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Учени откриха, че човешкият мозък се развива от две различни клетъчни линии

Учени откриха, че човешкият мозък се развива от две различни клетъчни линии

22 Септември, 2026 11:25 709 7

  • човешки мозък-
  • учени

Изследване на Stanford Medicine оспорва дългогодишната представа, че всички части на мозъка произлизат от един общ тип клетки-предшественици

Учени откриха, че човешкият мозък се развива от две различни клетъчни линии - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Човешкият мозък може да има по-сложен произход, отколкото се смяташе досега. Учени от Stanford Medicine установиха, че предната и средната част на мозъка и задният мозък се развиват от две отделни популации клетки-предшественици, които се появяват още в най-ранните етапи на ембрионалното развитие. Резултатите са публикувани на 18 септември в научното списание Nature Neuroscience.

Досега широко използваният модел предполагаше, че мозъкът произлиза от обща популация ранни нервни клетки, които впоследствие се специализират в различните му области. Новото изследване показва друга картина – още по време на гаструлацията при ембриона се появяват две паралелни клетъчни линии.

Едната, характеризираща се с активност на гена Otx2, формира предния и средния мозък. Другата, свързана с Gbx2, дава началото на задния мозък. Проследяването на клетките при миши ембриони показва, че двете популации са разграничени още от ранното развитие и следват различни пътища.

Учените откриват различия и в организацията на хроматина – структурата, чрез която клетките контролират кои гени могат да бъдат активирани. Това допълнително подкрепя тезата, че двете групи са предварително насочени към различни части на мозъка.

Откритието има и практическо значение. Използвайки човешки плурипотентни стволови клетки, екипът успява да създаде в лабораторията функционални моторни неврони от задния мозък – клетки, които досега са били особено трудни за получаване. Те могат да бъдат полезни при изследването на заболявания като амиотрофична латерална склероза (ALS) и спинална мускулна атрофия.

Изследователите са потърсили същия модел и при други видове. Подобно разделяне на клетъчните линии е установено при макаци, птици, риби данио и дори при морски жълъдови червеи. Това кара авторите да предполагат, че механизмът може да има еволюционен произход отпреди над 550 млн. години.

Резултатите обаче не означават буквално, че човекът има „два мозъка“. Авторите описват мозъка като единен орган, изграден от две различни ранни клетъчни линии, които по-късно се интегрират в обща нервна система. Nature също подчертава, че проучването оспорва досегашния модел за един-единствен тип клетка-предшественик, но не предполага наличието на два независими мозъка при възрастния човек.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интелкор

    1 0 Отговор
    Био компютър с октакор процесор и отделна видео карта.

    Коментиран от #4, #5

    11:54 22.09.2026

  • 2 Чалгар

    1 0 Отговор
    Мене мозък ми требе, сакам паре.

    12:29 22.09.2026

  • 3 Мишел

    2 0 Отговор
    При руските отсъстват е двете.

    12:30 22.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хммм

    0 0 Отговор
    "...човешкият мозък се развива от две различни клетъчни линии". Първо ....трябва да имаш мозък. Второ .....да има поне две клетки за да има 2 клетъчни линии. А пък нашите управляващи ги нямат тия неща.

    12:40 22.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.