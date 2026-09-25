Как тийнейджър да избере университет в чужбина

Изборът на университет в чужбина не започва с държавата, града или мястото в международна класация. За един тийнейджър по-важният въпрос е какво ще учи, как ще изглежда ежедневието му и дали семейството може да поеме целия разход за няколко години.

Най-практичният подход е първо да се изберат две или три възможни професионални направления, а след това да се сравнят конкретни програми. Един и същ предмет може да има различно съдържание в отделните университети. Затова трябва да се прочетат учебният план, задължителните дисциплини, възможностите за стаж и условията за завършване.

Първо се проверяват програмата и дипломата

Кандидатът трябва да провери дали висшето училище и избраната програма са официално акредитирани. Важно е и как дипломата се признава в България или в държавата, в която младият човек планира да работи. Европейската комисия предупреждава, че процедурите за признаване на квалификации не са еднакви навсякъде и понякога зависят от конкретната институция или професия.

При регулирани професии като медицина, архитектура, право и някои инженерни специалности трябва да се проверят допълнителни национални изисквания. Не е достатъчно университетът да предлага обучение на английски или да присъства в престижна класация.

Сметката включва много повече от таксата

Учебната такса е само един ред в бюджета. Към нея се добавят наем или общежитие, храна, транспорт, здравна застраховка, учебници, лаптоп, пътуване до България и първоначален депозит за жилище. Разликата между столичен и по-малък университетски град може да промени съществено общата сума.

Гражданите на Европейския съюз не могат да бъдат таксувани с по-високи учебни такси от местните студенти в друга държава от ЕС. Това не означава автоматично право на стипендия, заем или помощ за издръжка при същите условия. „Не може да ви бъде поискано да плащате по-високи такси за обучение“, посочва порталът на Европейския съюз „Вашата Европа“.

Затова семейството трябва да направи годишна, а не само месечна сметка и да остави резерв за непредвидени разходи. Полезно е още преди кандидатстването да се проверят университетските стипендии, националните програми и условията за студентска работа.

Сроковете могат да решат кандидатстването

Изискванията са различни за всяка програма. Възможни са диплома за средно образование, оценки по определени предмети, езиков сертификат, мотивационно писмо, препоръки, портфолио или приемен изпит. Част от документите се подготвят месеци по-рано, а някои езикови изпити имат ограничен брой дати.

За Великобритания заявленията за бакалавърски програми за прием през 2027 г. са отворени в системата UCAS от 12 май 2026 г. Крайният срок за равнопоставено разглеждане на повечето кандидатури е 13 януари 2027 г. в 18:00 часа британско време. За Оксфорд, Кеймбридж и повечето програми по медицина, стоматология и ветеринарна медицина срокът е 15 октомври 2026 г.

При държави извън ЕС трябва да се проверят отделно визата, правото на работа и финансовите доказателства. За британска студентска виза финансовото изискване е 1529 британски лири месечно за Лондон и 1171 лири месечно извън Лондон за до девет месеца, като средствата трябва да са били налични 28 последователни дни при условията на британските власти.

Практичен план преди подаването

Съставете кратък списък от шест до осем програми, разделени на амбициозни, реалистични и резервни варианти.

от шест до осем програми, разделени на амбициозни, реалистични и резервни варианти. Направете таблица с такси, разходи за живот, изисквания, срокове, език на обучение, общежития и възможности за стаж.

с такси, разходи за живот, изисквания, срокове, език на обучение, общежития и възможности за стаж. Проверете документите директно в официалната система на университета или в националната кандидатстудентска платформа.

директно в официалната система на университета или в националната кандидатстудентска платформа. Планирайте езиковия изпит и оставете време за повторно явяване, ако резултатът не достигне изисквания минимум.

и оставете време за повторно явяване, ако резултатът не достигне изисквания минимум. Проверете жилището преди пристигането. Не се превежда депозит по обява, която не може да бъде потвърдена от университета или надежден оператор.

преди пристигането. Не се превежда депозит по обява, която не може да бъде потвърдена от университета или надежден оператор. Попитайте за подкрепата при здравословни или специални образователни потребности още преди подаването на документите.

Една възможност е студентът да започне висшето си образование в България и по-късно да използва „Еразъм+“. Програмата предлага обучение и стажове в чужбина, а периодът на обучение се урежда предварително чрез договор за учебен план и признаване на кредитите. За студентска мобилност кандидатът обикновено се обръща към международния или „Еразъм+“ офис на своя университет.

Добре избраният университет не е непременно най-известният. Това е програмата, която съвпада с интересите и подготовката на ученика, може да бъде финансирана от семейството и води към диплома, призната там, където той иска да продължи професионалния си път.

Изложения и консултантска помощ

Кандидатите за обучение в чужбина могат да се срещнат с представители на университети и образователни консултанти в няколко български града в края на септември. Най-близкото по дата събитие е UniExpo София 2026 на 26 септември в Интер Експо Център, където програмата е от 10:00 до 18:00 часа. Следват Пловдив на 27 септември, от 11:00 до 15:00 часа в Международния панаир, и Варна на 28 септември, от 14:00 до 18:00 часа в хотел Campus 90.

На UniExpo са заявени участници от Нидерландия, Белгия, Дания, Испания, Германия, Австрия, Гърция, Швейцария, Малта, САЩ и Азия. Сред представените учебни заведения са Breda University of Applied Sciences, Fontys University of Applied Sciences, Radboud University, HAN University of Applied Sciences, The American College of Greece и Geneva Graduate Institute. На място са предвидени и тематични консултации за кандидатстване в Англия, Нидерландия, Германия, Италия, Испания, Скандинавия и САЩ.

На 26 септември в Бургас ще се проведе и изложението „Уча в чужбина“ на ДАРБИ. То ще бъде в хотел „Приморец“ от 12:00 до 16:00 часа. Ден по-късно събитието ще бъде във Варна, в хотел „Черно море“, от 11:00 до 17:00 часа. Софийското издание е било на 19 септември в „Интерпред“. Входът е безплатен, но организаторите изискват регистрация.

Посетителите на изложението могат да разговарят с представители на университети от Италия, Чехия, Испания, Германия, Швейцария и САЩ. Сред заявените участници са The American University of Rome, Anglo-American University in Prague, EU Business School, Florida International University, University of Illinois Chicago и University of Massachusetts Boston. Темите включват специалности, приемни изпити, документи, финансиране и стратегии за кандидатстване.

Колко струва консултантската помощ

Цената зависи от това дали кандидатът търси само ориентация или пълно административно съдействие. UNIFY публикува първоначална консултация до един час без заплащане. Специализирана консултация за бакалавърски или магистърски програми струва 50 евро и включва проучване на програми, сравнение на държави и изготвяне на индивидуална стратегия.

При кандидатстване в университети, за които консултантската компания е официален представител, част от услугите може да се предоставя без отделна такса. За други университети се прилагат различни цени и условия, които трябва да бъдат описани в договор или оферта. Отделно се плащат университетски такси за кандидатстване, езикови изпити, превод и легализация на документи, както и разходи за виза, пътуване и настаняване.

Като пример за допълнителните разходи UNIFY посочва цени за преводи между 30 и 46 евро за различни академични документи, а превод с легализация и допълнителна декларация може да достигне 165 евро. Тези суми не са обща тарифа за всички компании, а публикувани цени на конкретен доставчик.

Какво поема консултантската фирма

Обичайният процес започва с разговор за интересите, успеха, бюджета и предпочитаните държави. След това консултантът може да предложи списък със специалности и университети, да провери минималните изисквания и да изготви календар със сроковете.

При пълна услуга съдействието може да включва подготовка и проверка на дипломи и академични справки, регистрация в платформи като UCAS, редакция на автобиография и мотивационно писмо, подаване на кандидатури и комуникация с университетите. За САЩ пакетите често обхващат и документи за финансова помощ, стипендии, визова процедура и подготовка за интервю.

След получаването на оферта помощта може да продължи с потвърждаване на мястото, кандидатстване за общежитие, информация за студентско финансиране и подготовка за заминаване. Това не означава гарантиран прием: решението остава на университета, а кандидатът носи отговорност за достоверността на документите и спазването на условията.

„Показва им пътеката, по която да минат, без да се лутат“, казва Бистра Илиева от ДАРБИ за ролята на подобно изложение.

Практичният подход е първо да се посети безплатно изложение и да се сравнят няколко предложения. Преди подписване на договор трябва да се провери дали таксата включва само консултация или и подаване на документи, колко университета обхваща услугата, кои разходи са допълнителни и какво се случва при отказ или промяна на избраната програма.

Източници: education.ec.europa.eu, europa.eu, ucas.com, gov.uk, erasmus-plus.ec.europa.eu, БТА, NOVA