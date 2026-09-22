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Съпругът на Брижит Бардо с остра реакция заради търга на личните ѝ вещи

Съпругът на Брижит Бардо с остра реакция заради търга на личните ѝ вещи

22 Септември, 2026 08:23, обновена 22 Септември, 2026 08:26 561 3

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Бернар д'Ормал определи продажбата на предмети от личния живот на актрисата като оскърбление за наследството ѝ

Съпругът на Брижит Бардо с остра реакция заради търга на личните ѝ вещи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бернар д'Ормал, последният съпруг на Брижит Бардо, реагира остро на организирания търг на лични вещи на легендарната френска актриса.

Около 300 предмета, принадлежали на Бардо, са предложени за продажба. Сред тях са обувки, шапки, барети, тоалетни принадлежности и други вещи от личния ѝ живот.

Именно превръщането на тези предмети в обект на публичен търг е това, което предизвиква недоволството на д'Ормал.

„Това е оскърбление за наследството ѝ“

В интервю за френското издание „Нис Матен“ Бернар д'Ормал поставя под въпрос необходимостта личните вещи на Бардо да бъдат продавани по този начин.

Той подчертава, че не става дума за лично разочарование от наследството на актрисата. Д'Ормал заявява, че не е притеснен от факта, че не фигурира сред наследниците ѝ.

Според него проблемът е друг – предмети, които са били част от личния живот на Брижит Бардо, сега са изложени за публична продажба.

Д'Ормал поставя и въпроса дали подобна съдба може да очаква и други вещи на актрисата, които се намират в нейните имоти.

Средствата са предназначени за каузата на Бардо

Организаторите на търга посочват, че приходите от продажбата ще бъдат насочени към фондацията за защита на животните, основана от Брижит Бардо, както и към нейния син Никола Шарие.

Това е свързано с една от най-важните каузи в живота на актрисата. След края на филмовата си кариера Бардо посвещава значителна част от публичната си дейност на защитата на животните.

Именно затова продажбата на личните ѝ вещи е представена като начин да бъде подкрепена каузата, която тя защитава в продължение на десетилетия.

Реакцията на последния ѝ съпруг обаче показва, че около разпореждането с личното наследство на Бардо остава спор.

Въпросът е не само как ще бъдат използвани средствата от търга, но и докъде може да стигне публичният интерес към личните вещи на една от най-известните френски актриси.


Франция
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