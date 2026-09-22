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Гарваните се оказват изненадващо умни: използват инструменти, планират и помнят лица

Гарваните се оказват изненадващо умни: използват инструменти, планират и помнят лица

22 Септември, 2026 10:35 893 19

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Птиците от семейство вранови притежават сложни когнитивни способности

Гарваните се оказват изненадващо умни: използват инструменти, планират и помнят лица - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Гарваните отдавна имат репутация на хитри и наблюдателни птици, но научните изследвания показват, че техните способности далеч надхвърлят обикновеното приспособяване към средата. Те могат да използват и изработват инструменти, да решават последователни задачи, да запомнят хора и дори да планират действия за бъдещето, пише A-Z Animals.

Особено впечатляващи са новокаледонските гарвани. В експерименти те са показали, че могат да подбират правилния инструмент за задача, която ще трябва да решат едва след известно време. При тестовете птиците са избирали подходящ предмет за конкретен бъдещ проблем и са пренебрегвали както неподходящите инструменти, така и незабавна, но по-малко ценна хранителна награда. Това се разглежда като доказателство за способност за планиране на бъдещи действия.

Други експерименти показват, че тези птици могат да планират и по няколко стъпки напред. В задачи, при които част от необходимите инструменти и целта не се виждат едновременно, гарваните успяват да запомнят местоположението им и да изпълнят правилната последователност от действия.

Интелигентността им не се ограничава до специализираните новокаледонски видове. Изследване от 2025 г. показва, че обикновени черни врани, които първоначално нямат опит с инструменти, могат чрез обучение да усвоят много прецизно използването на пръчки за достигане на храна. Те постепенно коригират движенията си и се научават гъвкаво да приспособяват инструмента към задачата.

Една от причините за тези способности е устройството на мозъка им. Макар да е значително по-малък от човешкия, мозъкът на врановите има висока концентрация на нервни клетки в области, свързани с обработка на информация, учене и вземане на решения. Изследване върху американски врани показва, че при усвояване на работа с инструменти се активират различни мозъчни вериги в зависимост от степента на умение на птицата.

Гарваните са известни и със способността си да разпознават хора. Наблюдения и експерименти показват, че могат да запомнят лица, свързани със заплаха или положително преживяване, и да реагират различно при следваща среща. Те следят и поведението на други птици – например когато крият храна, могат по-късно да я преместят, ако са забелязали, че друг гарван ги е наблюдавал.

Някои популярни твърдения за гарваните обаче трябва да се приемат предпазливо. Например идеята, че те категорично преминават т.нар. огледален тест за самосъзнание, остава спорна и не е толкова добре установена, колкото способностите им за използване на инструменти и планиране.

Научните данни все пак показват, че врановите са сред най-когнитивно сложните птици. Техните способности са пример как висока интелигентност може да се развие по различен еволюционен път от този на приматите – предците на птиците и хората са се разделили преди повече от 300 млн. години.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    12 0 Отговор
    най-умната птица, почти като хората, но не могат да говорят

    Коментиран от #12, #13

    10:42 22.09.2026

  • 2 Дзак

    9 0 Отговор
    Вероятно и соколите е така. Причината е, че живеят по-дълго, и натрупват познания и опит. Когато минавам по пътя под едни скали, винаги ме посрещат същите птици

    10:42 22.09.2026

  • 3 Така е

    7 8 Отговор
    Гарваните са къде къде по умни от нашите копеи

    Коментиран от #5

    10:47 22.09.2026

  • 4 Хитрата сврака

    9 1 Отговор
    За разлика от субпродуктите на МОН и образователната система в бг, които обичат да изказват компетентни мнения тук.

    10:51 22.09.2026

  • 5 Така си е

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    90 процента от гръбначните животни са по-умни от троловете.

    10:52 22.09.2026

  • 6 батвесо

    12 0 Отговор
    Виждал съм как намират на пътя изсъхнали хапки хляб, вземат ги и ги пускат в една кофа с вода и след малко като се накиснат и омекнат отново ги хващат и отлитат нанякъде да си ги ядат.

    10:53 22.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 6135

    11 0 Отговор
    "Гарваните се оказват изненадващо умни"...

    Не знам за кого е "изненадващо".

    Всеки, който е наблюдавал или общувал с гарвани или врани, знае колко умни са тези пернати.

    От доста време храня кварталните врани пред къщата.

    Отне им точно два дни да научат, че не обичам птици да ми кацат върху колата и да я цапат и разгониха де що имаше наоколо гривяци, гълаби и свраки. За всеки ден "на дежурство" получават кашкавал.

    От време на време ми носят всякакви лъскави неща като подаръци и винаги ги оставят да една къртичина пред къщата.

    Никога не съм се опитвал да ги хващам или опитомявам - с тях имаме здравословни делово-приятелски отношения.

    Коментиран от #19

    10:56 22.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Изненадващото

    9 0 Отговор
    е, че редакцията все пак е стигнала до тази информация.

    Коментиран от #14

    11:06 22.09.2026

  • 12 хихих

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Ми значи са идеални за парламента, нека там има само гарвани!

    Коментиран от #15

    11:11 22.09.2026

  • 13 Ами

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Не само че говорят по добре от папагали, но говорят смислено, познават цветове, боравят с форми и т.н.! Виж, има купища клипчета в Нета!

    11:14 22.09.2026

  • 14 Орнитолог

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Изненадващото":

    Може пък и да имат някоя и друга гарга на щат. Не са само мисирки.

    11:21 22.09.2026

  • 15 Лейди Гага

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "хихих":

    Само гарвани има в гробищата. Могат да изгонят всички други птици преди задушница.

    Коментиран от #16

    11:24 22.09.2026

  • 16 и имена помнят

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лейди Гага":

    Лейди Гага помни Алесандро, Фернандо, Роберто.

    12:32 22.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Компетентен

    0 0 Отговор
    Средностатистическата гарга е много по-умна от средностатистическият руcoфобчик.
    Гаргата знае, че няма как да има два ореха, да изяде седем ореха и да и остане един орех.
    Pyсофобчикът обаче е убеден, че 2 милиона pуска aрмия може да даде 7 милиона временни и трайни зaгуби в живa cила и пак да има 700 000 бoйци на фрoнта.

    12:36 22.09.2026

  • 19 И пак, и пак:

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "6135":

    Аз пък съм виждал как две гaрги работят в екип: изваждат от кошчето завързана найлонова торбичка с парче пица в нея, развързват заедно възелът (не много стегнат наистина) и си я изяждат.

    12:37 22.09.2026