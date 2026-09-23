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Веселин Маринов проговори за най-тежкото предателство, което е преживявал

Веселин Маринов проговори за най-тежкото предателство, което е преживявал

23 Септември, 2026 13:59 1 997 11

  • веселин маринов-
  • певец-
  • предателство-
  • приятел

Близък приятел е забил нож в гърба на гласовития певец

Веселин Маринов проговори за най-тежкото предателство, което е преживявал - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Веселин Маринов направи едно от най-личните си признания. Големият певец разкри, че само преди година е бил предаден от човек от най-близкия си приятелски кръг – удар, който по думите му е преживял изключително тежко. В „На кафе“ той сподели откровени признания и за любовта и браковете си, като категорично заяви, че четвърта жена в живота му няма да има.

На въпрос за жените в живота си Веселин Маринов отговори директно: „Аз три жени съм имал, имам трета, няма да имам повече.“

Изпълнителят обаче стана далеч по-емоционален, когато разговорът стигна до приятелството и предателството.

Според Веско Маринов лъжата може да се промъкне дори в любовните отношения, но има нещо, което приема много по-трудно.

„Случва се лъжата в човешките отношения, в любовта, но най-тежкото е предателството между мъжете“, призна той.

Оказва се, че зад тези думи стои съвсем конкретна и все още болезнена история. Маринов разкри, че допуска много малко хора до най-близкия си приятелски кръг. Именно един от тях обаче го разочаровал тежко преди около година.

„Аз имам трима-петима приятели, които са ми най-близките хора. Така преди година единият от тях ме предаде и така го преживях много трудно, много тежко“, сподели певецът. Но не разкри кой е човекът, нито какво точно се е случило между тях, но от думите му стана ясно, че случилото се е оставило сериозна следа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И на кой

    14 10 Отговор
    Му пука за неумния с потните ръкави!?

    Коментиран от #3

    14:01 23.09.2026

  • 2 Никога не бих ситразказал историята

    23 0 Отговор
    В това протрито предаване с изтрити панелисти, всички пропаднали в ямата на гадостта!
    Тая смешна Патрашкова не се поглежда в огледалото и ония непреуспялия оперен певе с омазнените коси и протритите дрехи, имат си и гей и Ждужди, обаче връо е Гала. Стара чанта с нов цип!
    Мани, мани!

    14:15 23.09.2026

  • 3 Брата

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "И на кой":

    И аз съм на същото мнение!!!😃

    14:17 23.09.2026

  • 4 Може би

    8 0 Отговор
    Нож или камата в гърба.

    Коментиран от #9

    14:19 23.09.2026

  • 5 Дали пак

    4 1 Отговор
    е плакал?

    14:43 23.09.2026

  • 6 Роза

    5 0 Отговор
    Честно казано,харесвах Веско някога,когато беше млад и привлекателен!После се превърна във възрастен и надебелял чичко!Някои от песните му имат хубав текст и запомняща се мелодия,но за съжаление Васко не е вече това което беше!

    14:54 23.09.2026

  • 7 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Така беше,предадоха ме и тогава се изпотих за първи път,и така до ден днешен .

    15:05 23.09.2026

  • 8 вицове

    4 0 Отговор
    Веселин Маринов изпълнил концерт в памет на жервите от миналия му концерт.

    15:07 23.09.2026

  • 9 Лирик

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Може би":

    Камата си е кама.

    15:10 23.09.2026

  • 10 Тракиец от тракийска област

    0 0 Отговор
    Друго си е да склониш глава на мъжко рамо и да си говорите за казармата.

    15:39 23.09.2026

  • 11 Перо

    1 0 Отговор
    Да не е Цвъки?

    16:07 23.09.2026