Сам в планината без телефон: 5 стъпки за оцеляване при тежък инцидент

Самотното планинарство носи несравнимо усещане за свобода, но крие и огромни рискове. Когато сте сами на поход високо в планината, нямате обхват или батерията на телефона е паднала, а сериозна травма Ви пречи да продължите, ситуацията става критична. В такива моменти паниката е най-големият враг, а правилната стратегия определя границата между живота и смъртта.

Експертите от Планинската спасителна служба (ПСС) и международните организации за оцеляване в дивата природа съветват да следвате няколко ясни и последователни стъпки, за да увеличите максимално шансовете си за спасение.

1. Спрете паниката и оценете травмите (Първа помощ)

Първата и най-важна стъпка е незабавното спиране на всякакво движение. Седнете на безопасно място и поемете дълбоко въздух. Оценете хладнокръвно физическото си състояние. Ако имате силно кървене, притиснете раната или направете импровизирана превръзка с дреха. При съмнение за счупване на крайник, опитайте да го обездвижите с подръчни материали (клони, щеки), преди да предприемете каквото и да е друго.

2. Намерете или изградете подслон незабавно

Високо в планината метеорологичните условия се променят за минути, а хипотермията е реален риск дори през лятото. Според наръчниците за оцеляване на Червения кръст, запазването на телесната топлина е основен приоритет. Ако не можете да се движите, намерете естествена защита – голяма скала, клек или пещера. Използвайте раницата си или клони, за да се изолирате от студената земя. Облечете всички налични дрехи, преди да е станало твърде студено.

3. Подавайте международни сигнали за помощ

След като сте защитени от стихиите, започнете да сигнализирате за местоположението си. Тъй като нямате телефон, разчитайте на звукови и визуални знаци. Международният сигнал за помощ в планината се състои от 6 звукови или светлинни сигнала в рамките на една минута (през приблизително 10 секунди), последвани от една минута пауза. Използвайте свирка (повечето модерни планинарски раници имат вградена такава на катарамата на гърдите) или фенерче/челник. Отговорът от спасителите е 3 сигнала в минута.

4. Останете на място, ако сте оставили ясен план

Ако преди да тръгнете сте спазили златното правило на планинаря и сте уведомили близки или хижари за точния си маршрут и очакваното време на връщане, останете на място. Спасителните екипи ще започнат търсенето по посочения от Вас премислен маршрут. Местенето с тежка травма само ще влоши състоянието Ви и ще затрудни локализирането Ви от планинските спасители.

5. Действайте рационално при крайна нужда от придвижване

Ако никой не знае къде сте и оставането на място означава сигурна смърт, трябва да планирате минимално и безопасно придвижване. Движете се само през светлата част на деня. Според съветите за безопасност на платформата "Планини и хора", най-разумно е да следвате релефа надолу към водоизточник (поток или река). Водните течения почти винаги водят към ниските части на планината, където има пътеки, хижи или населени места. Маркирайте пътя си с парчета плат или подредени камъни (турси), в случай че спасителите тръгнат по следите Ви.