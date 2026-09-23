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Лайънъл Ричи отново влезе в болница заради сърдечни проблеми

Лайънъл Ричи отново влезе в болница заради сърдечни проблеми

23 Септември, 2026 12:31 428 3

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  • хоспитализация-
  • болница-
  • здравословни проблеми-
  • сърдечни заболявания

Това е поредната хоспитализация за звездата, която поднови концертите си

Лайънъл Ричи отново влезе в болница заради сърдечни проблеми - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Музикалната легенда Лайънъл Ричи отново е приет в болница заради проблем със сърцето, само няколко седмици след предишната си хоспитализация. 77-годишният изпълнител е преминал процедура за лечение на предсърдно мъждене, потвърди негов представител.

„Лайънъл претърпя стандартна процедура за лечение на предсърдно мъждене. Лекарят каза, че всичко е минало перфектно. Той се чувства отлично, но ще си вземе известно време почивка и скоро ще се върне на сцената“, гласи изявлението на екипа му.

Според американски медии Ричи е подложен на минимално инвазивна аблация, използвана за коригиране на нарушенията в електрическите сигнали на сърцето. Предсърдното мъждене е вид аритмия, при която сърдечният ритъм е неравномерен и понякога ускорен.

Това е поредният здравословен проблем за изпълнителя на „Hello“ и „All Night Long“ през последните месеци. В края на август той беше приет в болница след концерт в Сейнт Луис, а през юни прекрати преждевременно свое шоу в Сейнт Пол, след като почувства замайване и неразположение.

Заради възстановяването му са засегнати следващите три концерта от съвместното турне „Sing a Song All Night Long“ с Earth, Wind & Fire. Те бяха насрочени за 26 септември в Сан Франциско, 30 септември в Чикаго и 2 октомври в Кълъмбъс, Охайо. Залата United Center вече отбелязва концерта в Чикаго като отложен и посочва, че нова дата ще бъде обявена допълнително.

Засега шестте концерта от резиденцията на Лайнъл Ричи „King of Hearts“ в Лас Вегас остават в графика му. Първото шоу е планирано за 14 октомври, което оставя на звездата около три седмици за възстановяване преди очакваното му завръщане на сцената.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оная с Косата

    0 1 Отговор
    То и Доли Партън започна така да отменя концерти заради здравословното си състояние и стана тя каквато стана.

    12:36 23.09.2026

  • 3 Да внимават

    0 0 Отговор
    И да го опазят жив и здрав.
    Младок е още, че да ни напуска.

    13:32 23.09.2026