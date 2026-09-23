Лепа Брена отложи концерта си в България заради мижав интерес?

Лепа Брена отложи броени дни преди шоуто дългоочаквания си концерт в София. Сръбската звезда трябваше да излезе пред българската публика на 26 септември в „Арена 8888“, но новата дата вече е 17 април 2027 г. Часът и мястото остават непроменени, а закупените билети ще важат без презаверяване.
Хората, които не могат да присъстват на новата дата или искат да се откажат, ще имат възможност да върнат билетите си до 2 октомври 2026 г.
Новината разочарова почитателите на балканската легенда, които очакваха срещата си с нея още тази седмица. А самата Лепа Брена съобщи за промяната в социалните мрежи, без да разкрива конкретната причина за нея.
„Скъпи приятели, с голямо съжаление ви съобщавам, че поради обстоятелствата, наложили това решение, се наложи да отложим концерта си. Новата дата е 17 април 2027 г. в „Арена 8888“. Благодаря ви за разбирането, търпението и обичта. Обещавам ви вечер, изпълнена с музика, емоции и страхотна атмосфера – точно както заслужавате. Нямам търпение отново да се видим и да пеем в един глас!“, написа звездата.
Според неофициални информации, цитирани от Шоу Блиц, обаче, истинската причина за отложения концерт на сръбската звезда е липсата на интерес у нас.
На този етап организаторите предпочитат да не посочват конкретна причина за отлагането, а се оправдават с неясни обстоятелства. Остава в сила и обещаната изненада за публиката – петима притежатели на билети ще получат възможност за лична среща с Лепа Брена и специален подарък от звездата. Как точно ще бъдат избрани късметлиите засега остава тайна.
За концерта на 17 април е подготвено мащабно тричасово шоу с едни от най-популярните песни в дългогодишната кариера на изпълнителката. Организаторите го представят и като своеобразно завръщане към един от най-запомнящите се концерти на Лепа Брена у нас – този на Националния стадион „Васил Левски“, събрал огромна публика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Казано е: Я сум югословенкаааа.
13:33 23.09.2026
2 Гость
13:34 23.09.2026
3 Пецата
13:39 23.09.2026
4 просто факти
13:41 23.09.2026