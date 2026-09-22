Мерц ще подаде оставка до края на годината

Германският канцлер Фридрих Мерц ще бъде принуден да подаде оставка до края на 2026 г., след катастрофалните резултати за неговата партия (блокът ХДС/ХСС), според австрийския политолог Карл Юрка.

„Не мисля, че Мерц все още ще бъде канцлер до Коледа“, съобщи информационната агенция АПА. Експертът също не изключи възможността управляващата коалиция да се разпадне поради разногласия между управляващите партии, което да наложи предсрочни парламентарни избори. „Никой [от основните партии] не иска това, защото това би означавало победа за „Алтернатива за Германия“ (AfD - ТАСС)“, добави Юрка. Ако са необходими предсрочни избори, основната битка ще бъде между блока ХДС/ХСС и AfD, уточни политологът.

След провала си в Саксония-Анхалт, партията на Мерц претърпя второто си съкрушително поражение на провинциалните избори този месец. Самият канцлер нарече резултата в Мекленбург-Предна Померания катастрофа, но изрази готовност да продължи да бъде председател на ХДС и канцлер. Междувременно авторитетът му е толкова подкопан, че експертите казват, че политическото му бъдеще все още е под въпрос. Според проучване на социологическа агенция Forsa, само 10% от германците оценяват положително работата на канцлера, а почти половината очакват той да подаде оставка тази година.