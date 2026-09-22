Гарваните се оказват изненадващо умни: използват инструменти, планират и помнят лица

Гарваните отдавна имат репутация на хитри и наблюдателни птици, но научните изследвания показват, че техните способности далеч надхвърлят обикновеното приспособяване към средата. Те могат да използват и изработват инструменти, да решават последователни задачи, да запомнят хора и дори да планират действия за бъдещето, пише A-Z Animals.
Особено впечатляващи са новокаледонските гарвани. В експерименти те са показали, че могат да подбират правилния инструмент за задача, която ще трябва да решат едва след известно време. При тестовете птиците са избирали подходящ предмет за конкретен бъдещ проблем и са пренебрегвали както неподходящите инструменти, така и незабавна, но по-малко ценна хранителна награда. Това се разглежда като доказателство за способност за планиране на бъдещи действия.
Други експерименти показват, че тези птици могат да планират и по няколко стъпки напред. В задачи, при които част от необходимите инструменти и целта не се виждат едновременно, гарваните успяват да запомнят местоположението им и да изпълнят правилната последователност от действия.
Интелигентността им не се ограничава до специализираните новокаледонски видове. Изследване от 2025 г. показва, че обикновени черни врани, които първоначално нямат опит с инструменти, могат чрез обучение да усвоят много прецизно използването на пръчки за достигане на храна. Те постепенно коригират движенията си и се научават гъвкаво да приспособяват инструмента към задачата.
Една от причините за тези способности е устройството на мозъка им. Макар да е значително по-малък от човешкия, мозъкът на врановите има висока концентрация на нервни клетки в области, свързани с обработка на информация, учене и вземане на решения. Изследване върху американски врани показва, че при усвояване на работа с инструменти се активират различни мозъчни вериги в зависимост от степента на умение на птицата.
Гарваните са известни и със способността си да разпознават хора. Наблюдения и експерименти показват, че могат да запомнят лица, свързани със заплаха или положително преживяване, и да реагират различно при следваща среща. Те следят и поведението на други птици – например когато крият храна, могат по-късно да я преместят, ако са забелязали, че друг гарван ги е наблюдавал.
Някои популярни твърдения за гарваните обаче трябва да се приемат предпазливо. Например идеята, че те категорично преминават т.нар. огледален тест за самосъзнание, остава спорна и не е толкова добре установена, колкото способностите им за използване на инструменти и планиране.
Научните данни все пак показват, че врановите са сред най-когнитивно сложните птици. Техните способности са пример как висока интелигентност може да се развие по различен еволюционен път от този на приматите – предците на птиците и хората са се разделили преди повече от 300 млн. години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
Коментиран от #12, #13
10:42 22.09.2026
2 Дзак
10:42 22.09.2026
3 Така е
Коментиран от #5
10:47 22.09.2026
4 Хитрата сврака
10:51 22.09.2026
5 Така си е
До коментар #3 от "Така е":90 процента от гръбначните животни са по-умни от троловете.
10:52 22.09.2026
6 батвесо
10:53 22.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 6135
Не знам за кого е "изненадващо".
Всеки, който е наблюдавал или общувал с гарвани или врани, знае колко умни са тези пернати.
От доста време храня кварталните врани пред къщата.
Отне им точно два дни да научат, че не обичам птици да ми кацат върху колата и да я цапат и разгониха де що имаше наоколо гривяци, гълаби и свраки. За всеки ден "на дежурство" получават кашкавал.
От време на време ми носят всякакви лъскави неща като подаръци и винаги ги оставят да една къртичина пред къщата.
Никога не съм се опитвал да ги хващам или опитомявам - с тях имаме здравословни делово-приятелски отношения.
Коментиран от #19
10:56 22.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Изненадващото
Коментиран от #14
11:06 22.09.2026
12 хихих
До коментар #1 от "Хмм":Ми значи са идеални за парламента, нека там има само гарвани!
Коментиран от #15
11:11 22.09.2026
13 Ами
До коментар #1 от "Хмм":Не само че говорят по добре от папагали, но говорят смислено, познават цветове, боравят с форми и т.н.! Виж, има купища клипчета в Нета!
11:14 22.09.2026
14 Орнитолог
До коментар #11 от "Изненадващото":Може пък и да имат някоя и друга гарга на щат. Не са само мисирки.
11:21 22.09.2026
15 Лейди Гага
До коментар #12 от "хихих":Само гарвани има в гробищата. Могат да изгонят всички други птици преди задушница.
Коментиран от #16
11:24 22.09.2026
16 и имена помнят
До коментар #15 от "Лейди Гага":Лейди Гага помни Алесандро, Фернандо, Роберто.
12:32 22.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Компетентен
Гаргата знае, че няма как да има два ореха, да изяде седем ореха и да и остане един орех.
Pyсофобчикът обаче е убеден, че 2 милиона pуска aрмия може да даде 7 милиона временни и трайни зaгуби в живa cила и пак да има 700 000 бoйци на фрoнта.
12:36 22.09.2026
19 И пак, и пак:
До коментар #8 от "6135":Аз пък съм виждал как две гaрги работят в екип: изваждат от кошчето завързана найлонова торбичка с парче пица в нея, развързват заедно възелът (не много стегнат наистина) и си я изяждат.
12:37 22.09.2026