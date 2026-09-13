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Ергенът Кристиян и Елеонора с бурна раздяла във "Фермата"?

Ергенът Кристиян и Елеонора с бурна раздяла във "Фермата"?

13 Септември, 2026 11:36 986 10

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  • фермата

Зрителите вече забелязаха напрежението между сгодената двойка

Ергенът Кристиян и Елеонора с бурна раздяла във "Фермата"? - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любовната приказка на Крис и Елеонора от "Ергенът 4" е напът да се сгромоли пред очите на цяла България, пише Intrigi.bg. Информацията идва от отлично осведомен източник от екипа на „Фермата“, че двамата ще сложат край на отношенията си в самото предаване още преди 20-ия епизод.

И ако зрителите вече усещат, че нещо между сгодената двойка не е наред, съвсем скоро напрежението ще избухне с пълна сила.

Началото вече е дадено. bTV показа първия сериозен конфликт между Крис и Елеонора, като отбеляза, че в отношенията им „нещо се случва“ и то „не вещае нищо хубаво“. На екран Нора видимо е по-дистанцирана, между двамата прехвърчат реплики, а идилията от „Ергенът“ започва подозрително бързо да се пропуква.

Само че според информацията истинската раздяла изобщо не започва във „Фермата“. Оказва се, че Крис и Елеонора са приключили отношенията си още след „Ергенът“ и преди кастинга за новото риалити. На кастинга Кристиян дори не се явил с нея – първоначалното му намерение било да влезе в шоуто заедно със своя брат. Тогава обаче се намесила телевизионната логика.

Продуцентите видели далеч по-силен сюжет в повторното събиране на най-коментираната двойка от „Ергенът“. Така Крис и Елеонора получили предложение да влязат като двойка и да го играят влюбени до края, спечелвайки сърцата на зрителите.

Според източниците Елеонора се съгласила да участва при условие, че няма да се налага да играе влюбена до края на сезона. Тайната ѝ уговорка с продукцията била раздялата да се случи още в сравнително ранната фаза на „Фермата“ – пред камерите и с максимален телевизионен ефект. Зрители вече забелязват хладното ѝ отношение и гримасите при физическа близост.

Човекът, който не бил наясно с целия план, се оказал самият Крис, когото публичната раздяла пред цяла България ще свари неподготвен. Обиден и наранен, той напуска „Фермата“ преждевременно.

Иронията е жестока. Само преди няколко месеца Крис говореше как двамата с Нора могат „да градят“, а тя публично разказваше за съвместния им живот и годежа. Сега приказката е на път да приключи там, където започна – пред камерите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жорж

    11 1 Отговор
    Тази Елеонора е само за секс. За съпруга не става. Катилка, твърдоглава и негативно доминираща.
    Поредната тегава жена.

    Коментиран от #2, #4

    11:42 13.09.2026

  • 2 Иван

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Жорж":

    И за секс не става, много злобна. И физически не е кой знае какво

    11:55 13.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цъцъ

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жорж":

    Не сте прав г-н Жорж, категорично има визуално несъответствие, тази госпожа е тотална егоистка и такава е и в сеха😉 С две думи само изглежда, като сехбомба, но е точно обратно в действителност😂 Г-н Иван (2) много правилно е усетил нещата😉

    12:00 13.09.2026

  • 5 Мераклия

    1 6 Отговор
    Повече ми харесва на Румен Радев щерката,много е игрива сладураната

    12:02 13.09.2026

  • 6 Ами

    5 0 Отговор
    Ефира ги е събрал, ефира ги е разделил.
    Поне са им платили прилично, надявам се.

    12:05 13.09.2026

  • 7 Все тая

    5 0 Отговор
    Ужас… толкова глупости накуп 🙈😬

    12:12 13.09.2026

  • 8 Те "отношенията"

    1 0 Отговор
    имат връзки когато се появи синджирче да ги свърже - така само с клатене не става...

    12:15 13.09.2026

  • 9 😂😂😂

    4 1 Отговор
    Нескопосано театро!

    12:16 13.09.2026

  • 10 Артилерист

    0 0 Отговор
    Ето такива тъпи и лигави предавания изпростачват народа или по-точно тези които ги гледат...

    12:55 13.09.2026