Новини
Любопитно »
Пацо от "Биг Брадър" и Ваня Близалката станаха кандидат-президентска двойка

Пацо от "Биг Брадър" и Ваня Близалката станаха кандидат-президентска двойка

23 Септември, 2026 14:31 1 844 27

  • ваня великова-
  • ваня близалката-
  • пацо-
  • биг брадър-
  • кандидат-президент-
  • избори

Поп фолк певицата е кандидат за президент, а риалити героят ще ѝ бъде вице

Пацо от "Биг Брадър" и Ваня Близалката станаха кандидат-президентска двойка - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Колоритната чалга певицата Ваня Великова и една от емблемите на "Биг Брадър“ - бившият футболист Панайот Кючуков-Пацо са една от кандидат-президентските двойки на предстоящите избори на 25 октомври.

Данните на Централната избирателна комисия показват, че инициативен комитет е регистриран за издигането на Иванка Великова Цветанова-Петкова като независим кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков като независим кандидат за вицепрезидент. Инициативният комитет е представляван от Тодор Стойчев Тодоров.

Днес, 23 септември, предстои и жребият, който ще определи номерата на кандидатите в бюлетината за президентския вот. Освен номерата в бюлетината ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания, припомня plovdiv24.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    33 1 Отговор
    Да не би да са изместили деня на шегата?

    14:34 23.09.2026

  • 2 честен ционист

    14 4 Отговор
    Ганчо много сгреши като навремето не избра Бат Митьо пищова за президент. Днес с Бай Дончо щяха да са страшен тандем, като през добрите стари времена на приключения с миските.

    14:34 23.09.2026

  • 3 Ах...!

    25 0 Отговор
    Жена, която да те уплаши...
    Буквално!

    14:34 23.09.2026

  • 4 Кина

    19 3 Отговор
    Дааа а Лили Иванова освен че е българския шотлански боец е и бивш негър..!

    14:36 23.09.2026

  • 5 Има ни пак

    15 3 Отговор
    Със сигурност тия двамата ще получат повече гласове от много други кандидати, които не знаят къде се намират и правят изборите абсолютен резил.

    14:36 23.09.2026

  • 6 в кратце

    1 6 Отговор
    Иванка Великова Цветанова-Петкова, като независима кандидатка за президентка

    14:37 23.09.2026

  • 7 кастроли

    7 0 Отговор
    Моята сладка ,чернокоса душка също ми е близалка. Като излезе от банята.

    14:40 23.09.2026

  • 8 Селяндури и

    17 0 Отговор
    Дегенерати

    14:41 23.09.2026

  • 9 Така е

    15 1 Отговор
    в чалга-държавата!

    14:42 23.09.2026

  • 10 Стенли

    11 1 Отговор
    Чакайте ,а кво стана с ,Луна ,бнсли имаше такава кампания Луна президент , а мен лично най ме кефи онзи образ , с тръниния венец от партия истината и само истината😁, гостува , в предаването още от деня за парламентарните избори и направи водещата разногледа😁

    14:45 23.09.2026

  • 11 абе,

    20 0 Отговор
    Като се зададат избори и разпускат Карлуково.Информирайте ни ако и Йоло Денев се е кандтирал защото той не пропуска маскарад.

    14:52 23.09.2026

  • 12 смешна държавица

    8 1 Отговор
    и за тез 26 кандидат-президентските двойки сбрани от някъде си
    радевите ще им платят макар да се знае че почти никой няма да гласува за тях
    казаха че масрафа е 170 милиона за тоз цирк

    15:04 23.09.2026

  • 13 Петя

    9 1 Отговор
    Като не вземат определен процент-да връщат парите в двоен размен всички и да нямат право на други опити,така няма да се дават пари за обречени реклами на глупаци,дегенерати и луди.Нашите пари.Няма да изглеждаме глупаво пред света.И само с висше образование и много трудов стаж и платени много данъци.Даже сами да се финансират а ако преминат процента-тогава да получават средства..........

    15:05 23.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Петя

    5 1 Отговор
    Като не вземат определен процент-да връщат парите в двоен размен всички и да нямат право на други опити,така няма да се дават пари за обречени реклами на глупаци,дегенерати и луди.Нашите пари.Няма да изглеждаме глупаво пред света.И само с висше образование и много трудов стаж и платени много данъци.Даже сами да се финансират а ако преминат процента-тогава да получават средства..........

    15:11 23.09.2026

  • 16 Селянина с колелото

    13 0 Отговор
    Още едно доказателство че у нас дълго чаканата демокрацията мутира до анархия в най-грубия си вид. Тези двамата в една нормална държава щяха да ровят в кофите за боклук за да хапнат нещо.

    15:14 23.09.2026

  • 17 Хаха

    2 0 Отговор
    Пецата не става за президент, но пак е по добре от оня дето работи за долари в Англия и мълчи за педофилите

    15:22 23.09.2026

  • 18 Спиро

    6 0 Отговор
    Май предпочитам тези двамата вместо онези манекени, подкрепени от ПП/ДБ..

    15:24 23.09.2026

  • 19 Ъъъ

    3 0 Отговор
    Ами... Какво да кажем? Пацо пътува с автобуса до София и иде банички по бемзиностациите, което вероятно означава, че финансовото му състояние не е цветущо... Ако закачат нещичко покрай тези избори, все ще е файдица.

    15:24 23.09.2026

  • 20 подиграват се с демокрацията

    3 2 Отговор
    Когато комунистите правят избори, винаги има политическо Freak show.
    Преди бяха Митьо Пиищова и Луна, сега са тези.

    15:25 23.09.2026

  • 21 Бай онзи

    3 0 Отговор
    Това някаква тъпа шега ли е? Първи април е след 6 месеца.

    15:26 23.09.2026

  • 22 Венци Чикагото

    1 0 Отговор
    По обществената телевизия, дебатите по външна политика, макро икономика, европейски политики и образование, ще бъдат интересни.

    15:29 23.09.2026

  • 23 Юрист

    2 0 Отговор
    Прибрали са 20 000 евро

    15:38 23.09.2026

  • 24 Програмист

    4 1 Отговор
    Пак са по добре от гюрлата

    15:39 23.09.2026

  • 25 Има ли още хора които

    0 0 Отговор
    Се съмнява че не догонихме американци?И Кание Уест се гласеше за кандидат президент 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:51 23.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.