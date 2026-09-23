Германия отхвърли призива на Тръмп за излизане от Международния наказателен съд

Германия няма да последва призива на американския президент Доналд Тръмп държавите членки да напуснат Международния наказателен съд (МНС). Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА, предава News.bg.

„Разбира се, ние няма да направим това“, каза Вадефул и определи съда като „важна институция“.

По време на речта си пред Общото събрание на ООН във вторник Тръмп призова всички държави, които членуват в МНС, да се оттеглят незабавно. Американският президент нарече институцията „излязла извън контрол“ и заяви, че САЩ не приемат юрисдикцията ѝ.

Вадефул заяви, че не разбира напълно американския призив и определи отношението към МНС като една от областите, в които има съществени различия между Германия и администрацията на Тръмп.

Според германския министър съдът е част от международната система, основана на правила, както и от принципите на разделението на властите и върховенството на закона. Затова, по думите му, Германия ще продължи да подкрепя МНС.

Съдът в Хага е под засилен натиск от Вашингтон, особено след издадената заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с войната в Газа. САЩ не са страна по Римския статут и през последните месеци предприеха санкционни мерки срещу представители на МНС.

МНС разглежда най-тежките международни престъпления, включително геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Съдът има 125 държави членки. Сред държавите извън системата му са САЩ, Израел и Русия.