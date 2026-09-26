Съдят съоснователя на Revolut заради $20 млн. комисиона за суперяхта

Съоснователят на Revolut Ник Сторонски е изправен пред съдебен спор за 17,5 млн. евро комисиона след покупката на суперяхтата Nixie за около 350 млн. евро. Делото е заведено от брокерската компания Cecil Wright & Partners във Висшия съд в Лондон на 14 юли 2026 г. Сумата съответства на 5 процента от обявената стойност на сделката и е приблизително 20 млн. долара.

В центъра на спора е въпросът дали брокерът е бил „ефективната причина“ за покупката. Cecil Wright & Partners твърди, че е представила яхтата на екипа на Сторонски през юли 2025 г. и е участвала в началните разговори. Компанията настоява, че последвалата промяна на собственика не заличава ролята ѝ за стигането до сделката.

Сделка, променена от ареста на продавача

„Искът е без основание и ще бъде оспорен“, е заявил представител на семейния офис на Сторонски пред Financial Times.

Nixie е построена от германската корабостроителница Lürssen и е дълга около 102 метра. Яхтата разполага със стъклен инфинити басейн с прозрачно дъно, криокамера, спа зона и плажен клуб с площ близо 270 квадратни метра.

Първоначално плавателният съд е поръчан от канадския бизнесмен Патрик Довиги. По време на строителството той го продава на бразилския банкер Даниел Воркаро. Именно с Воркаро са свързани първоначалните преговори, в които според брокера е участвал екипът на Сторонски.

Тези разговори се провалят, след като Воркаро е арестуван през ноември 2025 г. в рамките на разследване за предполагаема измама. Според защитата на Сторонски след това собствеността върху яхтата се е върнала при Довиги, който е бил нейният първоначален поръчител.

Ролята на ChatGPT в защитата

Адвокатите на Сторонски твърдят, че той вече е знаел за връзката между Довиги и Nixie, след като открил информацията чрез търсене в ChatGPT, използващо публично достъпни данни. След провала на сделката с Воркаро той и екипът му потърсили самостоятелно представителите на Довиги и договорили отделна покупка, приключила през януари 2026 г.

Така защитата оспорва тезата, че брокерът е довел до финалната сделка. Според тази версия продавачът, преговорите и условията са били различни, а Cecil Wright & Partners не е участвала в окончателното споразумение.

Брокерската компания поддържа обратното: че именно първоначалното представяне на Nixie е поставило началото на процеса, довел до придобиването ѝ от Сторонски. Висшият съд в Лондон трябва да прецени коя от двете версии се подкрепя от доказателствата. Към 26 септември 2026 г. няма решение по делото, а публично не е посочена дата за окончателното му разглеждане.

Източници: Financial Times, Bloomberg, Sifted