Веселин Маринов проговори за най-тежкото предателство, което е преживявал

Веселин Маринов направи едно от най-личните си признания. Големият певец разкри, че само преди година е бил предаден от човек от най-близкия си приятелски кръг – удар, който по думите му е преживял изключително тежко. В „На кафе“ той сподели откровени признания и за любовта и браковете си, като категорично заяви, че четвърта жена в живота му няма да има.
На въпрос за жените в живота си Веселин Маринов отговори директно: „Аз три жени съм имал, имам трета, няма да имам повече.“
Изпълнителят обаче стана далеч по-емоционален, когато разговорът стигна до приятелството и предателството.
Според Веско Маринов лъжата може да се промъкне дори в любовните отношения, но има нещо, което приема много по-трудно.
„Случва се лъжата в човешките отношения, в любовта, но най-тежкото е предателството между мъжете“, призна той.
Оказва се, че зад тези думи стои съвсем конкретна и все още болезнена история. Маринов разкри, че допуска много малко хора до най-близкия си приятелски кръг. Именно един от тях обаче го разочаровал тежко преди около година.
„Аз имам трима-петима приятели, които са ми най-близките хора. Така преди година единият от тях ме предаде и така го преживях много трудно, много тежко“, сподели певецът. Но не разкри кой е човекът, нито какво точно се е случило между тях, но от думите му стана ясно, че случилото се е оставило сериозна следа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И на кой
Коментиран от #3
14:01 23.09.2026
2 Никога не бих ситразказал историята
Тая смешна Патрашкова не се поглежда в огледалото и ония непреуспялия оперен певе с омазнените коси и протритите дрехи, имат си и гей и Ждужди, обаче връо е Гала. Стара чанта с нов цип!
Мани, мани!
14:15 23.09.2026
3 Брата
До коментар #1 от "И на кой":И аз съм на същото мнение!!!😃
14:17 23.09.2026
4 Може би
Коментиран от #9
14:19 23.09.2026
5 Дали пак
14:43 23.09.2026
6 Роза
14:54 23.09.2026
7 ШЕФА
15:05 23.09.2026
8 вицове
15:07 23.09.2026
9 Лирик
До коментар #4 от "Може би":Камата си е кама.
15:10 23.09.2026
10 Тракиец от тракийска област
15:39 23.09.2026
11 Перо
16:07 23.09.2026