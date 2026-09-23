„Когато гръм удари“: Какво се случва с човешкото тяло и как да оцелеем

Мълниите са едно от най-мощните и непредвидими природни явления на Земята. Статистиката сочи, че всяка секунда над планетата ни падат около 100 светкавици, а шансът човек да бъде поразен през живота си е приблизително 1 на 15 000. Противно на общоприетото схващане, близо 90% от хората, ударени от мълния, оцеляват. Бедствието обаче оставя трайни, често необратими физически и психически щети. В началото на есента, когато климатичните промени зачестяват екстремните гръмотевични бури у нас, лекарите и експертите напомнят какво точно се случва с човешкия организъм и как да реагираме при среща с небесния огън.

Мащабът на силата: Енергията на един удар

Когато мълнията порази човек, тялото му бива подложено на екстремно изпитание за период, по-кратък от три милисекунди. Електрическият импулс пренася напрежение от над 10 милиона волта и ток със сила до 300 000 ампера (за сравнение, битовият ток от 220 волта може да бъде фатален). Температурата на самата светкавица достига близо 30 000 градуса по Целзий – пет пъти по-горещо от повърхността на Слънцето.

Повечето хора оцеляват благодарение на феномен, наречен „външно преминаване“. Тъй като човешката кожа е лош проводник спрямо мокрите дрехи или металните предмети, по-голямата част от електричеството преминава по повърхността на тялото към земята, вместо да проникне изцяло в жизненоважните органи.

Какви са преките физически и психически последствия?

Спиране на сърцето: Най-честата причина за незабавна смърт при поразяване е мигновеното късо съединение на биоелектрическата система на тялото. Сърцето изпада в асистолия (пълно спиране), а дихателният център в мозъка се парализира. Ако на пострадалия не се окаже незабавно изкуствено дишане и сърдечен масаж, настъпва биологична смърт.

Фигурите на Лихтенберг (Белезите на гърма): Това е най-характерният визуален белег. Наподобяващи изящни татуировки под формата на папрат или клони на дърво, тези червеникави шарки се появяват по кожата броени часове след инцидента. Те се дължат на разкъсването на микроскопичните капиляри под кожата от мощната електрическа и топлинна вълна. Обикновено изчезват след няколко дни.

Тежки изгаряния и акустичен шок: Въпреки че електричеството преминава бързо, метали по тялото (ципове, монети в джобовете, ключове, бижута) се нагорещяват мигновено и причиняват изгаряния от трета степен. Влагата по кожата се изпарява експлозивно, разкъсвайки дрехите. Звуковата вълна в непосредствена близост води до перфорация на тъпанчетата, временна или постоянна глухота и загуба на равновесие.

Неврологични увреждания: Тъй като нервната ни система функционира чрез слаби електрически импулси, мълнията я „презагрузва“ брутално. Пациентите често страдат от хронични болки, загуба на паметта (амнезия), депресия, посттравматично стресово разстройство (ПТСР) и катаракта (перде на очите), развиваща се месеци по-късно.

Практически правила за безопасност: Как да оцелеем на открито?

Много хора подценяват скоростта, с която се развива една гръмотевична буря. Златното правило на метеоролозите е „Правилото 30-30“: ако след блясъка на светкавицата чуете гръмотевица в рамките на по-малко от 30 секунди, незабавно потърсете убежище [NPR]. След края на бурята изчакайте поне 30 минути, преди да излезете отново на открито.

Ако бурята ви изненада сред природата и нямате достъп до сграда или автомобил (който действа като безопасен Фарадеев кафез), спазвайте следните стъпки:

Заемете „позиция мълния“: Клекнете ниско до земята, свийте се на кълбо и притиснете главата към коленете си. Покрийте ушите си с ръце, за да предпазите тъпанчетата от звуковата вълна.

Минимизирайте контакта със земята: Стъпете на пръсти и съберете петите си една до друга. Ако мълния падне наблизо, токът ще влезе през единия ви крак и ще излезе през другия, вместо да премине нагоре през жизненоважните органи. Никога не лягайте на земята.

Избягвайте единични обекти: Не заставайте под високи, изолирани дървета, метални навеси, стълбове или огради. Мълнията търси най-късия път до земята и удря най-високата точка.

Излезте от водата и се раздалечете: Ако сте в морето, басейн или река, незабавно излезте на брега. Водата е отличен проводник и ударът може да ви парализира на десетки метри. Ако сте в група, застанете на разстояние от поне 4–5 метра един от друг, за да предотвратите преминаването на електрическата дъга между хората.

Първа помощ: Пълно разбиване на митовете

Най-големият и опасен мит е, че човек, ударен от мълния, „държи ток“ и не трябва да се пипа. Това е напълно погрешно – човешкото тяло не складира електричество. Пострадалият е напълно безопасен за околните и оказването на първа помощ (кардиопулмонална реанимация - КРП) в първите минути е единственият шанс за спасяването на живота му.

Статистика за инцидентите с мълнии в България

През изминалия летен сезон у нас се наблюдаваше засилена гръмотевична активност в планинските и равнинните райони, дължаща се на честите прониквания на хладни и влажни въздушни маси. По данни на ГДПБЗН, на територията на страната бяха регистрирани 4 случая на пряко поразяване на хора от мълнии, два от които за съжаление завършиха фатално в районите на Стара планина и Родопите. Основната причина при инцидентите в планините остава късното тръгване за преход и подслоняването под високи дървета в гористи местности.

Метеоролозите напомнят, че с навлизането в есенния сезон интензивните летни купесто-дъждовни облаци намаляват, но преминаването на по-студени средиземноморски циклони все още може да предизвика мощни локални гръмотевични системи, особено в Южна България и по Черноморието.

Източници за материала: Национална агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ (noaa.gov), Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (mvr.bg/gdpbzn), Национален институт по метеорология и хидрология (meteo.bg), Планинска спасителна служба (pss-bg.bg), Медицински портал WebMD (webmd.com).