Лайънъл Ричи отново влезе в болница заради сърдечни проблеми

Музикалната легенда Лайънъл Ричи отново е приет в болница заради проблем със сърцето, само няколко седмици след предишната си хоспитализация. 77-годишният изпълнител е преминал процедура за лечение на предсърдно мъждене, потвърди негов представител.
„Лайънъл претърпя стандартна процедура за лечение на предсърдно мъждене. Лекарят каза, че всичко е минало перфектно. Той се чувства отлично, но ще си вземе известно време почивка и скоро ще се върне на сцената“, гласи изявлението на екипа му.
Според американски медии Ричи е подложен на минимално инвазивна аблация, използвана за коригиране на нарушенията в електрическите сигнали на сърцето. Предсърдното мъждене е вид аритмия, при която сърдечният ритъм е неравномерен и понякога ускорен.
Това е поредният здравословен проблем за изпълнителя на „Hello“ и „All Night Long“ през последните месеци. В края на август той беше приет в болница след концерт в Сейнт Луис, а през юни прекрати преждевременно свое шоу в Сейнт Пол, след като почувства замайване и неразположение.
Заради възстановяването му са засегнати следващите три концерта от съвместното турне „Sing a Song All Night Long“ с Earth, Wind & Fire. Те бяха насрочени за 26 септември в Сан Франциско, 30 септември в Чикаго и 2 октомври в Кълъмбъс, Охайо. Залата United Center вече отбелязва концерта в Чикаго като отложен и посочва, че нова дата ще бъде обявена допълнително.
Засега шестте концерта от резиденцията на Лайнъл Ричи „King of Hearts“ в Лас Вегас остават в графика му. Първото шоу е планирано за 14 октомври, което оставя на звездата около три седмици за възстановяване преди очакваното му завръщане на сцената.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Оная с Косата
12:36 23.09.2026
3 Да внимават
Младок е още, че да ни напуска.
13:32 23.09.2026