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Ивайла и Божидара Бакалови напуснаха „Фермата 10“ заради здравословен проблем (ВИДЕО)

Ивайла и Божидара Бакалови напуснаха „Фермата 10“ заради здравословен проблем (ВИДЕО)

26 Септември, 2026 09:42 943 16

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Близначките си тръгнаха по собствено желание и отправиха важен апел на сбогуване

Ивайла и Божидара Бакалови напуснаха „Фермата 10“ заради здравословен проблем (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Неочакван обрат във „Фермата 10: Кръвта вода не става“. Близначките Ивайла и Божидара Бакалови напуснаха риалити предаването по собствено желание само дни след като спечелиха един от най-оспорваните елиминационни дуели от началото на сезона.

Причината за решението е свързана със здравословното състояние на Ивайла Бакалова. Според публикации моделът и бивша „Мис България“ е изпитвала силни болки след извънредна операция, но първоначално е опитала да продължи участието си въпреки дискомфорта. В крайна сметка сестрите са решили да прекратят престоя си във „Фермата“.

Напускането им идва в силен момент от играта. Само няколко дни по-рано Ивайла и Божидара Бакалови се изправиха срещу Мая и Бисер Данови на Арената. След поредица от физически изпитания именно познанията на близначките за България се оказаха решаващи и им донесоха победата.

Участието им обаче не мина без напрежение. Преди решаващия дуел между Ивайла и Божидара избухна сериозен конфликт, след като Божидара се почувства пренебрегната от решение на сестра си. Ивайла призна през сълзи, че е постъпила неправилно, защото не се е допитала до нея. Двете успяха да оставят разногласията зад гърба си и впоследствие излязоха като победители от Арената.

Близначките имаха шанс и да се борят за управлението на стопанството, но не получиха достатъчно подкрепа от останалите фермери. За началници бяха предпочетени бившият футболист Светослав Бърканичков и синът му Джулиан.

Ивайла и Божидара Бакалови си тръгнаха с благодарност за преживяното и за новите познанства. А решението им предизвика още един обрат: на тяхно място във „Фермата 10“ се завръщат именно Мая и Бисер Данови, които близначките отстраниха в последния си дуел.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 в кратце

    5 1 Отговор
    Кръвта вода не става,защото си изтича на превръзката. А водата е в чешмата.

    09:45 26.09.2026

  • 3 глоги

    0 1 Отговор
    моделКАТА и бивша „Мис България“

    09:48 26.09.2026

  • 4 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Твърде обилна лютеница?

    09:50 26.09.2026

  • 5 още отначало си личеше

    1 0 Отговор
    Бакалова беше много жълта през цялото време.Друго е според мен но не го признават.

    09:50 26.09.2026

  • 6 Напуснали

    6 0 Отговор
    Пуснали буби на всички и "напуснали"

    09:54 26.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами

    2 1 Отговор
    На едната са и потрошилиФут ката, а не другата са ипоцепилиПитката!

    09:56 26.09.2026

  • 10 Гост

    0 1 Отговор
    Язък, заради тях го гледах..., дано се възстановят по бързо...

    10:06 26.09.2026

  • 11 Хари путър

    2 0 Отговор
    Дано се излекуват че са мн зле.ТВ да не гиизмъчват в други формати

    10:25 26.09.2026

  • 12 Грозев е еничарин

    0 0 Отговор
    Ясно е защо са го напуснали - абстиненция,повръщане,припадъци,не могат да станат от леглото.Няма материал.

    10:34 26.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.