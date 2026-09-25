Джони Деп се завърна в Холивуд с "пиянски" трилър редом до Пенелопе Крус (ВИДЕО)

Lionsgate представи първия трейлър на трилъра „Day Drinker“, който събира на екран Джони Деп, Пенелопе Крус и Маделин Клайн. Филмът на режисьора Марк Уеб ще излезе по кината на 26 март 2027 г.

Историята проследява барманка на частна яхта, изиграна от звездата от „Outer Banks“ Маделин Клайн. Животът ѝ се променя след срещата с мистериозен гост, в чиято роля влиза Джони Деп. Двамата неочаквано се оказват въвлечени в опасния свят на криминална фигура, изиграна от испанската актриса Пенелопе Крус.

В мрачния трейлър Джони Деп се появява с посивяла коса и загадъчна визия, докато поставя под съмнение каква всъщност е историята на героя му.

„Моята история? Може би това е история за отмъщение. Или може би за нещо по-лошо. Ами ако всичко това е история за призраци? Или може би съм просто поредният човек, който пие през деня“, казва персонажът му.

„Day Drinker“ е сред големите холивудски продукции, с които Джони Деп се завръща към американското студийно кино след широко отразявания съдебен процес срещу бившата му съпруга, актрисата Амбър Хърд, през 2022 г. Преди премиерата на трилъра актьорът ще се появи и в продукцията „Ebenezer“ на Paramount, която трябва да излезе през ноември 2026 г.

Филмът бележи и завръщането на носителката на „Оскар“ Пенелопе Крус към голяма холивудска студийна продукция след поредица от независими заглавия.

За Маделин Клайн „Day Drinker“ е първият голям проект след приключването на хитовия сериал на Netflix „Outer Banks“. Американската актриса придоби международна популярност с ролята на Сара Камерън, която изпълнява от старта на поредицата през 2020 г.

Режисьор на „Day Drinker“ е Марк Уеб, познат с „Невероятният Спайдър-мен“ и „500 мига от любовта“. Сред продуцентите на трилъра са Базил Иваник, Ерика Лий, Адам Колбренър, Зак Дийн и Нейтън Кахейн.