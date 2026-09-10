Първи любовни искри прехвърчаха във „Фермата“ (ВИДЕО)

Още от първия ден във „Фермата“ за всички е очевидно, че между Викторио и Симона прехвърчат искри. Двамата обаче упорито избягваха да говорят за чувствата си, притиснати от постоянните подмятания на на останалите играчи и най-вече на близките им - майката на Симона и вуйчото на Викторио.
Оказа се обаче, че младите няма как да потискат симпатиите си дълго. Викторио най-сетне направи първата крачка и седна със Симона край огъня, за да си кажат откровено какво изпитват един към друг.
Разговорът започна със спомени за миналите им връзки - проваления годеж на Викторио и разбиотото сърце на Симона, но бързо стигна до настоящето. Младият мъж призна, че когато е бил избран за първи дуелист във „Фермата“ си е обещал, че ако остане в стопанството, ще говори със Симона. Той откровено ѝ каза, че има чувства към нея от деня, в който я е видял. На свой ред, дори и срамежливата Симона също призна, че го е потърсила в интернет и дори е разглеждала Инстаграм профила му.
Двамата изясниха и най-важния въпрос - имат ли връзки навън. И Симона, и Викторио отрекоха да имат настоящи партньори и направиха важна крачка към сближаването си.
Викторио и Симона обаче не са единствените, които усещат близостта помежду им. Привличането им отдавна е обект на обсъждане от останалите във „Фермата“, а най-големите подстрекатели за развитие на взаимоотношенията им са близначките Бакалови, майката на Симона и вуйчото на Викторио, пише Марица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оле мале
това ли марче е най важната новина която успя да съчениш? мъко мисирска
18:16 10.09.2026
2 Сатана Z
18:25 10.09.2026