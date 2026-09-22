Мерц ще подаде оставка до края на годината

Германският канцлер Фридрих Мерц ще бъде принуден да подаде оставка до края на 2026 г., след катастрофалните резултати за неговата партия (блокът ХДС/ХСС), според австрийския политолог Карл Юрка.
„Не мисля, че Мерц все още ще бъде канцлер до Коледа“, съобщи информационната агенция АПА. Експертът също не изключи възможността управляващата коалиция да се разпадне поради разногласия между управляващите партии, което да наложи предсрочни парламентарни избори. „Никой [от основните партии] не иска това, защото това би означавало победа за „Алтернатива за Германия“ (AfD - ТАСС)“, добави Юрка. Ако са необходими предсрочни избори, основната битка ще бъде между блока ХДС/ХСС и AfD, уточни политологът.
След провала си в Саксония-Анхалт, партията на Мерц претърпя второто си съкрушително поражение на провинциалните избори този месец. Самият канцлер нарече резултата в Мекленбург-Предна Померания катастрофа, но изрази готовност да продължи да бъде председател на ХДС и канцлер. Междувременно авторитетът му е толкова подкопан, че експертите казват, че политическото му бъдеще все още е под въпрос. Според проучване на социологическа агенция Forsa, само 10% от германците оценяват положително работата на канцлера, а почти половината очакват той да подаде оставка тази година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой се страхува от Русия
Ми да видим световната история..
Русия е системообразуващ фактор в
Световната човешка цивилизация и общество!
РУСИЯ СЪЗДАВА ДЪРЖАВИ И НАЦИИ,
СЪХРАНЯВАЙКИ НАРОДИТЕ!
Почти всички държави от бившия Съветски съюз
са създадени с помощта на Русия!
Почти всички Балкански народи стават независими държави и нации
с помощта на Русия – след Руско-турската освободителна война – факт!
Всички държави от Източна Европа запазиха народите си
и станаха суверенни държави и нации, благодарение на Русия
след Втората световна война – факт!
..............
Нито една държава от споменатите НЕ Е била КОЛОНИЯ на РУСИЯ – факт!
Ми ето затова западни тарикати недобри човеци се страхуват от Русия -
Русия дава свобода на народите да имат независими държави и
да бъдат нации със собствена държава и управление!!
А днес под прикритието на демокрацията, почти всички държави
в Европа са в полуколониално състояние,
най-силно тези в еврозоната.
..........
Че България е в ПОЛУКОЛОНИАЛНО състояние разкри в интервю
бивш топ разузнавач ген.Стоимен Стоименов в предаване
на Г.Шикерова и М.Бенатова на 5 май т.г.
Та ето затова западните политици от алчност и завист, се страхуват
от Русия - тези западни политици и бизнесмени нямат интерес
от силни и независими държави в Европа и света,
защото искат ресурсите ни - природни и човешки – факт!
И полуколониални зависими държави.
И натискат местните "политици", че и българските, да лъжат
и да д
Коментиран от #4, #5, #7, #17
11:23 22.09.2026
2 Бай той Толстой
Коментиран от #18
11:23 22.09.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #35
11:24 22.09.2026
4 Кой се страхува от Русия 2
До коментар #1 от "Кой се страхува от Русия":И натискат местните "политици", че и българските, да лъжат
и да деструктурират Българската държава и нация - факт!
Интересно кой научи западните политици и бизнесмени
да искат, да искат да се разпореждат и да притежават всичко чуждо,
вместо да работим в партньорство – вие имате едно, ние друго и
търговията става, а народите и нациите,
и държавите ни да благоденстват?!
Но не би, защо?
11:24 22.09.2026
5 стоян георгиев
До коментар #1 от "Кой се страхува от Русия":Да те питам кога се появиха първите руснаци в камчатка или байкал?това там и колонии ли са или ареал на местното руско население?окупацията на литва латвия естония бесарабия част от финландия и част от полша извършено през втората световна какво се води акт на национално запазване ли?та като препечатваш подобни смешки не е ли добре да помислиш критично?
Коментиран от #15
11:27 22.09.2026
6 Айляк
И Германия ставаше все по-зле.
Но политиката е сложна работа - всичко при нея опира до съюзи, лобита, кръгове, алианси и т.н...
Коментиран от #13
11:29 22.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Маринов
Коментиран от #14
11:40 22.09.2026
9 Пришелец
11:47 22.09.2026
10 Този
11:47 22.09.2026
11 АзГ ще спечели изборите
Вайдел няма да стане канцлерин, колкото и да им се иска на някои копеи!
Коментиран от #22
11:47 22.09.2026
12 Ццц
11:50 22.09.2026
13 Мерц
До коментар #6 от "Айляк":е пионка в цялата верига. Използваха това, че е властолюбец, но не е политик. А такива се командват най-лесно...
11:56 22.09.2026
14 Мерц
До коментар #8 от "Маринов":Ще трябва да осъществи трудни реформи свързани с орязване на някои социални плащания,за да осуети заплахата срещу Германия и осигури заложените военни разходи .Резултатът от тези действия определя дали ще остане в следващия мандат. Оставката му може да се случи само при извънредни парламентарни избори.
Юрка,като славянин говорещ немски език не е "приемлив".
12:00 22.09.2026
15 Историк
До коментар #5 от "стоян георгиев":СиСи ,Петър първи е закупил Финландия ,Естония и Северна Литва от Швеция за 2млн златни талера и Финландия започва да съществува за пръв път като княжество в Руската Империя ,но ти с този едвам завършен осми клас откъде да знаеш .
Коментиран от #20, #25
12:03 22.09.2026
16 Дядо Ванго
12:05 22.09.2026
17 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Кой се страхува от Русия":След като френската революция започна австрийската чистка Австрия тръгна на война с Франция Обаче от някъде дойдоха руски войски позавъртяха се и Австрия сгъна чадъра АМЕРИКА ДЪЛЖИ НЕЗАВИСИМОСТТА СИ НА РУСИЯ Русия блокира английския флот Иначе разни там декларации щяха да се търкалят из драките
Коментиран от #21
12:05 22.09.2026
18 Сельо красний
До коментар #2 от "Бай той Толстой":И какво ще стане като ги махнат. Държавите от ЕС се управляват от техните правителства.Преди да драскаш небивалици поне направи усилия да се информираш.
Коментиран от #29
12:09 22.09.2026
19 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
12:10 22.09.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #15 от "Историк":За това Финландия засекрети архивите си Цяла Финландия е изконно руска територия Руските архиви обаче не са засекретени Така че някой ден Русия ще почука на вратата
Коментиран от #23, #27
12:10 22.09.2026
21 Муухахахахаха
До коментар #17 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Кой здравомислещ ще повярва на дивотиите ти
Коментиран от #32
12:10 22.09.2026
22 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #11 от "АзГ ще спечели изборите":АзГ ще спечели навсякъде изборите в тотален мащаб ,колкото и на такива леви маркситчета като теб диктаторски да не ви се иска ! Сорос е аут от Европа до няколко месеца
Коментиран от #24
12:12 22.09.2026
23 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ми нека почука.Забравил си да напишеш,че и луната е руска.
Коментиран от #26
12:13 22.09.2026
24 Пръцковотото
До коментар #22 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Сънища и мечти разказвай в Сибир на пейката,дано китайците те разберат.
12:15 22.09.2026
25 стоян георгиев
До коментар #15 от "Историк":Какво общо има това с въпроса дето ти зададох?
12:16 22.09.2026
26 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #23 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":По време на Руско-турската война е имало финландски войски в България НА КОНУШМАК ЛИ СА БИЛИ ТУКА Финландия е била васал на Русия Факти господа демократи факти
12:19 22.09.2026
27 стоян георгиев
До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Поредните щуротии.финландия си засекретила архивите като архива за онова време се намира в русия...явно сте тук да правите смях.оценявам го.
Коментиран от #28
12:19 22.09.2026
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #27 от "стоян георгиев":Онзи ден имаше статия по въпроса Не го знаех тук го прочетох Смехът е хубаво нещо но е добре да се знае какво казва ФЮРЕРЪТ ЗА СМЕХА
Коментиран от #30
12:25 22.09.2026
29 Оня с парчето
До коментар #18 от "Сельо красний":Алекс бг ,кат тиго отпрррасс.кам в гаzyндера щии хвръкнат фаровете 👀 като на Асен Василев или синьора Мелони ,който си избереш !
Коментиран от #36
12:28 22.09.2026
30 стоян георгиев
До коментар #28 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Има статии че земята е плоска другар.какви документи би имало във Финландия когато русия я закупила от швеция?поне се замисли по темата даже не е нужно да четеш статии!сега руските матрьожки като ви видяха колко ви е акъла ежедневно бълват глупости за лапнишарани като теб.
Коментиран от #33
12:29 22.09.2026
31 Историк
12:31 22.09.2026
32 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #21 от "Муухахахахаха":Екатерина Велика отказва да изпрати войски по молба на Джордж Трети за потушаване на бунта в тринадесетте колонии Джордж е искал двадесет хиляди руски войници Екатерина защитава с флота си бунтовниците и блокира действията на английския флот
12:34 22.09.2026
33 Леля Дора - класната
До коментар #30 от "стоян георгиев":Илитерат ,нарича се матрьоШка ,повтаряй след мен Мат..Рьошка ,Мат..Рьошка .Да се върнеш в шести клас и да си доучиш .
12:34 22.09.2026
34 стоян георгиев
12:36 22.09.2026
35 Стоенчо
До коментар #3 от "стоян георгиев":Пак скочи на амбразурата, както винаги геройски с голо dupе на таралеж. 🎈🎈🦔
12:38 22.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.