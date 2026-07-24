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Сам в планината без телефон: 5 стъпки за оцеляване при тежък инцидент

Сам в планината без телефон: 5 стъпки за оцеляване при тежък инцидент

24 Юли, 2026 15:13 913 24

  • планина-
  • оцеляване-
  • инцидент-
  • без телефон-
  • първа помощ-
  • планинска спасителна служба

Какво да правите, ако сте пострадали сериозно високо в нищото и нямате връзка с цивилизацията?

Сам в планината без телефон: 5 стъпки за оцеляване при тежък инцидент - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Самотното планинарство носи несравнимо усещане за свобода, но крие и огромни рискове. Когато сте сами на поход високо в планината, нямате обхват или батерията на телефона е паднала, а сериозна травма Ви пречи да продължите, ситуацията става критична. В такива моменти паниката е най-големият враг, а правилната стратегия определя границата между живота и смъртта.

Експертите от Планинската спасителна служба (ПСС) и международните организации за оцеляване в дивата природа съветват да следвате няколко ясни и последователни стъпки, за да увеличите максимално шансовете си за спасение.

1. Спрете паниката и оценете травмите (Първа помощ)

Първата и най-важна стъпка е незабавното спиране на всякакво движение. Седнете на безопасно място и поемете дълбоко въздух. Оценете хладнокръвно физическото си състояние. Ако имате силно кървене, притиснете раната или направете импровизирана превръзка с дреха. При съмнение за счупване на крайник, опитайте да го обездвижите с подръчни материали (клони, щеки), преди да предприемете каквото и да е друго.

2. Намерете или изградете подслон незабавно

Високо в планината метеорологичните условия се променят за минути, а хипотермията е реален риск дори през лятото. Според наръчниците за оцеляване на Червения кръст, запазването на телесната топлина е основен приоритет. Ако не можете да се движите, намерете естествена защита – голяма скала, клек или пещера. Използвайте раницата си или клони, за да се изолирате от студената земя. Облечете всички налични дрехи, преди да е станало твърде студено.

3. Подавайте международни сигнали за помощ

След като сте защитени от стихиите, започнете да сигнализирате за местоположението си. Тъй като нямате телефон, разчитайте на звукови и визуални знаци. Международният сигнал за помощ в планината се състои от 6 звукови или светлинни сигнала в рамките на една минута (през приблизително 10 секунди), последвани от една минута пауза. Използвайте свирка (повечето модерни планинарски раници имат вградена такава на катарамата на гърдите) или фенерче/челник. Отговорът от спасителите е 3 сигнала в минута.

4. Останете на място, ако сте оставили ясен план

Ако преди да тръгнете сте спазили златното правило на планинаря и сте уведомили близки или хижари за точния си маршрут и очакваното време на връщане, останете на място. Спасителните екипи ще започнат търсенето по посочения от Вас премислен маршрут. Местенето с тежка травма само ще влоши състоянието Ви и ще затрудни локализирането Ви от планинските спасители.

5. Действайте рационално при крайна нужда от придвижване

Ако никой не знае къде сте и оставането на място означава сигурна смърт, трябва да планирате минимално и безопасно придвижване. Движете се само през светлата част на деня. Според съветите за безопасност на платформата "Планини и хора", най-разумно е да следвате релефа надолу към водоизточник (поток или река). Водните течения почти винаги водят към ниските части на планината, където има пътеки, хижи или населени места. Маркирайте пътя си с парчета плат или подредени камъни (турси), в случай че спасителите тръгнат по следите Ви.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    6 0 Отговор
    6 та стъпка
    Не ходете като гламави по горите и чукарите , ходете си до кварталното "Аванти" за бира и до "Билкова" да се видите с приятели на питие ...

    15:22 24.07.2026

  • 5 Вене. лин. ооо

    2 5 Отговор
    Кое ще из. до.иш по лесно?
    Ко. за или пр . ъ.ч?

    15:22 24.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 След статията за харема, рибата и т.н.

    3 5 Отговор
    е време Венелина да ни научи да оцеляваме без телефон в планината. Направо жена мечта. Дано не е много разхлабена само, че ще трябва да я дъня само в гз

    Коментиран от #11

    15:25 24.07.2026

  • 8 Един съвет

    7 1 Отговор
    Направете си застраховка. Никой не е длъжен да тича подире ви в планините понеже нямате грам мозък. Тези които работят и плащат данъци, не ги плащат за да се мотаете в планината ни да впрягате държавния ресурс да ви издирва с дронове и хеликоптери. И още 300 будали пеша да ви търсят. Когато предприемате такива авантюри, уверете се че сте създали достатъчен финансов фонд, който да изплати издирването на безмозъчната ви глава. А най-добре, такива авантюри в чужбина. Там като ви намерят, такъв ремонт ще ви теглят горе в планината че поне за 10 години няма да помислите да погледнете към никакви възвишения. И без лоши чувства, умната в планината, за да нямате разправии. И най-важното в чужбина, тук ако се загубите вредите на държавата, а в други страни, правите едно добро на света.

    15:27 24.07.2026

  • 9 Топ съвет от Венито (тя знае най-добре)

    4 5 Отговор
    "Използвайте свирка"

    Коментиран от #14

    15:27 24.07.2026

  • 10 Без име

    4 5 Отговор
    Венелинке, ако имаш счупен крак, си забравила да пишеш как да се предвижош до заслон или да си направиш такъв.

    Коментиран от #12

    15:28 24.07.2026

  • 11 Учуден

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "След статията за харема, рибата и т.н.":

    Тя и майка ти така, учудвам се как е хванала през диференциалното предаване.

    Коментиран от #15

    15:28 24.07.2026

  • 12 При счупен крак

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Без име":

    Вземаш един камък, и се праскаш в главата, да се отърве от теб Земята.

    Коментиран от #18

    15:29 24.07.2026

  • 13 народна приказка

    4 0 Отговор
    стъпка 6
    Това беше статия от ИИ как да оцеляваме в планината. Забравете всичко прочетено и повикайте неволята. Докато я чакате ще ви хрумне какво да направите, ако не дойде.

    15:29 24.07.2026

  • 14 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Топ съвет от Венито (тя знае най-добре)":

    Ха ха ха 😂🥳

    15:35 24.07.2026

  • 15 Баща ми го е отработил

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Учуден":

    на майка ти първо

    15:36 24.07.2026

  • 16 За по сигурно

    1 0 Отговор
    да се ходи на море.

    Коментиран от #19

    15:59 24.07.2026

  • 17 Правила !

    2 0 Отговор
    1. Не Допускай ! Инцидент !
    2. Виж Правило № 1

    16:08 24.07.2026

  • 18 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "При счупен крак":

    Като гледам, си праскан с камък по главата и споделяш личен опит.

    16:09 24.07.2026

  • 19 Ами Как Стои Въпроса ?

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "За по сигурно":

    С Удавянето ?

    Коментиран от #23

    16:09 24.07.2026

  • 20 Научи се Да Ходиш !

    1 0 Отговор
    -- -- -- !

    16:14 24.07.2026

  • 21 Без телефон 😲😱😩😫

    0 1 Отговор
    Никой никъде не може да оцелее без телефон!!!😰

    16:18 24.07.2026

  • 22 Картаген

    0 0 Отговор
    Извинете,но изразът ,, високо в нищото " е продукт на човек,който е виждал планината само от Виенското колело.
    Планините и Природата са Велико нещо и оставете професионалисти от ПСС да говорят по темата.
    Иначе приличате на тийнейджър,който обяснява на възрастните как се е живяло през социализма.

    16:19 24.07.2026

  • 23 Калоян

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами Как Стои Въпроса ?":

    ,,Проблемът с удавянето е проблем на самият давещ се"-английска поговорка.

    16:22 24.07.2026

  • 24 И наблюдавате мъха.

    1 0 Отговор
    Зеленото успокоява.

    16:25 24.07.2026