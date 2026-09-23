Официално: Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Игор Йовичевич се завръща начело на Лудогорец, след като клубът финализира преговорите с хърватския специалист и обяви повторното му назначаване в официално съобщение. Той ще изведе отбора за първа тренировка на 24 септември, а официалното му представяне пред медиите е насрочено за 26 септември от 11:00 ч. на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Йовичевич се връща в клуба с част от щаба, с който работи и при предишния си престой. В екипа му отново ще бъдат украинските асистенти Андрий Ханас и Юрий Бено, както и испанският кондиционен треньор Хавиер Лаурена.

Требълът, който му отвори втори шанс

Хърватинът пристига в Разград след първи престой, който остави следа в историята на клуба. Под негово ръководство Лудогорец завърши сезон 2024/25 с требъл - 14-ата поредна титла, Купата на България след победа с 1:0 над ЦСКА и Суперкупата след успех с 3:2 над Ботев Пловдив.

В този период Лудогорец изигра 42 мача във всички турнири и записа 25 победи, 11 равенства и 6 загуби. Тимът стигна и до силни срещи в основната фаза на Лига Европа срещу Андерлехт, Лацио, Виктория Пилзен, Атлетик Билбао и Лион.

Първият му престой в Разград започна през есента на 2024 г. и завърши с напускането му през юни 2025 г. Тогава клубът и треньорът се разделиха по взаимно съгласие, а след това Йовичевич пое полския Видзев Лодз.

Какво носи промяната

Завръщането на Йовичевич идва в момент, в който Лудогорец отново търси стабилност на пейката и продължение на успешния модел от последния му период. За клуба това означава връщане към треньор, който вече познава състава, средата и изискванията в Разград.

Самият Йовичевич коментира завръщането си с кратко изявление: „Щастлив съм, че отново идвам в моето семейство. Имам мечта, която вярвам, че ще се сбъдне“.

Това е втори шанс за хърватския специалист в Лудогорец след сезон, който донесе три трофея и затвърди мястото му сред най-успешните треньори в историята на клуба. Сега вниманието се насочва към първата му тренировка на 24 септември и към това как ще изглежда отборът му още в първите дни след завръщането.

Представянето на 26 септември ще даде и първите му публични отговори за новия етап в Разград, вече с натрупания опит от предишния му престой и с щаб, който познава клубната среда.

Източници: Топспорт, Лудогорец