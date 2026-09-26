Ивайла и Божидара Бакалови напуснаха „Фермата 10“ заради здравословен проблем (ВИДЕО)

Неочакван обрат във „Фермата 10: Кръвта вода не става“. Близначките Ивайла и Божидара Бакалови напуснаха риалити предаването по собствено желание само дни след като спечелиха един от най-оспорваните елиминационни дуели от началото на сезона.
Причината за решението е свързана със здравословното състояние на Ивайла Бакалова. Според публикации моделът и бивша „Мис България“ е изпитвала силни болки след извънредна операция, но първоначално е опитала да продължи участието си въпреки дискомфорта. В крайна сметка сестрите са решили да прекратят престоя си във „Фермата“.
Напускането им идва в силен момент от играта. Само няколко дни по-рано Ивайла и Божидара Бакалови се изправиха срещу Мая и Бисер Данови на Арената. След поредица от физически изпитания именно познанията на близначките за България се оказаха решаващи и им донесоха победата.
Участието им обаче не мина без напрежение. Преди решаващия дуел между Ивайла и Божидара избухна сериозен конфликт, след като Божидара се почувства пренебрегната от решение на сестра си. Ивайла призна през сълзи, че е постъпила неправилно, защото не се е допитала до нея. Двете успяха да оставят разногласията зад гърба си и впоследствие излязоха като победители от Арената.
Близначките имаха шанс и да се борят за управлението на стопанството, но не получиха достатъчно подкрепа от останалите фермери. За началници бяха предпочетени бившият футболист Светослав Бърканичков и синът му Джулиан.
Ивайла и Божидара Бакалови си тръгнаха с благодарност за преживяното и за новите познанства. А решението им предизвика още един обрат: на тяхно място във „Фермата 10“ се завръщат именно Мая и Бисер Данови, които близначките отстраниха в последния си дуел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 в кратце
09:45 26.09.2026
3 глоги
09:48 26.09.2026
4 Ко речи?
09:50 26.09.2026
5 още отначало си личеше
09:50 26.09.2026
6 Напуснали
09:54 26.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами
09:56 26.09.2026
10 Гост
10:06 26.09.2026
11 Хари путър
10:25 26.09.2026
12 Грозев е еничарин
10:34 26.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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