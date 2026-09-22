Гарваните се оказват изненадващо умни: използват инструменти, планират и помнят лица

Гарваните отдавна имат репутация на хитри и наблюдателни птици, но научните изследвания показват, че техните способности далеч надхвърлят обикновеното приспособяване към средата. Те могат да използват и изработват инструменти, да решават последователни задачи, да запомнят хора и дори да планират действия за бъдещето, пише A-Z Animals.

Особено впечатляващи са новокаледонските гарвани. В експерименти те са показали, че могат да подбират правилния инструмент за задача, която ще трябва да решат едва след известно време. При тестовете птиците са избирали подходящ предмет за конкретен бъдещ проблем и са пренебрегвали както неподходящите инструменти, така и незабавна, но по-малко ценна хранителна награда. Това се разглежда като доказателство за способност за планиране на бъдещи действия.

Други експерименти показват, че тези птици могат да планират и по няколко стъпки напред. В задачи, при които част от необходимите инструменти и целта не се виждат едновременно, гарваните успяват да запомнят местоположението им и да изпълнят правилната последователност от действия.

Интелигентността им не се ограничава до специализираните новокаледонски видове. Изследване от 2025 г. показва, че обикновени черни врани, които първоначално нямат опит с инструменти, могат чрез обучение да усвоят много прецизно използването на пръчки за достигане на храна. Те постепенно коригират движенията си и се научават гъвкаво да приспособяват инструмента към задачата.

Една от причините за тези способности е устройството на мозъка им. Макар да е значително по-малък от човешкия, мозъкът на врановите има висока концентрация на нервни клетки в области, свързани с обработка на информация, учене и вземане на решения. Изследване върху американски врани показва, че при усвояване на работа с инструменти се активират различни мозъчни вериги в зависимост от степента на умение на птицата.

Гарваните са известни и със способността си да разпознават хора. Наблюдения и експерименти показват, че могат да запомнят лица, свързани със заплаха или положително преживяване, и да реагират различно при следваща среща. Те следят и поведението на други птици – например когато крият храна, могат по-късно да я преместят, ако са забелязали, че друг гарван ги е наблюдавал.

Някои популярни твърдения за гарваните обаче трябва да се приемат предпазливо. Например идеята, че те категорично преминават т.нар. огледален тест за самосъзнание, остава спорна и не е толкова добре установена, колкото способностите им за използване на инструменти и планиране.

Научните данни все пак показват, че врановите са сред най-когнитивно сложните птици. Техните способности са пример как висока интелигентност може да се развие по различен еволюционен път от този на приматите – предците на птиците и хората са се разделили преди повече от 300 млн. години.