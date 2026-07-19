Мълния уби 97 черноноси овце в Алпите

Мълния уби 97 валийски черноноси овце по време на силна нощна буря в Швейцарските Алпи. Близо 80 други животни от стадото са оцелели при трагичния инцидент, станал в нощта срещу петък на високопланинското пасище Егерхорн в долината Бинтал, кантон Вале.

По данни на швейцарската информационна агенция Keystone-SDA животните са били събрани плътно едно до друго в оградено пространство, когато мълнията е поразила стадото. Информацията беше потвърдена от един от засегнатите животновъди, след като за случая първи съобщи регионалният портал Pomona.

Загиналите овце са били част от стадо от около 180 животни, което означава, че при удара е унищожена повече от половината от него. Труповете на почти 100-те овце са били извозени от труднодостъпната планинска местност с хеликоптер през петъчния ден.

Пасището се намира в района на 2503-метровия връх Егерхорн, южно от река Рона. По време на инцидента над значителна част от Швейцария са преминавали тежки гръмотевични бури след продължителен период на горещо време. Метеорологичната служба SRF Meteo е регистрирала около 26 000 мълнии само в рамките на няколко часа до четвъртък вечерта.

Овцевъдът Килиан Шнидриг обясни, че стадото е било събрано в нощно заграждение, за да бъде защитено от големи хищници. По думите му преди няколко години подобна практика не е била необходима, но опасността от нападения принуждава фермерите да държат животните на едно място през нощта. Именно близостта между овцете вероятно е допринесла за изключително големия брой жертви.

Трагедията предизвика силен отзвук сред животновъдите в кантона Вале. Валийската черноноса овца е местна швейцарска порода, разпознаваема по гъстата бяла вълна, черните участъци около носа, очите и копитата и характерните спираловидни рога. Породата е смятана за част от живото културно наследство на региона.

Освен за вълна и месо, черноносите овце имат важна роля за поддържането на алпийския ландшафт. Те пасат по стръмни и труднодостъпни склонове, като ограничават обрастването на високопланинските ливади. Според местни медии загубата на половината стадо може да върне засегнатите стопанства години назад.

Подобен инцидент е регистриран в кантон Вале и през 2014 г. Тогава мълния поразява стадо от 70 черноврати кози над Росвалд, като убива 22 от животните.