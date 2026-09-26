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Съдят съоснователя на Revolut заради $20 млн. комисиона за суперяхта
  Тема: Икономика

Съдят съоснователя на Revolut заради $20 млн. комисиона за суперяхта

26 Септември, 2026 09:36, обновена 26 Септември, 2026 09:41 736 4

  • ник сторонски-
  • revolut-
  • nixie-
  • суперяхта-
  • съдебен спор

Cecil Wright твърди, че е довела купувача до Nixie, а защитата му настоява, че сделката е договорена независимо с предишния собственик.

Съдят съоснователя на Revolut заради $20 млн. комисиона за суперяхта - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съоснователят на Revolut Ник Сторонски е изправен пред съдебен спор за 17,5 млн. евро комисиона след покупката на суперяхтата Nixie за около 350 млн. евро. Делото е заведено от брокерската компания Cecil Wright & Partners във Висшия съд в Лондон на 14 юли 2026 г. Сумата съответства на 5 процента от обявената стойност на сделката и е приблизително 20 млн. долара.

В центъра на спора е въпросът дали брокерът е бил „ефективната причина“ за покупката. Cecil Wright & Partners твърди, че е представила яхтата на екипа на Сторонски през юли 2025 г. и е участвала в началните разговори. Компанията настоява, че последвалата промяна на собственика не заличава ролята ѝ за стигането до сделката.

„Искът е без основание и ще бъде оспорен“, е заявил представител на семейния офис на Сторонски пред Financial Times.

Сделка, променена от ареста на продавача

Nixie е построена от германската корабостроителница Lürssen и е дълга около 102 метра. Яхтата разполага със стъклен инфинити басейн с прозрачно дъно, криокамера, спа зона и плажен клуб с площ близо 270 квадратни метра.

Първоначално плавателният съд е поръчан от канадския бизнесмен Патрик Довиги. По време на строителството той го продава на бразилския банкер Даниел Воркаро. Именно с Воркаро са свързани първоначалните преговори, в които според брокера е участвал екипът на Сторонски.

Тези разговори се провалят, след като Воркаро е арестуван през ноември 2025 г. в рамките на разследване за предполагаема измама. Според защитата на Сторонски след това собствеността върху яхтата се е върнала при Довиги, който е бил нейният първоначален поръчител.

Ролята на ChatGPT в защитата

Адвокатите на Сторонски твърдят, че той вече е знаел за връзката между Довиги и Nixie, след като открил информацията чрез търсене в ChatGPT, използващо публично достъпни данни. След провала на сделката с Воркаро той и екипът му потърсили самостоятелно представителите на Довиги и договорили отделна покупка, приключила през януари 2026 г.

Така защитата оспорва тезата, че брокерът е довел до финалната сделка. Според тази версия продавачът, преговорите и условията са били различни, а Cecil Wright & Partners не е участвала в окончателното споразумение.

Брокерската компания поддържа обратното: че именно първоначалното представяне на Nixie е поставило началото на процеса, довел до придобиването ѝ от Сторонски. Висшият съд в Лондон трябва да прецени коя от двете версии се подкрепя от доказателствата. Към 26 септември 2026 г. няма решение по делото, а публично не е посочена дата за окончателното му разглеждане.

Източници: Financial Times, Bloomberg, Sifted


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 всички банкери

    1 0 Отговор
    са едни и същи, направят пари от такси и почват с луксозните покупки

    Коментиран от #3, #4

    09:47 26.09.2026

  • 3 А за какво

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "всички банкери":

    Да ги дават? За гладуващите деца в Африка ли? Същите после да идват в Европа.

    10:17 26.09.2026

  • 4 Revolut обаче няма такси

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "всички банкери":

    Познайте с чии пари е закупена !

    10:34 26.09.2026