Ергенът Кристиян и Елеонора с бурна раздяла във "Фермата"?

Любовната приказка на Крис и Елеонора от "Ергенът 4" е напът да се сгромоли пред очите на цяла България, пише Intrigi.bg. Информацията идва от отлично осведомен източник от екипа на „Фермата“, че двамата ще сложат край на отношенията си в самото предаване още преди 20-ия епизод.
И ако зрителите вече усещат, че нещо между сгодената двойка не е наред, съвсем скоро напрежението ще избухне с пълна сила.
Началото вече е дадено. bTV показа първия сериозен конфликт между Крис и Елеонора, като отбеляза, че в отношенията им „нещо се случва“ и то „не вещае нищо хубаво“. На екран Нора видимо е по-дистанцирана, между двамата прехвърчат реплики, а идилията от „Ергенът“ започва подозрително бързо да се пропуква.
Само че според информацията истинската раздяла изобщо не започва във „Фермата“. Оказва се, че Крис и Елеонора са приключили отношенията си още след „Ергенът“ и преди кастинга за новото риалити. На кастинга Кристиян дори не се явил с нея – първоначалното му намерение било да влезе в шоуто заедно със своя брат. Тогава обаче се намесила телевизионната логика.
Продуцентите видели далеч по-силен сюжет в повторното събиране на най-коментираната двойка от „Ергенът“. Така Крис и Елеонора получили предложение да влязат като двойка и да го играят влюбени до края, спечелвайки сърцата на зрителите.
Според източниците Елеонора се съгласила да участва при условие, че няма да се налага да играе влюбена до края на сезона. Тайната ѝ уговорка с продукцията била раздялата да се случи още в сравнително ранната фаза на „Фермата“ – пред камерите и с максимален телевизионен ефект. Зрители вече забелязват хладното ѝ отношение и гримасите при физическа близост.
Човекът, който не бил наясно с целия план, се оказал самият Крис, когото публичната раздяла пред цяла България ще свари неподготвен. Обиден и наранен, той напуска „Фермата“ преждевременно.
Иронията е жестока. Само преди няколко месеца Крис говореше как двамата с Нора могат „да градят“, а тя публично разказваше за съвместния им живот и годежа. Сега приказката е на път да приключи там, където започна – пред камерите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жорж
Поредната тегава жена.
Коментиран от #2, #4
11:42 13.09.2026
2 Иван
До коментар #1 от "Жорж":И за секс не става, много злобна. И физически не е кой знае какво
11:55 13.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цъцъ
До коментар #1 от "Жорж":Не сте прав г-н Жорж, категорично има визуално несъответствие, тази госпожа е тотална егоистка и такава е и в сеха😉 С две думи само изглежда, като сехбомба, но е точно обратно в действителност😂 Г-н Иван (2) много правилно е усетил нещата😉
12:00 13.09.2026
5 Мераклия
12:02 13.09.2026
6 Ами
Поне са им платили прилично, надявам се.
12:05 13.09.2026
7 Все тая
12:12 13.09.2026
8 Те "отношенията"
12:15 13.09.2026
9 😂😂😂
12:16 13.09.2026
10 Артилерист
12:55 13.09.2026