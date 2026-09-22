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Мерц ще подаде оставка до края на годината

Мерц ще подаде оставка до края на годината

22 Септември, 2026 11:15 1 491 36

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • канцлер-
  • оставка-
  • прогноза-
  • политолог

Политологът Юрка не изключи опасността управляващата коалиция в Германия да се разпадне

Мерц ще подаде оставка до края на годината - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц ще бъде принуден да подаде оставка до края на 2026 г., след катастрофалните резултати за неговата партия (блокът ХДС/ХСС), според австрийския политолог Карл Юрка.

„Не мисля, че Мерц все още ще бъде канцлер до Коледа“, съобщи информационната агенция АПА. Експертът също не изключи възможността управляващата коалиция да се разпадне поради разногласия между управляващите партии, което да наложи предсрочни парламентарни избори. „Никой [от основните партии] не иска това, защото това би означавало победа за „Алтернатива за Германия“ (AfD - ТАСС)“, добави Юрка. Ако са необходими предсрочни избори, основната битка ще бъде между блока ХДС/ХСС и AfD, уточни политологът.

След провала си в Саксония-Анхалт, партията на Мерц претърпя второто си съкрушително поражение на провинциалните избори този месец. Самият канцлер нарече резултата в Мекленбург-Предна Померания катастрофа, но изрази готовност да продължи да бъде председател на ХДС и канцлер. Междувременно авторитетът му е толкова подкопан, че експертите казват, че политическото му бъдеще все още е под въпрос. Според проучване на социологическа агенция Forsa, само 10% от германците оценяват положително работата на канцлера, а почти половината очакват той да подаде оставка тази година.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой се страхува от Русия

    34 3 Отговор
    Кой се страхува от Русия?
    Ми да видим световната история..
    Русия е системообразуващ фактор в
    Световната човешка цивилизация и общество!
    РУСИЯ СЪЗДАВА ДЪРЖАВИ И НАЦИИ,
    СЪХРАНЯВАЙКИ НАРОДИТЕ!
    Почти всички държави от бившия Съветски съюз
    са създадени с помощта на Русия!
    Почти всички Балкански народи стават независими държави и нации
    с помощта на Русия – след Руско-турската освободителна война – факт!
    Всички държави от Източна Европа запазиха народите си
    и станаха суверенни държави и нации, благодарение на Русия
    след Втората световна война – факт!
    ..............
    Нито една държава от споменатите НЕ Е била КОЛОНИЯ на РУСИЯ – факт!
    Ми ето затова западни тарикати недобри човеци се страхуват от Русия -
    Русия дава свобода на народите да имат независими държави и
    да бъдат нации със собствена държава и управление!!
    А днес под прикритието на демокрацията, почти всички държави
    в Европа са в полуколониално състояние,
    най-силно тези в еврозоната.
    ..........
    Че България е в ПОЛУКОЛОНИАЛНО състояние разкри в интервю
    бивш топ разузнавач ген.Стоимен Стоименов в предаване
    на Г.Шикерова и М.Бенатова на 5 май т.г.
    Та ето затова западните политици от алчност и завист, се страхуват
    от Русия - тези западни политици и бизнесмени нямат интерес
    от силни и независими държави в Европа и света,
    защото искат ресурсите ни - природни и човешки – факт!
    И полуколониални зависими държави.
    И натискат местните "политици", че и българските, да лъжат
    и да д

    Коментиран от #4, #5, #7, #17

    11:23 22.09.2026

  • 2 Бай той Толстой

    29 2 Отговор
    Някой да махне урсулите

    Коментиран от #18

    11:23 22.09.2026

  • 3 стоян георгиев

    1 22 Отговор
    Авторитета на мерц как е подкопан? Постоянно това повтарят неокомунистите.

    Коментиран от #35

    11:24 22.09.2026

  • 4 Кой се страхува от Русия 2

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кой се страхува от Русия":

    И натискат местните "политици", че и българските, да лъжат
    и да деструктурират Българската държава и нация - факт!

    Интересно кой научи западните политици и бизнесмени
    да искат, да искат да се разпореждат и да притежават всичко чуждо,
    вместо да работим в партньорство – вие имате едно, ние друго и
    търговията става, а народите и нациите,
    и държавите ни да благоденстват?!
    Но не би, защо?

    11:24 22.09.2026

  • 5 стоян георгиев

    5 24 Отговор

    До коментар #1 от "Кой се страхува от Русия":

    Да те питам кога се появиха първите руснаци в камчатка или байкал?това там и колонии ли са или ареал на местното руско население?окупацията на литва латвия естония бесарабия част от финландия и част от полша извършено през втората световна какво се води акт на национално запазване ли?та като препечатваш подобни смешки не е ли добре да помислиш критично?

    Коментиран от #15

    11:27 22.09.2026

  • 6 Айляк

    25 1 Отговор
    Мерц е групак - търсеше реванш там, където изобщо не трябваше и през ум да му минава.
    И Германия ставаше все по-зле.
    Но политиката е сложна работа - всичко при нея опира до съюзи, лобита, кръгове, алианси и т.н...

    Коментиран от #13

    11:29 22.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Маринов

    18 1 Отговор
    Не всичко, което хвърчи, се яде. Мерц, яхнал коня на антирусизма, като реставрация на годините отпреди 1945, се увлече и отдалечи от реалността. Под него е немския народ с неговите проблеми, тревоги, искания, очаквания. А той вървеше срещу него. И ето резултатът. В бившите източни провинции ще го изхвърлят заедно с партията му. В другите, западните вероятно социалдемократите и левите ще се задържат и по успешно ще отстояват на АзГ. Но ако се подеме национално искане за пускане на евтина руска газ, което ще спре остатъчното унищожаване на икономиката, ще облекчи бита, нямат шанс. Интересни времена. За Мерц краят на военните комисионни за Киев приключи, според мен.

    Коментиран от #14

    11:40 22.09.2026

  • 9 Пришелец

    4 2 Отговор
    И все пак Руснаците не бяха допуснати до топло южно море,както и ние,поради тази причина.

    11:47 22.09.2026

  • 10 Този

    9 1 Отговор
    политолог, може да си захръли дипломата. Дори с просто око е виндо, че коалициат в Германия не се е променила след Меркел само смениха мапиниста и продължават същата пагубна политика. И другото видно е, че са орел рак и щука, но се държат единствено от страха от АзГ.

    11:47 22.09.2026

  • 11 АзГ ще спечели изборите

    2 11 Отговор
    в две - три провинции в ГХермания и то не с мнозинство, но във федерален мащаб нямат шанс.

    Вайдел няма да стане канцлерин, колкото и да им се иска на някои копеи!

    Коментиран от #22

    11:47 22.09.2026

  • 12 Ццц

    15 2 Отговор
    Това ще е поредна победа на киевския клоун, ако успее да разкара и този неудачник от поста! Остават Урсула и Макрон, а после и самият той, за да се приключи процесът на денацификация! Но първо работата, а накрая удоволствието да го гледаме как ще изквичи на умряло! 🤣

    11:50 22.09.2026

  • 13 Мерц

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Айляк":

    е пионка в цялата верига. Използваха това, че е властолюбец, но не е политик. А такива се командват най-лесно...

    11:56 22.09.2026

  • 14 Мерц

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "Маринов":

    Ще трябва да осъществи трудни реформи свързани с орязване на някои социални плащания,за да осуети заплахата срещу Германия и осигури заложените военни разходи .Резултатът от тези действия определя дали ще остане в следващия мандат. Оставката му може да се случи само при извънредни парламентарни избори.
    Юрка,като славянин говорещ немски език не е "приемлив".

    12:00 22.09.2026

  • 15 Историк

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    СиСи ,Петър първи е закупил Финландия ,Естония и Северна Литва от Швеция за 2млн златни талера и Финландия започва да съществува за пръв път като княжество в Руската Империя ,но ти с този едвам завършен осми клас откъде да знаеш .

    Коментиран от #20, #25

    12:03 22.09.2026

  • 16 Дядо Ванго

    4 0 Отговор
    И на Мерц му намазаха ските ,остава да му дадат първоначален тласък .Няма оттърване от проклятието Зеленски !

    12:05 22.09.2026

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кой се страхува от Русия":

    След като френската революция започна австрийската чистка Австрия тръгна на война с Франция Обаче от някъде дойдоха руски войски позавъртяха се и Австрия сгъна чадъра АМЕРИКА ДЪЛЖИ НЕЗАВИСИМОСТТА СИ НА РУСИЯ Русия блокира английския флот Иначе разни там декларации щяха да се търкалят из драките

    Коментиран от #21

    12:05 22.09.2026

  • 18 Сельо красний

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бай той Толстой":

    И какво ще стане като ги махнат. Държавите от ЕС се управляват от техните правителства.Преди да драскаш небивалици поне направи усилия да се информираш.

    Коментиран от #29

    12:09 22.09.2026

  • 19 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    4 0 Отговор
    Не само оставка но и затвор ,заедно с урсулата шолц и онова изчадие на ада Меркел - доживотен затвор

    12:10 22.09.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Историк":

    За това Финландия засекрети архивите си Цяла Финландия е изконно руска територия Руските архиви обаче не са засекретени Така че някой ден Русия ще почука на вратата

    Коментиран от #23, #27

    12:10 22.09.2026

  • 21 Муухахахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Кой здравомислещ ще повярва на дивотиите ти

    Коментиран от #32

    12:10 22.09.2026

  • 22 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "АзГ ще спечели изборите":

    АзГ ще спечели навсякъде изборите в тотален мащаб ,колкото и на такива леви маркситчета като теб диктаторски да не ви се иска ! Сорос е аут от Европа до няколко месеца

    Коментиран от #24

    12:12 22.09.2026

  • 23 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ми нека почука.Забравил си да напишеш,че и луната е руска.

    Коментиран от #26

    12:13 22.09.2026

  • 24 Пръцковотото

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Сънища и мечти разказвай в Сибир на пейката,дано китайците те разберат.

    12:15 22.09.2026

  • 25 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Историк":

    Какво общо има това с въпроса дето ти зададох?

    12:16 22.09.2026

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    По време на Руско-турската война е имало финландски войски в България НА КОНУШМАК ЛИ СА БИЛИ ТУКА Финландия е била васал на Русия Факти господа демократи факти

    12:19 22.09.2026

  • 27 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Поредните щуротии.финландия си засекретила архивите като архива за онова време се намира в русия...явно сте тук да правите смях.оценявам го.

    Коментиран от #28

    12:19 22.09.2026

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    Онзи ден имаше статия по въпроса Не го знаех тук го прочетох Смехът е хубаво нещо но е добре да се знае какво казва ФЮРЕРЪТ ЗА СМЕХА

    Коментиран от #30

    12:25 22.09.2026

  • 29 Оня с парчето

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сельо красний":

    Алекс бг ,кат тиго отпрррасс.кам в гаzyндера щии хвръкнат фаровете 👀 като на Асен Василев или синьора Мелони ,който си избереш !

    Коментиран от #36

    12:28 22.09.2026

  • 30 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Има статии че земята е плоска другар.какви документи би имало във Финландия когато русия я закупила от швеция?поне се замисли по темата даже не е нужно да четеш статии!сега руските матрьожки като ви видяха колко ви е акъла ежедневно бълват глупости за лапнишарани като теб.

    Коментиран от #33

    12:29 22.09.2026

  • 31 Историк

    1 0 Отговор
    СиСи под нивото ми е да дискутирам сериозни материи с пазвантин работещ на 12 часови смени на соларен парк .Надявам се поне да си ме разбрал в случая ....

    12:31 22.09.2026

  • 32 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Муухахахахаха":

    Екатерина Велика отказва да изпрати войски по молба на Джордж Трети за потушаване на бунта в тринадесетте колонии Джордж е искал двадесет хиляди руски войници Екатерина защитава с флота си бунтовниците и блокира действията на английския флот

    12:34 22.09.2026

  • 33 Леля Дора - класната

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Илитерат ,нарича се матрьоШка ,повтаряй след мен Мат..Рьошка ,Мат..Рьошка .Да се върнеш в шести клас и да си доучиш .

    12:34 22.09.2026

  • 34 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    12:36 22.09.2026

  • 35 Стоенчо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Пак скочи на амбразурата, както винаги геройски с голо dupе на таралеж. 🎈🎈🦔

    12:38 22.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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