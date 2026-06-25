Актрисата Ейми Адамс спасила живота на намушкан във врата мъж

Ейми Адамс разказа за драматичен инцидент от миналото, при който е помогнала на тежко ранен мъж, намушкан във врата.

51-годишната актриса говори за случая в епизод на подкаста Smartless с водещи Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет. По думите ѝ инцидентът се е случил преди години в Санта Моника, Калифорния, когато тя била на плаж със съпруга си Дарън Льо Гало и баща си.

Адамс разказва, че тримата излизали от любим ресторант, когато чули викове и видели мъж, покрит с кръв. Хора около него крещели, че той умира, а съпругът ѝ веднага забелязал, че става дума за сериозно кървене.

„Беше намушкан във врата. Кървеше, а приятелите му бяха в паника“, спомня си актрисата.

Адамс и баща ѝ реагирали незабавно. Тя намерила кърпи, с които баща ѝ започнал да притиска раната, за да ограничи кръвозагубата. По думите ѝ нападението вече било извършено, когато двамата се озовали на мястото.

Актрисата признава, че и до днес се изненадва от собственото си спокойствие в този момент. Тя се опитвала да накара ранения мъж да диша дълбоко и да не се движи, за да не се ускори кървенето. Холивудската звезда отдава реакцията си на наученото от ролята си на медицинска сестра в сериала „Dr. Vegas“ от 2004 г.

„Казвах му да успокои пулса си, да поеме дълбоко въздух. Бях напълно съсредоточена. Обяснявах му, че колкото повече се съпротивлява, толкова по-бързо ще губи кръв“, разказва Адамс.

Почти година по-късно актрисата получила неочакван отговор за съдбата на мъжа. Докато била в ресторант, към нея се приближил непознат и споменал историята за мъж, намушкан във врата, на когото тя и баща ѝ помогнали. Едва след няколко секунди Ейми Адамс осъзнала, че пред нея стои именно пострадалият.

„Казах си: „О, Боже, това си ти“. Той беше много развълнуван и беше със сина си. Беше невероятен момент“, споделя актрисата.

Разказът ѝ идва на фона на новата ѝ телевизионна роля в минисериала Cape Fear на Apple TV+. В продукцията Адамс си партнира с Патрик Уилсън и Хавиер Бардем.

Сюжетът проследява семейство адвокати, чийто живот е поставен под заплаха от наскоро освободен затворник, убеден, че те са виновни за присъдата, изпратила го зад решетките за 17 години.

Минисериалът е нов прочит на познатата история, екранизирана през 1962 г. с Грегъри Пек и Робърт Мичъм, а по-късно и през 1991 г. от Мартин Скорсезе с Робърт Де Ниро и Ник Нолти.