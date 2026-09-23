Новини
Любопитно »
Лепа Брена отложи концерта си в България заради мижав интерес?

Лепа Брена отложи концерта си в България заради мижав интерес?

23 Септември, 2026 13:31 393 4

  • лепа брена-
  • концерт-
  • отложен концерт-
  • арена 8888-
  • поп фолк-
  • интерес

Разпродадените билети ще важат за по-късната дата без презаверяване

Лепа Брена отложи концерта си в България заради мижав интерес? - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лепа Брена отложи броени дни преди шоуто дългоочаквания си концерт в София. Сръбската звезда трябваше да излезе пред българската публика на 26 септември в „Арена 8888“, но новата дата вече е 17 април 2027 г. Часът и мястото остават непроменени, а закупените билети ще важат без презаверяване.

Хората, които не могат да присъстват на новата дата или искат да се откажат, ще имат възможност да върнат билетите си до 2 октомври 2026 г.

Новината разочарова почитателите на балканската легенда, които очакваха срещата си с нея още тази седмица. А самата Лепа Брена съобщи за промяната в социалните мрежи, без да разкрива конкретната причина за нея.

„Скъпи приятели, с голямо съжаление ви съобщавам, че поради обстоятелствата, наложили това решение, се наложи да отложим концерта си. Новата дата е 17 април 2027 г. в „Арена 8888“. Благодаря ви за разбирането, търпението и обичта. Обещавам ви вечер, изпълнена с музика, емоции и страхотна атмосфера – точно както заслужавате. Нямам търпение отново да се видим и да пеем в един глас!“, написа звездата.

Според неофициални информации, цитирани от Шоу Блиц, обаче, истинската причина за отложения концерт на сръбската звезда е липсата на интерес у нас.

На този етап организаторите предпочитат да не посочват конкретна причина за отлагането, а се оправдават с неясни обстоятелства. Остава в сила и обещаната изненада за публиката – петима притежатели на билети ще получат възможност за лична среща с Лепа Брена и специален подарък от звездата. Как точно ще бъдат избрани късметлиите засега остава тайна.

За концерта на 17 април е подготвено мащабно тричасово шоу с едни от най-популярните песни в дългогодишната кариера на изпълнителката. Организаторите го представят и като своеобразно завръщане към един от най-запомнящите се концерти на Лепа Брена у нас – този на Националния стадион „Васил Левски“, събрал огромна публика.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    4 1 Отговор
    Ха!
    Казано е: Я сум югословенкаааа.

    13:33 23.09.2026

  • 2 Гость

    4 3 Отговор
    Заради еврото и прогресивното управление на пилота, покупателната способност на българина намаля на половина, а и много компании се изнесоха.

    13:34 23.09.2026

  • 3 Пецата

    0 1 Отговор
    Музиката требва задължително да става за ракиа и салата разбираш ли щото не става ли вобще не ми я хвалете 🤣

    13:39 23.09.2026

  • 4 просто факти

    1 0 Отговор
    Най-евтините билети са 39 евро, което си е 80 лева. Всички билети поскъпнаха, но тези хора дават ли си сметка, че най-лесно от личния бюджет се режат разходи за подобни събития. Преди имаше билети по 15-20 лева, сега дори за оркестъра за народна музика на БНР искат по 20 евро, тоест увеличето е над 100 %. Но моите доходи не са нараснали със 100 % определено, както и на повечето хора. Така че - духен зи супен.

    13:41 23.09.2026