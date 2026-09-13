Ергенът Кристиян и Елеонора с бурна раздяла във "Фермата"?

Любовната приказка на Крис и Елеонора от "Ергенът 4" е напът да се сгромоли пред очите на цяла България, пише Intrigi.bg. Информацията идва от отлично осведомен източник от екипа на „Фермата“, че двамата ще сложат край на отношенията си в самото предаване още преди 20-ия епизод.

И ако зрителите вече усещат, че нещо между сгодената двойка не е наред, съвсем скоро напрежението ще избухне с пълна сила.

Началото вече е дадено. bTV показа първия сериозен конфликт между Крис и Елеонора, като отбеляза, че в отношенията им „нещо се случва“ и то „не вещае нищо хубаво“. На екран Нора видимо е по-дистанцирана, между двамата прехвърчат реплики, а идилията от „Ергенът“ започва подозрително бързо да се пропуква.

Само че според информацията истинската раздяла изобщо не започва във „Фермата“. Оказва се, че Крис и Елеонора са приключили отношенията си още след „Ергенът“ и преди кастинга за новото риалити. На кастинга Кристиян дори не се явил с нея – първоначалното му намерение било да влезе в шоуто заедно със своя брат. Тогава обаче се намесила телевизионната логика.

Продуцентите видели далеч по-силен сюжет в повторното събиране на най-коментираната двойка от „Ергенът“. Така Крис и Елеонора получили предложение да влязат като двойка и да го играят влюбени до края, спечелвайки сърцата на зрителите.

Според източниците Елеонора се съгласила да участва при условие, че няма да се налага да играе влюбена до края на сезона. Тайната ѝ уговорка с продукцията била раздялата да се случи още в сравнително ранната фаза на „Фермата“ – пред камерите и с максимален телевизионен ефект. Зрители вече забелязват хладното ѝ отношение и гримасите при физическа близост.

Човекът, който не бил наясно с целия план, се оказал самият Крис, когото публичната раздяла пред цяла България ще свари неподготвен. Обиден и наранен, той напуска „Фермата“ преждевременно.

Иронията е жестока. Само преди няколко месеца Крис говореше как двамата с Нора могат „да градят“, а тя публично разказваше за съвместния им живот и годежа. Сега приказката е на път да приключи там, където започна – пред камерите.