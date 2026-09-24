"Ергенът" Виктор Русинов влезе във "Фермата" и разпали още повече любовните драми

Любовните драми около младата танцьорка Симона във „Фермата“ се оказаха далеч по-заплетени, отколкото изглеждаше в началото. Под един покрив в стопанството за кратко се събраха трима мъже, свързани по различен начин с младата актриса – бившият ѝ приятел Джулиан, влюбеният стюард Викторио и "Ергенът" Виктор Русинов, който влезе неочаквано във „Фермата“, за да разбере някои важни истини за връзката им, която са имали преди тя да влезе в шоуто.

Преди близо месец Симона прекрачи прага на „Фермата“ в ролята на наранената бивша половинка. Тя разказа пред всички как Джулиан е сложил край на връзката им с SMS и постъпката му я е наранила. Изглежда обаче, че Симона измерва страданието с двоен аршин, когато стане дума за собствените ѝ решения.

Докато разказваше за разбитото си сърце, тя представи себе си като свободна жена и се увлече по стюарда Викторио. А навън, оказва се, я чака друг мъж, пише Шоу Блиц.

През последните месеци приятелството между Симона и Виктор Русинов е преминало в сериозна любовна връзка, за която знаят дори родителите им. Докато една неочаквана новина не променя всичко.

Вестоносецът е Мартин Елвиса, който прекара една нощ като ратай в стопанството и лично видя зараждащата се близост между Симона и Викторио. След това Мартин е преценил да предупреди приятеля си и колега-ерген Виктор, който от своя страна решава да влезе лично във „Фермата“ и да разбере какво се случва.

Срещата между двамата се превърна в един от най-драматичните моменти във „Фермата“ 10 до момента.

„Твоите чувства явно имат давност три дни!“, обвини я той и прочете пред зрителите на шоуто любовната бележка, в която актрисата му казва как няма търпение да излезе и да си разкажат за всичко, което се е случило във времето, в което са били разделени.

Но вместо очакваното продължение на любовната история отвън, срещата между двамата във „Фермата“ се превърна в драматичен финал на любовта им. Симона не успя да намери обяснение, което да потуши болката на Виктор и да му даде сигнал, че има чувства към него.

На първия ред на тази любовна сапунка обаче се оказа и човек, който доскоро гледаше на отношенията между Симона и Викторио с далеч по-романтична нагласа. Вуйчото на Викторио – Кристиян, беше сред основните подстрекатели на връзката между двамата.

„Това е „Дързост и красота“, коментира с нескрито разочарование той, след като истината за любовния живот на Симона излезе наяве.