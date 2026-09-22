Печен лед и пържени камъни: най-странните ястия в Китай (ВИДЕО)

Китайската улична кухня отново привлече вниманието в социалните мрежи с няколко необичайни ястия, които на пръв поглед изглеждат повече като шега, отколкото като храна. Сред тях са печен лед, пържени камъчета и сладолед с люти чушки, пише Siasat Daily.
Един от най-обсъжданите трендове е т.нар. печен лед. Продавачите поставят големи кубчета върху горещ грил, намазват ги набързо с олио и ги овкусяват с чили, кимион и други подправки. Тайната е в скоростта – ледът естествено започва да се топи почти веднага, затова се сервира бързо. Резултатът е по-скоро кратко съчетание от студено и люто, отколкото традиционно печено ястие.
Още по-необичайно е ястието suodiu, при което гладки речни камъчета се запържват с люто олио, чесън, чушки и билки. Камъните не се ядат – посетителите само изсмукват подправките и ги изплюват. Името на ястието приблизително означава „смучи и изхвърли“. То се свързва с провинция Хубей и с разкази за лодкари, които овкусявали камъни, когато оставали без храна по време на дълги речни пътувания.
Третият вирусен хит е сладоледът с чили. В Чунцин, известен с любовта си към пикантната кухня, сладоледът се комбинира с люти чушки или чили олио. Подобна комбинация дори е била използвана от McDonald’s China в ограничена серия десерти, което показва, че вкусът не е само интернет експеримент.
Трите примера показват колко бързо местни кулинарни особености могат да се превърнат в глобален феномен благодарение на TikTok, Instagram и други социални платформи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мастер кеш
09:54 22.09.2026
2 Боруна Лом
09:59 22.09.2026
3 Вместо камъчета мога да предложа
Само за жадни дами. Знам , че не е политкоректно и се чувствам виновен, но това положението.
Коментиран от #6
10:07 22.09.2026
4 Тази рубрика
10:15 22.09.2026
5 В София
10:17 22.09.2026
6 Винаги
До коментар #3 от "Вместо камъчета мога да предложа":Някой праззз овен ще развали сутринта!
10:33 22.09.2026