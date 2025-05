Кейт Мидълтън демонстрира изненадващи умения в строителството (СНИМКИ)

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън доказа, че кралските задължения невинаги включват само усмивки и официални тоалети. По време на работна визита в Шотландия, заедно със съпруга си принц Уилям, тя демонстрира завидни умения в боравенето с инструменти — включително с пневматичен пистолет за пирони.

Двойката посети общностен център на любимия им остров Мъл, където се включи активно в освежаването на сградата – от боядисване на стенописи до поставяне на греди. Когато Кейт пое в ръцете си пистолета за пирони, Уилям се пошегува: „Само не натискай спусъка прекалено рано… иначе всички ще запомнят това пътуване по грешните причини.“

Catherine at ease using a nail gun!

😍🔨👷🏻‍♀️🧰🦺Look at her go! pic.twitter.com/OBrD5fc4p2