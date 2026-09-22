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Бар в Токио предлага сладолед и коктейли с чесън

Бар в Токио предлага сладолед и коктейли с чесън

22 Септември, 2026 10:51 517 2

  • япония-
  • токио-
  • ресторант-
  • чесън

Garlic Bar Nyonnyogo в квартал Шибуя залага на меню, в което чесънът присъства от предястията до десертите

Бар в Токио предлага сладолед и коктейли с чесън - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В Токио има бар, който превръща чесъна в основна кулинарна тема – не само в основните ястия, но дори в коктейлите и сладоледа. Garlic Bar Nyonnyogo се намира в района Окушибу в Шибуя и използва прочутия японски сорт Fukuchi White 6 Cloves от префектура Аомори.

Името „Nyonnyogo“ идва от стар диалект от региона Цугару и означава чесън. Според заведението използваният сорт е по-мек и сладък от много други видове, което позволява да се добавя в големи количества, без да доминира напълно останалите вкусове.

Сред характерните предложения са цели пържени глави чесън, поднесени със сладък мисо сос с мед, чеснови картофки, чесново сирене, домашни шумаи, ньоки, стек и ориз в глинен съд.

Бар в Токио предлага сладолед и коктейли с чесън

Най-необичайни обаче са напитките. Барът предлага лимонов коктейл с водка, ароматизирана с чесън, бял ром и бяло вино. Дори лимонът получава лек чеснов акцент. За по-консервативните посетители има и стандартни вина, крафт бира и класически коктейли.

Кулминацията идва при десерта – чеснов сладолед, в който сладкият и кремообразен вкус е комбиниран с лек аромат на чесън. Именно тази необичайна идея превръща заведението в любопитна спирка за туристите, които търсят нещо различно от традиционните суши и рамен.

Garlic Bar Nyonnyogo има и свързано заведение в Накано, което също е специализирано в ястия с чесън и представя същия сорт Fukuchi White 6 Cloves като основна суровина.


Япония
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