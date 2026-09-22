Бруклин Бекъм с прощална публикация за Пресли Гербер

Бруклин Бекъм публикува в Instagram снимка, на която прегръща Пресли Гербер, и написа: „Абсолютно съм съсипан. Пресли, ти беше най-милият човек, ще ни липсваш много, обичаме те“. Публикацията му е след смъртта на 27-годишния модел, син на Синди Крофорд и Ранде Гербер, съобщи Асошиейтед прес.
Семейният представител Али Дженкинс е потвърдила смъртта му пред Асошиейтед прес. Полицията в Санта Моника е заявила, че разследва случая като предполагаемо предозиране. Лосанджелиската окръжна служба на съдебния лекар е посочила, че Гербер е починал в рехабилитационно заведение, а аутопсията вече е извършена, но са нужни допълнителни тестове, преди да бъде обявена причината за смъртта.
Гербер е роден на 2 юли 1999 г. и още като тийнейджър влиза в модната индустрия. На 15 години подписва с IMG Models, а на 16 прави дебюта си на подиума за Moschino Resort в Лос Анджелис. По-късно работи за Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Moschino, Tommy Hilfiger и Balmain.
През януари 2019 г. е арестуван за шофиране в нетрезво състояние и превишена скорост. По-късно е осъден на три години пробация и е задължен да завърши специална програма за шофьори, осъдени за шофиране в нетрезво състояние.
През 2023 г. Гербер публично говори за депресия и за проблеми със зависимости.
Източници: Асошиейтед прес
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