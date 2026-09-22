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Печен лед и пържени камъни: най-странните ястия в Китай (ВИДЕО)

Печен лед и пържени камъни: най-странните ястия в Китай (ВИДЕО)

22 Септември, 2026 09:50 581 6

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  • камък

Социалните мрежи превърнаха необичайни улични ястия в световна сензация

Печен лед и пържени камъни: най-странните ястия в Китай (ВИДЕО) - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Китайската улична кухня отново привлече вниманието в социалните мрежи с няколко необичайни ястия, които на пръв поглед изглеждат повече като шега, отколкото като храна. Сред тях са печен лед, пържени камъчета и сладолед с люти чушки, пише Siasat Daily.


Един от най-обсъжданите трендове е т.нар. печен лед. Продавачите поставят големи кубчета върху горещ грил, намазват ги набързо с олио и ги овкусяват с чили, кимион и други подправки. Тайната е в скоростта – ледът естествено започва да се топи почти веднага, затова се сервира бързо. Резултатът е по-скоро кратко съчетание от студено и люто, отколкото традиционно печено ястие.

Още по-необичайно е ястието suodiu, при което гладки речни камъчета се запържват с люто олио, чесън, чушки и билки. Камъните не се ядат – посетителите само изсмукват подправките и ги изплюват. Името на ястието приблизително означава „смучи и изхвърли“. То се свързва с провинция Хубей и с разкази за лодкари, които овкусявали камъни, когато оставали без храна по време на дълги речни пътувания.

Третият вирусен хит е сладоледът с чили. В Чунцин, известен с любовта си към пикантната кухня, сладоледът се комбинира с люти чушки или чили олио. Подобна комбинация дори е била използвана от McDonald’s China в ограничена серия десерти, което показва, че вкусът не е само интернет експеримент.

Трите примера показват колко бързо местни кулинарни особености могат да се превърнат в глобален феномен благодарение на TikTok, Instagram и други социални платформи.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мастер кеш

    2 0 Отговор
    Тук и това няма да ядете, ще ви ошушкам до кокал.

    09:54 22.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    И ТУК ЩЕ ЯДЕМ КАМЪНИ, АКО МИНЧО НЕ СПРЕ ВДИГАНЕТО НА ЦЕНИТЕ

    09:59 22.09.2026

  • 3 Вместо камъчета мога да предложа

    0 2 Отговор
    друг деликатес за многократно изсмукване.
    Само за жадни дами. Знам , че не е политкоректно и се чувствам виновен, но това положението.

    Коментиран от #6

    10:07 22.09.2026

  • 4 Тази рубрика

    1 0 Отговор
    не е ли грижа на Венелина?

    10:15 22.09.2026

  • 5 В София

    1 0 Отговор
    Тук в китайските ресторанти се предлага паниран сладолед. Колкото и странно да звучи, успяват да поднесат панирани топчета с вкус на палачинка с кремообразен пълнеж, в чиято сърцевина се е запазил сладоледът в автентичния му вид.

    10:17 22.09.2026

  • 6 Винаги

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вместо камъчета мога да предложа":

    Някой праззз овен ще развали сутринта!

    10:33 22.09.2026