапо и Валедесарга вече обикалят световните агенции – ярко доказателство, че дори в най-безплодните места природата намира начин да напомни за своята сила и способност да възражда.


  • 1 и на елените вчера им занесоха вода

    4 1 Отговор
    верно е феномен в плевен вода газят жадни ходят и некъпани мизеерници

    19:02 14.10.2025

  • 2 плюс минус

    4 0 Отговор
    Пустинята Атакама е в Северно Чили с площ над 180 000 кв. км.
    Името ѝ на индиански език означава „пустинна област“. Дължината ѝ от север на юг е около 1000 km и включва участък от Бреговите Кордилери с височина до 3200 m, северната част на Централната Чилийска долина и западните склонове на планината Кордилера Домейко (височина до 4325 m).
    Пустинята Атакама е на около 15 милиона години.

    19:11 14.10.2025

  • 3 Джуманджи

    4 1 Отговор
    Mamaтa u6axa на тая планета

    19:19 14.10.2025

  • 4 Хмм

    2 0 Отговор
    красота, природата ни изненадва!

    19:25 14.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мунчо

    0 1 Отговор
    Сега очакваме бяла мечка да о-н-о-д-и пингвин, заради климатичните промени.

    19:29 14.10.2025