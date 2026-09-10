Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Първи любовни искри прехвърчаха във „Фермата“ (ВИДЕО)

Първи любовни искри прехвърчаха във „Фермата“ (ВИДЕО)

10 Септември, 2026 18:01 608 2

  • фермата-
  • двойка-
  • влюбени-
  • викторио-
  • симона

Викторио и Симона се харесали още на кастингите

Първи любовни искри прехвърчаха във „Фермата“ (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още от първия ден във „Фермата“ за всички е очевидно, че между Викторио и Симона прехвърчат искри. Двамата обаче упорито избягваха да говорят за чувствата си, притиснати от постоянните подмятания на на останалите играчи и най-вече на близките им - майката на Симона и вуйчото на Викторио.

Оказа се обаче, че младите няма как да потискат симпатиите си дълго. Викторио най-сетне направи първата крачка и седна със Симона край огъня, за да си кажат откровено какво изпитват един към друг.

Разговорът започна със спомени за миналите им връзки - проваления годеж на Викторио и разбиотото сърце на Симона, но бързо стигна до настоящето. Младият мъж призна, че когато е бил избран за първи дуелист във „Фермата“ си е обещал, че ако остане в стопанството, ще говори със Симона. Той откровено ѝ каза, че има чувства към нея от деня, в който я е видял. На свой ред, дори и срамежливата Симона също призна, че го е потърсила в интернет и дори е разглеждала Инстаграм профила му.

Двамата изясниха и най-важния въпрос - имат ли връзки навън. И Симона, и Викторио отрекоха да имат настоящи партньори и направиха важна крачка към сближаването си.

Викторио и Симона обаче не са единствените, които усещат близостта помежду им. Привличането им отдавна е обект на обсъждане от останалите във „Фермата“, а най-големите подстрекатели за развитие на взаимоотношенията им са близначките Бакалови, майката на Симона и вуйчото на Викторио, пише Марица.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оле мале

    4 0 Отговор
    със каква простотияя занимават ддбелите по цял ден

    това ли марче е най важната новина която успя да съчениш? мъко мисирска

    18:16 10.09.2026

  • 2 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Тия двамата няма начин да се засичат в библиотека или книжарница.Никакъв шанс.Но мишкуват яко в Инстаграм и търкат телефоните по цял ден.Чудно ми по какъв критерий ги избират такива на кастинга?Мой приятел също беше участник в един от сезоните но там нещата бяха ясни,но сега съм озадачен.

    18:25 10.09.2026