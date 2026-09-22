Ювентус готви шокиращ трансфер: Иска звезда на Интер

Ювентус обмисля сензационен ход за полузащитника на Интер Хакан Чалханоглу през следващото лято, предава “Tutto Juve”. 32-годишният турски национал започна силно сезона и вече има два гола в четири мача, но все още няма преговори с Интер за продължаване на договора му.

Още през лятото бе потвърдено, че Чалханоглу и Интер възнамеряват да останат заедно поне до края на сезона, след което могат да подновят разговорите за нов контракт. Докато това не се случи обаче, бъдещето на халфа остава обект на спекулации. Галатасарай и Фенербахче също следят ситуацията и могат да отправят предложения още през зимата.

Ювентус вече търси решения за дългосрочно обновяване на халфовата линия, която е сериозно засегната от контузии. „Бианконерите“ проявяват интерес и към Дерил Бакола от Сасуоло, който впечатли с появата си като резерва при победата над Ювентус миналата седмица.

Възможността Чалханоглу да се премести в Торино обаче ще зависи от няколко фактора. Ювентус трябва да се класира за Шампионската лига, а проектът на Интер под ръководството на Кристиан Киву не трябва да се окаже по-привлекателен за 32-годишния футболист. Договорът на турчина с Интер навлиза в последната си година, като той получава брутна годишна заплата от 11,11 милиона евро.