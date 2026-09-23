Синоптиците легенди: Кой ни казваше времето през годините

Прогнозата за времето винаги е била една от най-гледаните емисии в българския телевизионен и радиоефир. Днес, когато информацията е на един клик разстояние в смартфоните ни, често забравяме за времената, в които пред екраните ни заставаха истински учени. Те не просто четяха сухи данни, а правеха истински моноспектакли. Кои бяха легендарните синоптици, чиито гласове, лапсуси и лица останаха завинаги в златния фонд на родната журналистика и как се правеше времето „от кухнята“?

Кога прозвучаха първите прогнози у нас?

Началото на метеорологичните емисии в България е свързано с конкретни исторически дати, които промениха бита на българина.

Първата официална прогноза за времето в българския радиоефир прозвучава в началото на 30-те години на миналия век по вълните на тогавашното „Родно радио“ (преименувано през 1934 г. на Радио „София“). Официалните архиви на Българското национално радио разкриват, че тези първи емисии не са били за масовата публика, а са съдържали сложни кодирани данни за корабоплаването и авиацията.

Истинският прелом настъпва на 6 май 1956 г., когато е издадена първата в историята ни „гражданска прогноза за времето“, написана на достъпен за хората език от метеоролога Мартин Мартинов. Телевизионната революция на Българската телевизия (БНТ) започва през 1960 г. В началото глас зад кадър (най-често на говорителя Никола Филипов) е четял текста, докато на екрана се е показвала статична кинолента с карта на България.

Малко известните пионери в ефира

Преди появата на най-популярните лица, в ефира имаше учени, които буквално създадоха професията:

Акад. Любомир Кръстанов: Гласът на Царското радио през 30-те години. Той е световнопризнат учен-геофизик, който лично подготвя и чете първите радио бюлетини, правейки ги разбираеми за фермерите.

Гласът на Царското радио през 30-те години. Той е световнопризнат учен-геофизик, който лично подготвя и чете първите радио бюлетини, правейки ги разбираеми за фермерите. Проф. Димитър Сираков: Той е сред първите учени, които застават физически пред камерата през 60-те години. Понеже няма дигитални ефекти, Сираков показва времето върху обикновена черна дъска с тебешир или картон.

Той е сред първите учени, които застават физически пред камерата през 60-те години. Понеже няма дигитални ефекти, Сираков показва времето върху обикновена черна дъска с тебешир или картон. Петър Янков (Старши): Ветеранът, който през 70-те години въвежда детайлния синоптичен анализ в сутрешните блокове и печели доверието на моряци и летци.

Ерата на Минчо Празников и Любка Кумчева

Когато говорим за историята на метеорологията, първото име в съзнанието на поколения българи безспорно е Минчо Празников. Със своята уникална фамилия и неподправено чувство за хумор, той превърна прогнозата в любимо семейно време. Легендарният метеоролог, който завършва „Физика и метеорология“ и прекарва над две десетилетия като военен синоптик, ни напусна през пролетта на 2026 г. на 88-годишна възраст.

Другото голямо име беше Любка Кумчева. Тя посвети цели 46 години от живота си на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и десетилетия наред беше еталон за елегантност и точен изказ в ефира на БНТ, вдъхновявайки младите учени у нас.

Тайните от „кухнята“ и спартанските условия

Всички данни тогава идваха от Хидрометеорологичната служба. Дежурните метеоролози работеха на тежки денонощни смени. Вместо интернет, основното им оръжие беше телепресата (телексът), бълваща кодирани телеграми. Синоптиците на ръка разкодираха цифрите и чертаеха изобарите с цветни моливи и линийка върху огромни празни карти.

След това картите се пренасяха до БНТ често с градския транспорт. Самите условия в телевизионното студио бяха спартански – прожекторите излъчваха огромна топлина и температурите под тях достигаха 40 градуса, докато зад камерите беше леден студ. Минчо Празников често се шегуваше: „Най-трудната прогноза е тази, при която трябва да кажеш, че е топло, докато зъбите ти тракат от студ“.

През социализма имаше и скрита цензура – прогнозата беше въпрос на държавна сигурност. Не можеше да се обяви опустошителна градушка, за да няма паника в ТКЗС-тата, а данните за мъгли около военните летища бяха строго пазена тайна.

Култови гафове, лапсуси и забавни коментари

Работата на живо под напрежение редовно раждаше куриози. Тъй като символите за слънце и облаци се лепяха с магнити, редовно се случваше в средата на емисията някой облак да падне на пода. Легенда разказва как облак с дъжд паднал от картата директно върху съседна Гърция, а синоптикът импровизирал: „Ето, виждате как циклонът бързо напуска нашите граници в посока юг“.

Празников беше цар на хумора. Негова е фразата: „Времето ще бъде такова, каквото си го направите“. А когато хората го нападаха по улиците за сгрешена прогноза, отвръщаше: „Аз само ви казвам какво ще е времето, не го поръчвам аз!“.

Дори Любка Кумчева не беше застрахована. Веднъж, поради грешка в режисурата, микрофонът ѝ останал включен по време на рекламите и зрителите я чули да въздиша: „Ох, изпотих се с този антициклон, дано хората си купят чадъри“.

Преходът към модерните телевизии: bTV и NOVA

С появата на частните национални медии форматът се промени коренно. bTV създаде модерен метеорологичен офис в нюзрума с лица като Христина Балинска и Иво Андреев (bTV Новините). Изключителен фурор в NOVA пък направи Деси Банова-Плевнелиева, последвана от Никол Станкулова и Гергана Малкоданска, които превърнаха прогнозата в динамично визуално шоу.

С модерния „хромакей“ (зелен екран) обаче дойдоха и новите гафове. Неведнъж синоптици са се появявали със зелени дрехи, което караше компютъра да проектира картата на България директно върху телата им. В сутрешните блокове пък неудържимият кикот на водещите често заразяваше синоптичките секунди преди да обявят сериозни минусови температури.

Въпреки технологиите и суперкомпютрите, зрителите винаги ще изпитват носталгия по пионерите в ефира, които с тебешир в ръка ни показваха откъде ще духа вятърът, носейки топлина и усмивка на милиони пред екрана.